Владислав Божеев, МТС, – о трех «антивирусных» решениях для бизнеса

Иркутская область постепенно выходит из режима самоизоляции. Компании и предприятия возобновляют деятельность, сотрудники возвращаются в офисы. Как не допустить к работе людей с симптомами заболеваний, предотвращать распространение инфекции и соблюсти все предписания Роспотребнадзора? На помощь бизнесу приходят цифровые технологии и сервисы. О том, какие решения уже предлагает телеком-рынок, рассказал директор филиала МТС в Иркутской области Владислав Божеев.

Диджитализация промышленности набирает обороты. «Цифровой бум» дошел до реального сектора экономики, и пандемия коронавируса только ускорила этот процесс. Новые технологии помогают компаниям и предприятиям вести свою деятельность в новых условиях.

После выхода из режима самоизоляции бизнес обязан сделать все для сохранения здоровья своих сотрудников. По словам Владислава Божеева, МТС давно уже разработала целый комплекс цифровых решений, которые помогают выполнить эту задачу. Все они позволяют не допускать к работе людей с симптомами заболеваний, предотвращать распространение инфекции и соблюдать предписания Роспотребнадзора по обязательному измерению температуры на предприятиях.

Системы мониторинга состояния здоровья будут востребованы у компаний с большим штатом офисных сотрудников, у промышленных, транспортно-логистических компаний, крупных торговых сетей, считает Владислав Божеев.

Решение 1. Бесконтактное измерение температуры тела

Для кого: для офисных центров, заводов, торговых центров, предприятий в сфере услуг.

Как работает: Устройство идентифицирует сотрудника по пропуску или ID-номеру и измеряет его температуру медицинским инфракрасным термометром. Точность составляет 0,3 градуса, процедура осмотра занимает от пяти до десяти секунд. В случае, если прибор фиксирует повышенную температуру, он оповещает об этом звуковым сигналом и отправляет SMS-уведомление сотрудникам, ответственным за безопасность.

Результаты измерения температуры фиксируются в электронном журнале: это позволяет оперативно понять, кто из сотрудников мог контактировать с заболевшим. Дополнительно можно встроить в прибор фото- и видеокамеру, которая позволит штатному врачу удаленно оценить общее физическое состояние сотрудника, даже если у него не выявлена повышенная температура: кашель, конъюнктивит, ринит и другие признаки ОРВИ. На установку устройства требуется один рабочий день.

Решение 2. Автоматизированная система предрейсового или предсменного телемедицинского контроля

Для кого: для транспортных и логистических компаний и предприятий, связанных со сложным или опасным производством.

Как работает: Терминал измеряет температуру, артериальное давление и пульс, определяет наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе и позволяет врачу удаленно провести визуальный осмотр и выдать заключение о допуске к рейсу или смене. В путевой лист или допуск на смену вносится заверенная электронной цифровой подписью отметка о допуске к работе. Решение разработано с учетом требований №196-ФЗ и приказов Минздрава.

Решение 3. Тепловизор

Для кого: Для крупных промышленных предприятий и общественных пространств.

Как работает: Тепловизоры на основе видеоаналитики позволяют измерить температуру до десяти сотрудников в секунду с расстояния до девяти метров и точностью до 0,1 градуса.

«Многие компании измеряют температуру сотрудников обычными градусниками или промышленными термометрами, которые могут не соответствовать санитарным нормам и часто дают погрешность в два-три градуса, – отмечает Владислав Божеев. – Решения МТС позволяют контролировать состояние здоровья сотрудников бесконтактно и с высокой точностью, а идентификация личности и система уведомления не позволят проигнорировать ситуацию. Предлагаемые сегодня МТС продукты будут полезны и после завершения пандемии для обеспечения безопасности сотрудников и исключения быстрого распространения различных инфекций на предприятии или в офисе».