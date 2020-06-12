Владимир Рябенко. Адвокаты-Партнеры: Защита интересов иркутского бизнеса

Сайт КонсультантПлюс включили в перечень социально значимых информационных ресурсов

С апреля до июля проводится эксперимент, который заключается в бесплатном оказании услуг связи по передаче данных и предоставлению доступа к интернету для использования социально значимых информационных ресурсов (Приказ Минкомсвязи России от 31.03.2020 № 148). В их перечень вошел сайт КонсультантПлюс www.consultant.ru, а также еще 390 ресурсов. Это сайты государственных органов и сервисов, соцсети, мессенджеры, сервисы поиска и электронной почты, маркетплейсы и пр.