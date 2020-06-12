Резиденция XV. Семейный квартал: Коттеджи в поселке с инфраструктурой

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Резиденция XV. Семейный квартал: Коттеджи в поселке с инфраструктурой12 июня 2020
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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [12.06.2020]
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ВТБ. Начните действовать с пакетом услуг «На старте» [12.06.2020]
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Владимир Рябенко. Адвокаты-Партнеры: Защита интересов иркутского бизнеса [12.06.2020]Владимир Рябенко. Адвокаты-Партнеры
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 05.06.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [12.06.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 05.06.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [12.06.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 05.06.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [12.06.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г. ОАО «Сибэкспоцентр» [12.06.2020]Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г. (тыс. руб.)
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«За падением всегда следует рост». Сергей Брюханенко, «Сибавиастрой», – о работе в кризис [10.06.2020]Строительство всегда считалась локомотивом экономики. «Коронакризис», однако, не обошел его стороной. По словам коммерческого директора завода железобетонных изделий «Сибавиастрой» Сергея Брюханенко, за последние месяцы изменилось буквально все. Что происходит на региональном рынке бетона? Как меняется спрос на загородное домостроение? Почему даже в кризис не стоит экономить на качестве? Об этом и многом другом – в нашем интервью.
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Ольга Беспечная, Альфа-Банк: «Пандемия закончится, а новые банковские привычки останутся» [05.06.2020]Пандемия продолжается, но и жизнь – тоже. Альфа-Банк в Иркутске не стал переносить открытие ипотечного центра из-за коронавируса. Решение оказалось верным и своевременным: ипотека с господдержкой, запущенная вскоре после этого, – сегодня один из самых востребованных продуктов. Как «коронакризис» изменил привычки клиентов? Чем помогают сегодня развитые дистанционные каналы? Об этом порталу SIA.RU рассказала региональный управляющий Альфа-Банка в Иркутске Ольга Беспечная.
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Ресторанному бизнесу рубят «хвост» по частям. Какой общепит мы получим после пандемии коронавируса? [04.06.2020]Почти 1400 кафе и ресторанов работали в Иркутске до пандемии коронавируса. В основном, это – субъекты малого бизнеса и индивидуальные предприниматели. Сколько из них «доживёт» до отмены антивирусных ограничений, учитывая тот факт, что предприятия общепита включили только в третий этап выхода из режима самоизоляции? Газета Дело пообщалась с представителями ресторанного бизнеса (ещё до того, как было решено продлить ограничительные меры в регионе до 14 июня) и выяснила, что их сейчас волнует, какую помощь они получили от государства и каким образом сами удерживают свой бизнес на плаву, а также – каким видят будущее общепита в Иркутске.
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Арендаторы и собственники: как договориться? [02.06.2020]Кризис, вызванный пандемией, обострил и без того не всегда простые взаимоотношения арендаторов и собственников недвижимости. У каждого – своя правда, свои обязательства, свои трудности. Как выстроить диалог? Почему важно объединять усилия в защите своих прав? Что делать, если вторая сторона не идет на уступки? Эксперты онлайн-площадки «Новая среда» поделились своим мнением.
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Рестораторы бьются за работу [01.06.2020]«Коронакризис» ударил по многим отраслям экономики, но ресторанному бизнесу досталось, пожалуй, больше всех. «Если не помочь сейчас, то через месяц спасать будет просто некого», – уверяют представители общепита. Другие рестораторы понимают, что открыться при текущем уровне заболеваемости невозможно, но просят Роспотребнадзор обозначить хоть какие-то горизонты планирования. На онлайн-встрече, организованной Центром «Мой бизнес» в Иркутске, эта тема вызвала жаркую дискуссию.
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Иркутский «Россельхозбанк» выдал 100 млн рублей кредитов по программе льготной сельской ипотеки [23.05.2020]На сегодняшний день в Иркутском региональном филиале принято уже более 1000 заявок на кредитование. Выдано кредитов на общую сумму 116 млн рублей. В Иркутской области минимальная заявка на кредит по данной программе составила 400 тыс. рублей, а максимальная – 3 млн. рублей. Заявки принимаются и обрабатываются ежедневно, в рабочем порядке, и, судя по отклику населения – кредитный продукт пользуется популярностью.
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Андрей Мовчан о последствиях COVID-19: «Этот кризис создан административными методами» [21.05.2020]До января 2020 года мировая экономика росла со скоростью около 3% в год. А к 1 апреля мировой спрос упал на 28% – таких цифр мир не видел уже девяносто лет. Процессом оказались охвачены больше половины стран мира. Сложившаяся ситуация – это следствие административных решений властей крупных стран, считает Андрей Мовчан, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan’s Group. О том, куда пойдут «лишние» деньги после снятия карантина, на что ориентироваться при разработке стратегий, он рассказал на онлайн-конференции «Есть ли жизнь после COVID-19: макроэкономический обзор», которую организовал ВТБ для клиентов группы Привилегия.
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Ветер перемен: как переехать за город и выиграть от этого [15.05.2020]Во время самоизоляции все мы особенно хорошо поняли, как для нас важен дом: светлый, уютный, просторный. И желательно – за городом. О том, как выбрать недвижимость на природе, и при этом сделать удачную инвестицию, рассказала коммерческий директор компании «Хрустальный девелопмент» Кристина Яковенко.
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Извещение о реализации непрофильного актива АО «Международный Аэропорт Иркутск» [15.05.2020]АО «Международный Аэропорт Иркутск» объявил о продаже непрофильных активов
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Союзавтоматстром опубликовал бухгалтерскую отчетность за 2019 год [15.05.2020]Вид экономической деятельности: аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом 665806, Иркутская обл., г. Ангарск, мкр. Майск, ул. Тельмана, 21
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 08.05.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [15.05.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [15.05.2020]
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 08.05.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [15.05.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303