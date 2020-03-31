Границ больше нет. Как «РАФТ ЛИЗИНГ» покоряет рынок

«Скажу честно, 2019 год был непростым», – призналась руководитель «РАФТ ЛИЗИНГ» Елена Ланцова в самом начале нашей беседы. Тем не менее, трудности лишь закалили компанию. Жесткая ценовая конкуренция проверила на прочность, рост превратился из «взрывного» в «качественный», портфель продуктов и услуг пополнился новыми направлениями, а цифровизация открыла новые возможности для бизнеса. Зачем компания планирует перейти на отчетность по МСФО? Почему берется за сделки, которых другие избегают? Чего ждет от 2020-го? И как корректирует планы в связи с очередным кризисом и ростом валют?

Елена Ланцова, руководитель «РАФТ ЛИЗИНГ».

Фото: Андрей Фёдоров

Год жесткой конкуренции

Елена, несмотря на очень комфортные ставки кредитования, которые по идее должны стимулировать спрос со стороны клиентов, многие финансисты называют 2019 год непростым. Ставки падают – но и маржа снижается. Разделяете это мнение? Каким был прошлый год для вашей компании?

– 2019 год действительно оказался непростым – как для лизинговых компаний, так и для отрасли в целом. Если в 2017-м был настоящий прорыв, в 2018-м мы, как ракеты, неслись вверх, благодаря отложенному спросу, то в 2019 году, особенно в конце первого полугодия, многие эксперты думали, что даже двухзначного роста ждать не стоит. В итоге отрасль выросла по новому бизнесу на 15%, наша компания – на 17%.

Вы сказали, что 2017-й – год прорыва, 2018-й – год отложенного спроса. А 2019-у какое бы название дали?

– Для лизинговой отрасли это был год жесткой ценовой конкуренции.

С чем она связана? Со ставками? Или есть другие причины?

– Начнем с того, что в Иркутской области сейчас работает более 20 лизинговых компаний. В 2020-м открылись еще две. Учитывая результаты прошлых лет, все игроки были ориентированы на продолжение роста. Но спрос начал снижаться, а предложение на рынке при этом росло. Так и возникла ситуация ценовой конкуренции.

Когда спроса хватало всем, такого не было?

– За качественных клиентов борьба, конечно, велась всегда. Но когда спрос снизился, даже на несколько процентов, все игроки это ощутили.

Кроме того, есть компании, которые недавно зашли на рынок. Понятно, что их первоочередная задача – не заработать, не покрыть свои расходы, а получить портфель клиентов. Как это сделать? Снизить цены.

Малый бизнес пошел в рост

Как менялись в 2019 году клиенты?

– Я бы отметила качественные изменения. Многие компании занимаются развитием своего инвестиционного бизнеса, уходят в глубокую переработку, не боятся, хорошо просчитывают риски, покупают более сложное оборудование, разбираются в нем.

Сейчас клиенты, как правило, объезжают производителей, смотрят на местах, где оборудование уже работает, и приходят к нам с готовым, осознанным решением. Бизнес стал более основательным, вот что важно.

Какие отрасли показали рост?

– В 2019 году я бы выделила рост доли сельского хозяйства. Эта отрасль стала лучше относиться к лизингу. Поспособствовала программа Минсельхоза, в которой мы аккредитованы, по субсидированию техники в лизинг. Портфель в этом сегменте у нас вырос.

Отрасль в целом сильно изменилась. Мы вообще, можно сказать, увидели, что сельское хозяйство в Иркутской области есть, и оно развивается. «Лопата-тяпка» в прошлом – компании выходят на новый технологический уровень. Предприниматели стали грамотнее. Они понимают, что если пользоваться всеми мерами господдержки, можно приобретать дорогостоящее сложное оборудование, дорогую спецтехнику, минеральные удобрения, резервуары для хранилища зерна. Сохранятся ли условия по субсидиям в 2020 году – пока не ясно.

А что с лесной отраслью?

