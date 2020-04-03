Общепит закрыт из-за коронавируса. Как бизнесу выжить в условиях карантина?

Карантин — не причина простаивать и терпеть убытки. Даже в таких трудных условиях у бизнеса остаются направления для роста и развития, считают в диджитал-агентстве Адикт. Эксперты компании изучили, как изменилась модель взаимодействия с заведениями общественного питания, и предложили, как обратить сложившуюся ситуацию себе на пользу. Они готовы помочь общепиту в короткие сроки и с минимальными затратами запустить заказ еды онлайн.

фото - А. Федорова

Из-за введения карантина многие бизнесы терпят колоссальные убытки. Особенно страдает общепит и индустрия гостеприимства. Все кафе, бары и рестораны вынуждены приостановить работу: разрешается только продажа блюд на вынос и доставка еды на дом.

Заведения, у которых уже есть своя курьерская служба (например, пиццерии и рестораны японской кухни), адаптируются к новым условиям относительно легко – их бизнес-процессы уже налажены. Но большей части отрасли всё-таки приходится перестраивать всё в корне, и малой кровью здесь не обойтись.

Однако организовать работу кухни и процесс доставки блюд – это один вопрос. Первостепенный, и куда более важный – оправданно ли это? Не проще ли переждать карантин и работать по-старому?

Что говорит статистика

Для ответа на этот вопрос обратимся к открытым источникам информации о спросе пользователей в интернете.

По данным Яндекса, за последние два года спрос на доставку еды в Иркутске только рос. За это время он увеличился практически вдвое:

Рис. 1: Спрос по запросу «доставка еды» по Иркутской области в поисковой системе Яндекс за последние 2 года

Если изучить статистику по каждому месяцу детальнее, то можно увидеть, что от года к году в аналогичные месяцы спрос увеличивался.

Сколько раз искали доставку еды

Месяц Количество запросов Прирост спроса 2018 год 2019 год Март 4102 5079 24% Июнь 3450 4410 28% Сентябрь 3820 4683 23% Декабрь 4763 6924 45%

А если мы посмотрим данные за январь 2020 года, то увидим, что спрос на доставку еды побил все рекорды: 7402 запроса – на 54% больше, чем в январе 2019. И это только один запрос «доставка еды» (без учёта более конкретных, типа «доставка роллов», «заказать пиццу» и так далее). Впрочем, ничего удивительного: в январе есть десять нерабочих дней, когда все отдыхают и много времени проводят дома (почти как сейчас, только повод веселее).

Обратимся к другому инструменту аналитики – Google Trends (он также предназначен для анализа популярности поисковых запросов). По его данным в последнюю неделю спрос на доставку еды в поисковике Google значительно увеличился – более, чем в 7 раз!



Рис. 2: Спрос по запросу «доставка еды» по Иркутску в поисковой системе Гугл за последние 12 месяцев

Как жить дальше?

Становится очевидно, что, оказавшись в вынужденной изоляции, люди не хотят отказывать себе во вкусной еде. Форс-мажорная ситуация лишь подстегнула и без того растущий спрос на доставку.

Итак, растущий спрос на доставку готовых блюд – это факт. В условиях карантина он и вовсе бьёт все рекорды – а это значит, что всем иркутским предприятиям индустрии гостеприимства нужно оперативно перестраивать свой бизнес:

Создавать сайты, где можно будет ознакомиться с ассортиментом – хоть в каком-то, даже самом простом виде.

Присоединяться к агрегаторам по доставке еды – Delivery Club и Яндекс.Еде.

Запускать собственные рекламные активности в интернете.

С этим вам может помочь диджитал-агентство Адикт. Для сектора общепита оно подготовило предложение, которое позволит в короткие сроки и с минимальными затратами запустить заказ еды онлайн. Ознакомится с ним можно на сайте: delivery.adict.ru.

Агентство Адикт уже более 10 лет работает на рынке онлайн-услуг и отлично знает, как устроена индустрия общественного питания и службы доставки. Вот некоторые из работ:

Когда человек тонет, его убивает не вода, а паника. И только трезвое осознание действительности помогает мобилизоваться и выжить. Аналитика и цифры из этой статьи могут помочь вашему бизнесу преодолеть сложный период и стать ещё лучше, чем раньше!

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