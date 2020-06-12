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Резиденция XV. Семейный квартал: Коттеджи в поселке с инфраструктурой

12 июня 2020

Объектом рекламы являются подрядные работы на строительство домов в поселке Резиденция XV


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