– Она, как и угольная, в 2019 году сильно просела в силу внешней конъюнктуры рынков. Крупные инвестиционные проекты, начатые в 2017-2018 гг., продолжали реализовываться. А вот новые проекты, которые должны были стартовать в 2019 году, –заморозили.

С цифровизацией границ нет

В какой мере рост компании в 2019 году был обусловлен вашим географическим расширением? Вы ведь открыли представительство в Кемеровской области.

– Конечно, то, что мы вышли в СФО, – важный фактор роста. Для нас это была первоочередная задача – выйти за пределы Иркутской области, открыть представительство в Кузбассе, закрепиться в Сибири. Но когда подвели итоги 2019-го, поняли, что уже вышли далеко за пределы Сибири. Сегодня у нас есть сделки и на Дальнем Востоке, и в Поволжье.

Трудно было зайти в новый регион? Падение угольной отрасли не помешало планам?

– Мы не шли туда за углем. Выход в Кузбасс - осознанное решение. Нашей задачей было нарастить долю за счет, в том числе, близлежащих регионов. Кемеровская область очень удачно расположена: рядом Алтайский край, Новосибирская область. Мы не ждали, что будет легко. Понимали, что не находимся под зонтичным брендом крупного банка, и никаких иллюзий насчет легкой и молниеносной экспансии не строили. Все идет в планомерном режиме.

Как так получилось?

– У нас появилась возможность подписывать договоры удаленно – и двухсторонние, и трехсторонние. Оказалось, что с электронным документооборотом у нас нет географических границ – теперь мы можем без проблем работать с любым регионом.

То есть физическая экспансия не нужна?

– Да, мы поняли, что не всегда оправданно физически присутствовать в каком-то регионе. Содержать офис, сотрудников, ездить на встречи – все это достаточно затратно. Сейчас покорять территории можно и удаленно.

И не будете?

– Если мы поймем, что в каком-то регионе надо физически присутствовать, то откроем офис. Но пока у нас есть возможность расширяться через цифровые сервисы.

Елена Ланцова, руководитель «РАФТ ЛИЗИНГ».

Фото: Андрей Фёдоров

Лизинг недвижимости: хороший старт

В 2019-м расширилась не только география присутствия компании, но и продуктовая линейка. Я говорю в первую очередь о лизинге недвижимости. Довольны результатами запуска нового продукта?

– Более чем. Продукт стартовал только в августе, а доля недвижимости в портфеле к концу года достигла 5%. Мы и не предполагали, что за 5 месяцев она так вырастет – учитывая, что сделки по недвижимости не делаются «одним днем».

Недвижимость – не самое популярное направление в лизинге. Почему?

– Потому что многие лизинговые компании считают, что в недвижимости высокие риски. Мы, проанализировав это направление, решили иначе. Увидели больше плюсов, нежели минусов, поэтому и сформировали готовый продукт, который оказался востребован на рынке.

Неужели все было настолько просто? Без каких-либо трудностей?

– Нет, почему, со сложностями мы столкнулись. Главной проблемной зоной оказались продавцы недвижимости. Все сделки затягивались только по одной причине: продавцы не готовы были предоставить качественный пакет документов на продажу: откуда у них появилась недвижимость, на основании чего они собственники, как они ее приобрели…

А мы обязаны проверить всю чистоту сделки, на нас лежит груз ответственности. С продавцом недвижимости в итоге у нас получается больше работы, чем с проведением самой сделки. Она от обычного приобретения автомобиля практически ничем не отличается.

Каковы перспективы этого направления?

– У нас очень мало конкурентов в этом направлении. Ведь многие о лизинге недвижимости только заявляют, но реально сделки не делают. Лизинг недвижимости – это тот продукт, который позволяет нам выходить за пределы Иркутской области и работать на всю Россию. Сейчас, например, в работе есть заявки из Екатеринбурга.

МСФО: исключение из правил

Цифровизация, о которой вы упомянули, коснулась только работы с клиентами? Или внутри компании тоже удалось оптимизировать какие-то процессы?

