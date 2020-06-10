«За падением всегда следует рост». Сергей Брюханенко, «Сибавиастрой», – о работе в кризис

Строительство всегда считалась локомотивом экономики. «Коронакризис», однако, не обошел его стороной. По словам коммерческого директора завода железобетонных изделий «Сибавиастрой» Сергея Брюханенко, за последние месяцы изменилось буквально все. Что происходит на региональном рынке бетона? Как меняется спрос на загородное домостроение? Почему даже в кризис не стоит экономить на качестве? Об этом и многом другом – в нашем интервью.

Кризис все изменил

Сергей, строительная отрасль, в отличие от многих других секторов экономики, на карантин не уходила. Это, однако, не отменило трудностей. Ситуация и до пандемии была непростой, а «коронакризис» только усугубил ее. Как дается рынку очередная турбулентность?

– Вы правы: трудности начались задолго до пандемии. Введение нового законодательства и работа по эскроу-счетам привели к массовой «зачистке» рынка. Сегодня можно по пальцам пересчитать компании, которые не просто начали работать по новой схеме, но уже построили и ввели объекты. Цифры по вводу жилья падают, количество выданных разрешений на строительство – тоже.

Экономика сделала кризисный виток, в связи с падением цен на нефть, секвестированием бюджетов. Мы видим, что и в промышленном строительстве многие проекты, программы заморозились. Нельзя сказать, что все это только из-за коронавируса.

Как вы оцениваете меры поддержки, предложенные правительством? Помогают они сохранить спрос?

– Основная мера поддержки строительной отрасли сегодня – это ипотечное кредитование, снижение ставки до рекордно низких значений, 6,5%. Не могу сказать, что это стало «панацеей» для отрасли. Кризис сильно все изменил. Экономика просела, покупательский спрос изменился, клиенты стали более сдержанными в своих желаниях. Кто-то предпочитает повременить с покупкой жилья в связи с неуверенностью в доходах, трудоустройстве. Застройщики даже введенное жилье не до конца распродали. Раньше такого не было.

То есть одной лишь льготной ипотеки для поддержки отрасли недостаточно?

– Строители, конечно, хотят большего. Работая по эскроу, они зажаты в тисках: свободных оборотных средств не хватает. Основные деньги, составляющие маржинальность, которую застройщик должен заработать на проекте, он получает только после ввода дома в эксплуатацию. Кроме того, в банках появились строительные специалисты – начинают проверять застройщиков, считать каждую копейку.

Качество – главное кредо

Как ситуация в строительстве сказывается на региональном рынке бетона?

– В целом по рынку, мы, к сожалению, видим колоссальное падение – по нашим оценкам, около 40% относительно прошлого года. Ситуация непростая: производителей больше, чем потребителей. Чтобы не закрыться, многие бетонные заводы сегодня вынуждены торговать в ноль, а по каким-то сделкам даже уходить в минус.

Жилья в городе строится очень мало. Из больших проектов в Иркутске можно выделить только ЖК “SUNCITY” компании «Гранд-Строй». Наш завод выиграл тендер – поставляем туда бетон. Руководители компании понимают, что строят жилье более высокого класса – они готовы платить за качественный материал. А для нас качество – это главное кредо.

В режиме экономии обычно качество страдает первым…

– Да, сейчас многие производители начали экономить на всем, и эта экономия идет, конечно же, в ущерб качеству. Встречаются даже случаи обмана потребителя: не выдерживается рецептура бетона, не та марка, недолив в миксер – все эти уловки позволяют снизить стоимость за куб, но в итоге потребитель тратит все равно больше.

Мы для себя сразу решили, что снижать цены и экспериментировать с качеством – это не для нас. Наш клиент остается с нами. Он понимает, что если он хочет получить качественный объект, который не создаст проблем в будущем, то это не может стоить дешево. Если кто-то предлагает цену ниже – это риски. А риск далеко не всегда оправдан.

Для вашего завода бетон – не основное направление. С железобетонными изделиями ситуация лучше?

– Все верно, у нас основная продукция – железобетон, бетон идет вспомогательным продуктом. В текущей ситуации мы скорректировали стратегию, еще больше сосредоточившись на главном направлении. В этом сегменте падения нет: по железобетону мы законтрактованы, поставляем домокомплекты 120-й серии, например, для ЖК «Сосновый бор», который строит в Ново-Ленино «Инстройтех». Получается и технологично, и быстро. Все довольны: и мы, производители, и застройщик, и банк, который одобряет эту технологию по новому законодательству.

В прошлом году вы делали больший акцент на промышленном строительстве. Вектор сохранился? Как кризис отразился на проектах в этом сегменте?

