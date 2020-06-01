Рестораторы бьются за работу

«Коронакризис» ударил по многим отраслям экономики, но ресторанному бизнесу досталось, пожалуй, больше всех. «Если не помочь сейчас, то через месяц спасать будет просто некого», – уверяют представители общепита. Другие рестораторы понимают, что открыться при текущем уровне заболеваемости невозможно, но просят Роспотребнадзор обозначить хоть какие-то горизонты планирования. На онлайн-встрече, организованной Центром «Мой бизнес» в Иркутске, эта тема вызвала жаркую дискуссию.

«Есть риск загубить всю ресторанную отрасль»

По словам Александра Чалбышева, председателя ИРО «Опора России», ресторанный бизнес, как и туризм, оказался сегодня в бедственном положении. «Туристическая отрасль существует – в основном, за счет кооперации с другими отраслями. Что касается общепита, то, возможно, к 1 июля или когда коэффициент заражения снизится до 0,8, поддерживать будет просто некого.

Рестораторы сегодня бьются за работу. Они возмущены тем, что им отказывают, хотя другие – рынки, магазины продуктов и одежды – работают, и 90% из них не соблюдают – и это правда – необходимые меры предосторожности. Появляется подпольная деятельность ресторанов, которая, безусловно, создает еще больший дисбаланс в отрасли и заслуживает порицания».

Александр Чалбышев убежден, что рестораторов нужно поддержать и позволить им начать работу. «Пусть с жесткими, контролируемыми, неудобными ограничениями, но выйти – иначе есть риск загубить всю ресторанную отрасль».

«Роспотребнадзор не услышал рестораторов»

Свою позицию представители иркутского ресторанного бизнеса уже доносили до Роспотребнадзора. Но пока к взаимопониманию прийти не удалось.

«У меня создалось впечатление, что Роспотребнадзор не услышал, какую основную мысль хотели донести рестораторы, – пояснил Андрей Капитонов, уполномоченный по защите прав предпринимателей. – Они прекрасно понимают нынешнюю ситуацию, видят обострение в плане роста заболеваемости, и для них очевидно, что общепит пока не откроют. Главный их посыл как бизнеса – чтобы Роспотребнадзор обозначил какой-то горизонт планирования.

Рестораторы уже закрыли часть подразделений, но они хотят понимать правила игры, чтобы принять дальнейшие решения. Имеет ли им смысл кредитоваться или нужно идти на дальнейшее сокращение своих издержек? Закрыться проще, чем запустить бизнес заново, поэтому они хотят увидеть какие-то сроки, хотя бы в первом приближении. Роспотребнадзор же как будто стоит на рубеже, обороняя свои позиции».

«Не может быть такого, чтобы не было ни одного решения»

Владимир Черкасов, независимый инвестор, автор проекта «Ньютон Финанс», считает, что вопрос должен ставиться так: при каких обстоятельствах ресторанный бизнес сможет действовать в таком-то периоде?

«Если Роспотребнадзор или другой государственный орган говорит, что нельзя ни при каких обстоятельствах, значит, он не хочет думать. Не может быть такого, чтобы не было ни одного решения. Даже самое жесткое ограничение в виде одного посетителя – уже решение. Если же и это невозможно, нужно сказать об этом. Ответ «Будем открывать в последнюю очередь» для меня звучит как «Я не хочу думать». Считаю, что это неправильно».

«Вопрос нужно решать на федеральном уровне»

Дискуссии на уровне города и области, однако, не приведут ни к каким реальным действиям. По словам Александра Якубовского, депутата Государственной Думы, важно, чтобы вопрос был решен на федеральном уровне – разработаны и приняты критерии, требования к рестораторам.

«Эта работа ведется, и я надеюсь, мы с Роспотребнадзором найдем какие-то точки соприкосновения по выходу из ситуации. Мое личное мнение – мы должны сделать максимум, чтобы начать выводить бизнес из того состояния, в котором он находится. Иначе нас ждут банкротства. 90% заведений не откроются вообще. Наша общая задача – выработать такие меры, которые позволят ресторанному бизнесу открыться и хотя бы с минимальной прибылью – а у них и так очень маленькая маржинальность – но начать работать».