– 2019-й дал возможность заняться и тем, и другим. 2017-2018 годы были периодом бурного роста. Пока прилив поднимал все лодки, нужно было работать веслами, чтобы быть впереди. В 2019-м мы смогли не грести без оглядки, а спокойно подумать, как свой рост удержать, какие изменения внести в процессы.

Так, например, весь год мы занимались внедрением серьезного программного обеспечения, специализированного для лизинговой компании, которое поможет нам оптимизировать практически все бизнес-процессы, снять часть функционала с сотрудников, и, соответственно, не увеличивать штат.

Второе направление – подготовка к переходу ведения отчетности по МСФО.

МСФО ведь пока необязательно для вашей отрасли? Вам это зачем сейчас?

– Не обязательно. И для региональной компании это не правило, а, скорее, исключение из правил. Но это значительно расширит наши возможности: это и выход на рынок облигаций, и удешевление заемных средств от банков. И, что немаловажно, дополнительный знак качества для наших клиентов, еще одно подтверждение нашей прозрачности и открытости.

К рынку облигаций уже присматриваетесь?

– Пока нас не устраивают ставки. Может быть, для голубых фишек они достаточно низкие, но нам облигационный рынок предлагал ставки порядка 16%, а то и 18%. Банки нас кредитуют гораздо дешевле.

Елена Ланцова, руководитель «РАФТ ЛИЗИНГ».

Фото: Андрей Фёдоров

То есть под 16% размещать облигации вы не готовы?

– Мы и под 12% не готовы. С нашим качественным портфелем мы не сможем оказывать лизинговые услуги компаниям. Пока смотрим, изучаем, готовимся.

А еще в наших планах – пойти за рейтингом.

В АКРА или в РА Эксперт?

– Мы рассматриваем оба агентства.

Рейтинг – это ведь недешево?

– Да, рейтинги – это процесс действительно недешевый и предназначенный для компаний определенного уровня и стабильности. И, все-таки, мы приняли решение, что в рамках утвержденной стратегии развития компании нам необходимо получение рейтинга.

С соцсетями на «ты»

Ваша компания на «ты» с социальными сетями. Что это дает в секторе В2В, в котором вы работаете? Какую пользу от соцсетей получаете?

– Соцсети – достаточно новое веяние. Четыре года назад мы были одной из немногих лизинговых компаний в России, которые вообще вышли в соцсети. Рынок В2В консервативен в этом смысле.

Сначала мы ставили перед собой задачу повысить финансовую грамотность людей, но вскоре поняли, что наша активность помогает нам и в работе.

Во-первых, банки всегда рады нашей открытости. Когда мы с ними общаемся, очень часто говорят: «Да мы уже знаем, смотрели ваши соцсети, вы молодцы». То есть это помогает нам формировать положительное мнение о себе, хорошую бизнес-репутацию.

Второе – это наши клиенты. Их не очень много в соцсетях, топ-менеджеры не всегда готовы быть такими активными, их время ограничено. Но, в любом случае, они заходят на нашу страницу, читают. Может, и не лайкают даже, но все видят. Естественно, все хотят работать с лучшими, и здорово, что они каждый раз находят этому подтверждение.

Еще один важный момент – это повышение нашей узнаваемости. Соцсети помогли нам занять определенную нишу в отрасли.

Вообще, рассказывать о лизинге – а это достаточно сложный продукт – простыми словами, даже с юмором – всегда интересно. В соцсетях мы пишем обо всем, что для нас важно, а не только о работе. Одно дело, когда видишь партнера в строгом костюме, и совсем другое – когда он летит на тюбе с горы с криками «Мама!». Такая открытость сближает и повышает лояльность клиентов и поставщиков к нам.

Именно из соцсетей мы узнаем о ваших сложных сделках. Недавно видели фотографии, на которых по пять-шесть участников сделки. Такие сложные кейсы – ваша фишка? Это вас бодрит?