– Вектор, как показывает жизнь, был выбран правильно. В прошлом году промышленное строительство у нас «выстрелило», в этом году мы также отмечаем рост, несмотря на то, что нефтегазовые проекты частично заморожены. Но есть заказы по возведению промышленных комплексов, мы в этих проектах участвуем, поставляем продукцию. Кроме того, осуществили большую поставку свай для компании Русал, на Тайшетский алюминиевый завод. Объем колоссальный – более 3 тысяч свай. Завершили поставку и на строительство Ледового дворца в Иркутске. Там наши трибуны, бетон, ступени.

Новые проекты зачастую требуют новых решений. Какие процессы модернизации идут на заводе?

– Сейчас продолжаем я обновлять парк опалубки, увеличиваем производительность, улучшаем качество. Задача – прийти к идеальному качеству, это касается и свай, и плит, и других изделий. Думаем над запуском новых продуктов – но здесь отталкиваемся от потребителя, от спроса.

Пора ехать за город

Во время самоизоляции многие стали задумываться о том, чтобы переехать за город. Как обстоят дела на рынке загородного домостроения? Есть ли рост?

– Многие, действительно, начали задумываться о том, что неплохо было бы иметь свой загородный дом: «Не могу больше сидеть в квартире, надо куда-то уехать». К нашим домам серии «Победа» мы видим очень хороший интерес. Уже сейчас можно сказать, что проект успешный – количество контрактов растет. Мы, в свою очередь, начали оптимизировать производственные мощности, увеличиваем производительность по домокомплектам.

Высокая скорость строительства – важное преимущество «Победы». Какие еще плюсы есть?

– Дом по технологии «Победа» – это дом на века. Он не развалится, не треснет. Он сейсмостойкий, что особенно актуально для нашего региона. При этом с точки зрения внешнего архитектурного облика, фасадов, кровли он может быть абсолютно любым. Богатство выбора – это важно. Каждый хочет иметь свой, индивидуальный, дом. Кто-то делает японские фиброцементные панели, кто-то выбирает классический кирпич, кто-то – виниловый сайдинг. Кто-то предпочитает скатную кровлю, кто-то – плоскую с парапетами, все возможно.

А гараж по технологии «Победа» можно сделать?

– Можно. Причем как отдельно стоящий, из наших панелей, так и в составе дома. У многих людей есть также интерес к созданию подвала, цоколя по нашей технологии.

Потому что это дешевле, чем лить бетон?

– Да.

И быстрее?

– Технологичней и проще.

Ранее вы говорили о том, что планируете развивать «Победу» и в сегменте B2B. Как идут переговоры с застройщиками, девелоперами? Интересно ли им построить поселок по технологии сборного железобетона?

– Мы уже получили положительный отклик от девелоперов. Прямо сейчас мы заканчиваем проектирование поселка с индивидуальными домами по нашей технологии на Байкальском тракте. Также есть и девелоперы, которые заинтересовались двух-, трехэтажными блокированными домами

Идти навстречу клиенту

«Клиентоориентированность» в последние годы стала модным понятием. Но только кризис может показать, есть ли она на самом деле. Как вы выстраиваете сегодня работу со своими клиентами?

– Мы и раньше во всех вопросах всегда шли навстречу клиенту, но сейчас действительно кризис, по-другому не скажешь. К счастью, у компании есть оборотный капитал, и его мы пускаем на то, чтобы поддержать наших клиентов.

В чем выражается поддержка?

– В первую очередь, в предоставлении отсрочек платежа, увеличении сроков отсрочки. Если у нас на рынке стандартное условие отсрочки – 30 дней, то сейчас со многими клиентами мы «ушли» в 60-70 дней. Мы рискуем, увеличивая отсрочку, но помогаем клиенту и не теряем его. А деньги получаем, просто немного позже.

Долго ли, на ваш взгляд, продлится период кризиса? Каковы прогнозы по ситуации?

– Как показывает история, после длительного, серьезного падения всегда идет рост. Ждем такого сценария и в этот раз. Правительство заинтересовано в том, чтобы экономика вышла из пике как можно быстрее – думаю, стоит рассчитывать на новые меры поддержки.

Сейчас мы видим очень малое количество строек, и на это, конечно, нельзя не обратить внимание. Думаю, власти понимают, что они достаточно серьезно закрутили гайки застройщикам. Скорее всего, последует смягчение, пересмотр каких-то основных финансовых инструментов, введут программы поддержки по запуску новых проектов.

Надо что-то сделать, чтобы застройщики опять поверили в то, что строить выгодно, что строить надо, что это – локомотив экономики.

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