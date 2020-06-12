Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 05.06.2020 г. (тыс. руб./кв. м)

«Без заборная» среда. «Патроны Парк» – коттеджный посёлок, по улицам которого хочется гулять

Какие визуальные ассоциации возникают у нас, когда мы представляем, как выглядит обычный загородный посёлок? Наверное, не будет ошибкой, если предположить, что чаще всего это – узкая улица, с двух сторон ограниченная глухими разномастными заборами под два метра высотой. Причём кое-где на этих заборах может быть даже колючая проволока. В общем, вид довольно унылый. Но мы к нему настолько привыкли, что когда видим абсолютно противоположную картину, то очень удивляемся и задаёмся вопросом: «А где же заборы? Их, что, совсем нет?!»