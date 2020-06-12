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Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г. ОАО «Сибэкспоцентр»

12 июня 2020

Вид экономической деятельности: организация конференций и выставок

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г. (тыс. руб.)
АКТИВ код показателя На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
1 2 3 4 5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        
Нематериальные активы 1110 503 528 143
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 7 857 9 405 9 824
Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - -
Финансовые вложения 1170 - - -
Отложенные налоговые активы 1180 999 946 587
Прочие внеоборотные активы 1190 - - -
Итого по разделу I 1100 9 358 10 880 10 554
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        
Запасы 1210 1 044 322 1 795
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 - - -
Дебиторская задолженность 1230 1 766 956 2 434
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 35 908 36 949 35 780
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 641 656 482
Прочие оборотные активы 1260 76 159 116
Итого по разделу II 1200 39 432 39 043 40 607
БАЛАНС 1600 48 790 49 923 51 160
ПАССИВ        
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ        
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 23 953 23 953 23 953
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 3 593 3 593 3 593
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 10 306 12 408 15 331
Итого по разделу III 1300 37 852 39 954 42 877
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
Заемные средства 1410 - - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 555 544 531
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
Итого по разделу IV 1400 555 544 531
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
Заемные средства 1510 - - -
Кредиторская задолженность 1520 9 861 7 572 7 234
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 522 1 853 518
Прочие обязательства 1550 - - -
Итого по разделу V 1500 10 382 9 425 7 752
БАЛАНС 1700 48 790 49 923 51 160

 

Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2019 г. (тыс. руб.)
Наименование показателя код показателя За январь - декабрь 2019г. За январь - декабрь 2018г.
1 2 3 3
Выручка 2110 68148 76 032
Себестоимость продаж 2120 (53 233) (61 977)
Валовая прибыль (убыток) 2100 14 915 14 055
Коммерческие расходы 2210 (64) (422)
Управленческие расходы 2220 (16 048) (15 588)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (1 197) (1 955)
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 1 430 1 249
Проценты к уплате 2330 - -
Прочие доходы 2340 2 048 2 189
Прочие расходы  2350 (4 298) (3 667)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (2 017) (2 184)
Текущий налог на прибыль 2410 (122) (392)
В т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 (485) (440)
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (12) (13)
Изменение отложенных налоговых активов 2450 53 402
Прочее 2460 (4) (45)
Чистая прибыль(убыток)  2400 (2 102) (2 232)
СПРАВОЧНО:      
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 - -
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 - -
Совокупный финансовый результат периода 2500 (2 102) (2 232)
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Аудитор: ООО ЦНФЭ "Байкалинвестаудит". 664011, г.Иркутск, ул. Карла Маркса, 41

Государственный регистрационный номер 1033801007195, член "Российский Союз аудиторов", ОРНЗ 11503011317

По мнению аудитора, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах отношениях финансовое положение ОАО "Сибэкспоцентр" по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Руководитель А.Г. Шаповалов
Главный бухгалтер Е.В. Семенова


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