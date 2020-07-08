Облака – не только для крупных. Как облачные технологии помогают оптимизировать средний и малый бизнес в Иркутске

Существует стереотип, что переход в облако технически сложен и требует больших финансовых вложений, соответственно, доступен только для крупного бизнеса. Владислав Божеев , директор филиала МТС в Иркутской области, рассказал, что в Иркутске спрос на облачные технологии МТС в период пандемии вырос в три раза, и более 70% запросов поступило от компаний среднего и малого бизнеса.

Самообслуживание в облаках

Во всем мире малый и средний бизнес – основные потребители облачных сервисов. Малый бизнес Иркутска только начинает присматриваться к ним. Например, в 2020 году «облака» попробовали иркутские интернет-магазины и ИТ-компании. Без дополнительных (разовых) затрат они могут переводить в облако 1С, размещать там CRM-системы и базы данных.

«В период пандемии мы зафиксировали рост интереса к облачным технологиям, – рассказал Владислав Божеев, – количество запросов выросло в три раза, и более 70% из них поступило от компаний среднего и малого бизнеса. Наши специалисты работают над тем, чтобы сделать «облака» удобными и простыми в использовании. Так, недавно в #CloudMTS был разработан новый облачный сервис самообслуживания – self-сервис. Бизнес-клиенты могут сами масштабировать облачные ресурсы, мониторить нагрузку и оплачивать счета из единой панели управления с интуитивно понятным интерфейсом».

Докупить на три дня

«Облака» любят за удобство, ведь поддерживать и контролировать бизнес его владелец может из любой точки мира, где есть интернет. Но у них есть еще одно неоспоримое преимущество – возможности для быстрого масштабирования.

«Быстрое масштабирование очень актуально для онлайн-торговли, – поделился наблюдениями Владислав Божеев. – Предположим, вы владелец интернет-магазина оригинальных подарков. В период праздников продажи увеличиваются, в остальное время – падают. Чтобы исключить риски поломки «железа» в пиковые даты продаж и, как следствие, потерю клиентов, нужно иметь запасное оборудование. При этом вы понимаете, что большую часть времени оно будет простаивать. С «облаками» этот вопрос решается легко и быстро. Чтобы подстраховаться, владелец магазина в течение нескольких минут докупает дополнительный объем облака. Допустим, на три дня. А далее – так же быстро отказывается от этого объема. При этом тарификация, биллинг на платформе максимально четкий – каждые 10 минут. То есть интернет-магазин с точностью до 10 минут платит за ресурсы».

Только необходимое

Оптимизация расходов – то, чем занимается сейчас любой бизнес, но особенно – малый и средний. Компании, которые переходят «в облако», освобождают свой бюджет от капитальных затрат на «железо» и программное обеспечение, а площади – от лишней техники. Исключаются и расходы на услуги обслуживающих это оборудование специалистов.

«На облачных ресурсах тоже можно сэкономить – в среднем на 20% – за счет самостоятельного управления, – рассказал Вячеслав Божеев. – С self-сервисом не нужны менеджеры, заявки, ожидание. Компании малого и среднего бизнеса достаточно гибкие, поэтому именно им проще всего полностью отказаться от собственных серверов в пользу облачных ресурсов. Кроме этого, новый формат предоставления облачных услуг делает ненужным прием в штат дорогих ИТ-специалистов: интерфейс платформы прост и понятен».

Сценарий для стартапа

Self-сервис будет полезен не только интернет-магазинам: он пригодится компаниям, которые занимаются логистикой, предоставляют финансовые и рекламные услуги. ИТ-разработчики могут пользоваться сервисом для размещения продуктивной и тестовой сред, быстро сокращая объем ресурсов после завершения основных этапов разработки. Облака удобны и для стартапов: они могут минимизировать инвестиции в оборудование с самого начала.

«Для стартапов возможно несколько сценариев, – рассказал Владислав Божеев. – Например, над проектом работает распределенная по России или миру команда и при этом есть необходимость нанимать временных сотрудников. Всем им, как правило, необходимо обеспечить безопасный доступ к внутренним ресурсам, базам данных. Решение – аренда терминального сервера с оплатой только за текущее количество лицензий. Сервис предусматривает возможность тестового доступа в течение двух недель». Для подключения к сервису необходимо заполнить специальную форму на сайте

Данные защищены

Больше, чем экономия, бизнесменов волнуют вопросы безопасности. В облачном сервисе все устроено так, что данные доступны только клиенту и никому больше. Провайдер #CloudMTS гарантирует их защищенность.

«Крупные поставщики облаков строят свои решения на базе территориально распределенных центров обработки данных с разветвленной сетью собственных магистральных и городских каналов связи, – напомнил Владислав Божеев, – именно так обеспечивается безопасность данных наших клиентов. В целом мы видим, что бизнес адаптируется к глобальной цифровизации, все больше данных и процессов становятся цифровыми. Компании перенастраивают не только ИТ, но и практически все функциональные направления бизнеса: маркетинг, продажи, логистику, HR... Облака – отличный инструмент для таких изменений».

Наталья Понамарева