– Наша фишка – разнообразные сделки. Спецтехника, автотранспорт, сложные сделки по оборудованию, мини-заводам, недвижимости. Мы универсалы. Очень многие лизинговые компании настроены на какое-то узкое направление. А мы готовы своим клиентам предложить разнообразные решения сложных задач.

Но ведь трудно одинаково хорошо разбираться во всем?

– Мы рассматриваем кейсы, изучаем особенности производственных процессов в различных отраслях. Один сотрудник, например, разбирается с золотодобывающей отраслью, другой – с авиацией. Для нас новые направления - это точки роста. Мы делаем то, от чего другие компании 100% откажутся, потому что это сложно. И это, безусловно, наше конкурентное преимущество.

Подобная сложная сделка принесла вам победу на федеральном конкурсе. Честно скажу, для меня это было неожиданно. Мне казалось, что на федеральных конкурсах все схвачено, федеральные игроки всегда сильнее региональных.

– Когда я нашим клиентам сказала, что мы победили, у всех был первый вопрос: «Сколько вы заплатили?». Никто не верит, что конкурсы могут быть объективными. И я понимаю, откуда такое предубеждение. Сейчас это стало реже, а лет пять назад была такая практика, когда я раз в две недели получала письма: «Вы награждаетесь, и это стоит столько-то».

В нашем случае это был действительно независимый конкурс, организованный «Федерацией лизинга». В жюри были эксперты, приближенные к лизинговой отрасли: из Центробанка, «Эксперт РА»… Для нас, конечно, очень важно, что нашу работу отметили на федеральном уровне. Прежде лизинговые компании из Иркутской области столь высокой оценки ни разу не получали.

Укрепление позиций

Какие у вас прогнозы на 2020 год по отрасли?

– Мы не ждем большого роста в этом году. Скорее всего, будет однозначная цифра, хорошо, если 7-8%. Многое зависит от внешней конъюнктуры рынков, от экономической ситуации в целом. Вся отрасль ждет введения единой государственной субсидии, которую сейчас вновь отправили на доработку. Это нововведение нашего правительства – отменить все субсидии по направлениям и создать единую госсубсидию для лизинга. Когда она будет готова и внедрится – непонятно. Но это может поддержать отрасль.

Какие задачи ставите перед компанией?

– Для нас 2020-й будет годом укрепления позиций по всем фронтам. Это касается и дифференциации портфеля по отраслям, и сельского хозяйства, и недвижимости. Есть интересные проекты, и мы не видим там столько рисков, сколько видят другие – нужно использовать эту точку роста. Планируем укрепить свои позиции как в Сибири, так и за ее пределами. Также продолжим внутренний качественный рост компании.

Будем более активно развивать направление «Инвестиции». Этот проект мы реализуем уже четыре года, за это время привлекли 833 млн рублей, расширили географию. Ставки, конечно, снизились – мы начинали с 16%, а сейчас вилка 9-9,6% годовых. Но это по-прежнему очень привлекательное предложение, особенно в сравнении с банковскими депозитами.

А новый продукт какой-нибудь ждать в 2020-м?

– Однозначно. И он, как и недвижимость, будет достаточно сенсационным. Продолжим удивлять рынок!

Не повлияет ли текущий кризис, рост валют на ваши планы?

– Многие ждали кризиса, не можем сказать, что для нас это стало неожиданностью. Но при этом своих планов мы не меняем. Цель по росту на 2020 год была и остается, возможно, мы просто подкорректируем пути её достижения. В кризис особенно важен портфель, он у нас качественный, диверсифицированный, поэтому мы себя чувствуем очень уверенно.

На самом деле, для нас такие периоды – это периоды изменений внутри компаний, внутреннего качественного роста. Когда рынок начинается восстанавливаться, мы готовы стартовать быстрее, благодаря этим изменениям. Кризис для нас всегда был точкой роста.

Иван Рудых, Газета Дело