Попробуй получи! Почему сельская ипотека сразу же стала дефицитным продуктом?

Программа сельской ипотеки появилась в России с начала 2020 года. И сразу же стала «бестселлером» на рынке кредитования жилья: в первые же месяцы действия спрос на неё превысил годовой план выдачи льготных кредитов в несколько раз. Портал SIA.RU вместе с представителями банковской и строительной сферы разбирался, почему покупка недвижимости в сельской местности в ипотеку вызвала такой ажиотаж? Что тормозит переезд потенциальных заёмщиков на ПМЖ подальше от городской суеты? И какие перспективы есть у программы в Иркутской области?

Достоинства и особенности программы

Новый ипотечный продукт с государственным субсидированием процентной ставки был создан на основе государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий». По его условиям, процентная ставка составляет 3%, максимальная сумма кредита – 3 млн руб. (кроме Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа, там – 5 млн руб.). Минимальный первоначальный взнос – 15% от общей суммы кредита.

Объектами недвижимости, которые разрешено приобретать под 3% годовых, могут быть дома с земельными участками, таунхаусы и даже квартиры в многоквартирных домах – если они построены на территории, административно относящейся к сельской местности. Например, в Иркутской области, под эти параметры подходят такие современные объекты недвижимости, как ЖК «Стрижи» и Башня Небо, которые территориально находятся в Иркутском районе.

Башня Небо

Причём приобрести жильё можно как на первичном, так и на вторичном рынке – что немаловажно, так как другие льготные ипотечные продукты распространяются только на новостройки.

Но при этом у программы есть несколько «особенностей» процесса оформления, которые серьёзно затягивают сроки получения денежных средств, а следовательно, ограничивают возможности заёмщиков. Это, в том числе, необходимость согласования с Минсельхозом РФ каждого клиента для контроля лимита, передача информации на бумажных носителях для отчётности, согласование кредитуемых объектов с местными властями на предмет соответствия критериям.

Банков-участников мало, лимитов - тоже

Несмотря на эти нюансы, спрос на сельскую ипотеку – огромный, отмечают представители банковского сектора. Причём не только из-за низкой ставки.

– Загородная территория пользуется сейчас большой популярностью, как наиболее перспективная для проживания. С развитием современных технологий, возможностью удалённой работы и с учётом дальнейшего развития общей инфраструктуры сельских территорий, население предпочитает благоустроенные дома вблизи областного центра, – считает директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Баркова.

Кстати, «Россельхозбанк» первым из банков присоединился к программе «Комплексное развитие сельских территорий» и продолжает активную работу по её реализации, не останавливая процессы приёма заявок и выдачи кредитов.

– На 18 августа в Иркутской области 235 заемщиков получили кредитные средства общим объемом 556,7 млн рублей, выданных РСХБ по программе льготной сельской ипотеки.

Средняя сумма ипотечного кредита колеблется в диапазоне 2,3-2,5 млн рублей, – рассказала Наталья Баркова.

Ещё один банк, который работает по программе с господдержкой «Сельская ипотека» в Иркутской области – Байкальский банк Сбербанка. Правда, у него цифры выданных займов для покупки загородной недвижимости гораздо скромнее. Как сообщает пресс-служба финансового учреждения, на данный момент выдано 8 кредитов на сумму 16,5 млн рублей, из них 6 кредитов оформлены заёмщиками, проживающими в Иркутской области.

Интересно, что в мае этого года, когда Сбербанк стартовал с программой сельской ипотеки, выделенный ему Минсельхозом годовой лимит в сумме 97 млн руб. был разобран за 8 часов, и за это время банк принял примерно 1100 заявок.

С 19 августа Сбербанк возобновил приём заявок на суперпопулярную ипотеку. «Мы рады снова предложить клиентам эту программу, и надеемся, что она поможет тысячам людей по всей стране улучшить жилищные условия на выгодных условиях», - заявил директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.

К сожалению, другие банки, которые присутствуют в Иркутской области, в этой актуальной ипотечной программе пока не участвуют. И о том, присоединятся ли они к ней, говорят достаточно аккуратно.

