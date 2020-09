Стать акционером Microsoft и Apple легко!

IТ-компании показывают стабильный рост на фондовом рынке. Неудивительно – инновации всегда находились на передовой. Акции крупнейших игроков, таких как Apple, Facebook, Amazon растут в среднем на 40% в год, и не сильно пострадали во время мартовской просадки рынка. Но чтобы купить хотя бы по одной акции этих компаний? инвестору придется потратить около 3 880$. Немалая сумма для начинающего инвестора. Вадим Остапенко, территориальный директор ИК «Фридом Финанс» в Иркутске, рассказал Газете Дело про инструменты, которые позволяют решить эту задачу.

Данную проблему решает покупка пая в биржевом паевом инвестиционном фонде «Фридом – Лидеры технологий», разработанном экспертами ИК «Фридом Финанс». ИК «Фридом Финанс» также выступает маркетмейкером и уполномоченным лицом БПИФ. В него входят ценные бумаги 10 ведущих американских технологических компаний с капитализацией более $50 млрд, которые обращаются на Санкт-Петербургской бирже: Microsoft Corporation, Amazon.com, Apple, Facebook, Alphabet, Cisco Systems, Netflix, PayPal, Salesforce.com, NVIDIA. Доля каждой из этих бумаг в портфеле не превышает 15%. БПИФ «Фридом – Лидеры технологий» торгуется на Московской бирже с октября 2019 года и с начала текущего года показал доходность выше рынка, которая составила более 60%. Высокая доходность привлекает инвесторов и делает данный БПИФ лидером среди 271 пифов на бирже, рассказал Вадим Остапенко.

Надежность БПИФ «Фридом – Лидеры технологий» подтверждается первым уровнем листинга на Московской бирже, к которому допускаются лишь крупные и стабильные эмитенты, соответствующие высоким требованиям по отчетности и надежности.

Покупка пая дает инвестору возможность приобрести широкий набор ценных бумаг, получая диверсифицированный портфель с низким уровнем риска. Кроме того, этот инструмент подходит новичкам, которым пока сложно разобраться в большом количестве компаний, представленных на бирже, и у которых нет времени на изучение аналитики и фундаментальных факторов интересующих его компаний – эту работу уже проделали аналитики ИК «Фридом Финанс». При этом важно обращать внимание на то, какими принципами руководствуется эмитент (тот, кто выпускает ценную бумагу – пай), по каким критериям отбирает компании. В случае с БПИФ «Фридом – Лидеры технологий», в составе пая – «голубые фишки» высоких технологий, которые к тому же являются локомотивами американского фондового рынка. Компании входят в ТОП-5 индекса NASDAQ, который показывает рост и обновляет максимумы на протяжении 10 лет и первый восстановился после падения фондового рынка в марте.

БПИФ доступны любому инвестору – чтобы приобрести данный финансовый инструмент, достаточно иметь брокерский счет, индивидуальный инвестиционный счет или счет доверительного управления. Стоимость пая обычно стартует с 1 000 рублей.

Детальную информацию о продуктах компании можно получить в офисе или по телефону.

Офис ИК «Фридом Финанс» в Иркутске: ул. Киевская, д. 2. (вход с ул. Карла Маркса);

Тел.: +7 (3952) 79-99-02; E-mail: irkutsk@ffin.ru

ООО ИК «Фридом Финанс». Лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен.Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фридом — Лидеры технологий» Д.У. ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» (ОГРН 1056405422875), Правила доверительного управления зарегистрированы 24.09.2019 г. за No3858. Источник информации, подлежащей раскрытию: сайт: ew-mc.ru, 123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, Башня «Меркурий» офис 17.24.1. Телефон/факс: 8(495) 191-83-21. Лицензия управляющей компании от 24 августа 2010 года No 21-000-1-00749. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды. Предупреждаем о необходимости внимательного ознакомления с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом перед приобретением инвестиционных паев. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Эмитенты упомянутых ценных бумаг: Microsoft Corporation, Apple Inc., Alphabet Inc., Amazon.com Inc, Facebook, Inc., Cisco Systems Inc, Netflix Inc, PayPal Holdings Inc, Salesforce.com Inc. Адрес раскрытия информации: https://spbexchange.ru/.