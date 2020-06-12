Меры экономической поддержки бизнеса в субъектах РФ – новая справка в КонсультантПлюс

В систему КонсультантПлюс включен новый справочный материал «Коронавирус (COVID-19). Меры экономической поддержки бизнеса в субъектах Российской Федерации».

В справке аккумулированы меры поддержки организаций и ИП по регионам России.

Среди предоставляемых мер:

- снижение ставок или освобождение от уплаты, а также предоставление отсрочки по региональным и местным налогам (в том числе предусмотренным специальными налоговыми режимами);

- предоставление отсрочки по платежам или освобождение от арендной платы арендаторов недвижимого имущества, находящегося в собственности субъекта РФ, а также льгот по налогу на имущество, земельному налогу арендодателям, предоставившим такую отсрочку;

- предоставление целевых субсидий на выплату заработной платы работникам, проведение профилактических мероприятий, производство средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств и т.п.;

- приостановление проверок хозяйствующих субъектов (за исключением внеплановых проверок по факту причинения вреда и возникновения чрезвычайной ситуации, а также лицензионных проверок) и др. льготы.

В справке перечислены критерии, кто может претендовать на меры поддержки.

По каждой льготе есть ссылки на документ-основание, указаны периоды, на который она распространяется, и в течение которого предоставляется.

Для поиска новой справки в системе КонсультантПлюс введите поисковый запрос: «меры поддержки коронавирус» или «коронавирус поддержка бизнеса». Или перейдите из стартового окна в справочную информацию в новую рубрику «Антикризисные меры в субъектах Российской Федерации».

Если система у вас не установлена, вы можете получить бесплатный пробный доступ к КонсультантПлюс. Подробная информация - у специалистов регионального сервисного центра ООО «КонсультантПлюс в Иркутске».