Потенциал – есть

О хорошем потенциале сельской ипотеки и о том, что она обязательно нужна, единодушно говорят застройщики и девелоперы, работающие на рынке загородной недвижимости. Многие проекты, которые развиваются в окрестностях областного центра, в частности, в Иркутском районе, соответствуют требованиям программы и пользуются спросом у жителей области. «К нам регулярно поступают вопросы именно по сельской ипотеке», – говорит коммерческий директор компании «Хрустальный Девелопмент» Кристина Яковенко.

Причём многие вопросы касаются именно стоимости загородно-сельской недвижимости.

– Сельская ипотека помогает нам и другим застройщикам ломать стереотип о недоступности загородной недвижимости. Несмотря на то, что максимальная сумма кредита – 3 миллиона рублей, сама недвижимость может стоить больше, а разницу вы вносите наличными средствами. Просто не все это понимают, и потому считают, что сельская ипотека им не подходит. Однако и за 3 миллиона можно найти жилье за городом, например, мы можем предложить квадрохаусы в пределах этой суммы в микрорайоне «Хрустальный парк», – поясняет Кристина.

– Да, наши дома стоят дороже. При этом можно внести первый платёж, например, продав квартиру, а дальше, оформив сельскую ипотеку под лучшие из всех возможных условий, стать владельцем комфортабельного дома в «Патроны Парк», – говорит руководитель отдела маркетинга компании «META_Estate» Лора Кузнецова.

Гладко только на бумаге?

У самих застройщиков тоже есть вопросы к программе, и тоже связанные с оплатой. Например, генеральный директор компании «Восток Центр Иркутск» Михаил Сигал отмечает, что в прохождении сделок есть инерция, и особенно ярко она проявилась, когда закончился лимит субсидий и проходило его увеличения.

– Сделки с внесёнными авансами и недоплаченными банками ипотечными кредитами «висят» уже более месяца, – отмечает Михаил.

Ему вторит руководитель отдела продаж строительной компании «Победа» Владимир Доценко:

– Слишком сложная система для застройщика, работающего на частном подряде: до сих пор не понятно, каким образом проводится процесс приёмки готовых объектов и окончательный расчёт с подрядчиком.

В «отказниках» – почти половина

У сельской ипотеки есть ещё несколько «подводных камешков», один из них – срок рассмотрения заявок, который пока составляет от нескольких недель до нескольких месяцев.

– Срок рассмотрения заявок разный, по некоторым нашим клиентам вопрос решался почти 2,5 месяца, – рассказала Кристина Яковенко. – Многие наши клиенты не могли ждать больше трёх недель, поэтому переходили в другие банки или на другие программы. Сейчас процесс обещают уложить в две недели.

Высок и процент отказа по заявкам, и эта проблема сейчас активно обсуждается в социальных сетях. Те, кому отказали в займе, своё недоумение по этому поводу «выплёскивают» в различных мессенджерах.

Как отмечают в Сбербанке, «отказ на этапе одобрения чаще всего связан с ограниченными лимитами господдержки или ограниченными возможностями территории, в границах которой приобретается объект недвижимости»».

По статистическим данным Иркутского РСХБ, процент отказа в кредитовании составляет порядка 47%. Из них 17% – это непосредственно отказ банка по причинам несоответствия базовым требованиям, предоставления неверных данных либо негативной кредитной истории и высокой «закредитованности» потенциального заёмщика.

– Не все одобренные заявки заканчиваются выдачей кредита по различным причинам, это может быть потеря платежеспособности со стороны заёмщика, отказ от выбранного ранее объекта недвижимости либо отсутствие такого объекта на рынке жилья. Наконец, некоторые клиенты подают заявки «в тестовом режиме», но по факту не заинтересованы в льготной ипотеке или не совсем рассчитали свои силы, – прокомментировала Наталья Баркова.

По её информации, на данный момент по сельской ипотеке в банке одобрено 580 заявок на общую сумму более полутора миллиардов рублей, а выдано 235 кредитов – чуть более 40% от одобренных.

– Решение взять ипотечный кредит должно быть обдуманным и просчитанным, необходимо учитывать, что в будущем вас ждёт не только новое благоустроенное жилье, но и обязательства по кредитному договору, - подытожила директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк».