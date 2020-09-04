ОАО «РЖД» и Иркутская область реализуют совместный план по защите Байкала

ОАО «РЖД» при участии властей Иркутской области и природоохранных организаций примет дополнительные меры по защите Байкала на период модернизации БАМа и Транссиба и при их дальнейшей эксплуатации. Соответствующие планы закреплены в меморандуме о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды.

Фото из архива компании

Меморандум предполагает совместные усилия сторон по экологическому просвещению граждан, обеспечению гласности в вопросах экологии, проведению консультаций по природоохранной деятельности с привлечением общественных организаций и населения.

– Сегодня мы не берем, а возвращаем природе то, что когда-то пострадало при строительстве Транссиба, более 100 лет назад. Мероприятия включают в себя не только компенсационные, но и очистку воды, воздуха. Ключевой момент меморандума – ни одного действия без экологического заключения и без обсуждения с общественностью мы делать не будем, – отметил генеральный директор – председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозёров.

В развитие меморандума был согласован план дополнительных мер, предусматривающий создание системы экомониторинга и контроля на БАМе и Транссибе. В неё войдет информационно-аналитическая платформа для сбора, обработки и анализа результатов экомониторинга и контроля, система видеонаблюдения, которая позволит удалённо контролировать соблюдение подрядчиками экологического законодательства, а также автоматические системы контроля выбросов, сбросов загрязняющих веществ.

Совместно с региональными властями планируется организация работ по очистке береговой полосы Байкала на участке п. Байкал –

п. Выдрино (162 км). Разработаны мероприятия по раздельному сбору мусора на станциях и остановочных платформах КБЖД, а также на объектах БАМа и Транссиба, где ведутся строительно-монтажные работы.

Также предусмотрены лесовосстановление в Байкальском, Ангарском и Ушаковском лесничествах, увеличение популяции некоторых видов животных и птиц, в том числе сокола балобана в Прибайкальском нацпарке.