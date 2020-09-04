«Архив технических норм» в КонсультантПлюс

В систему КонсультантПлюс включен новый онлайн «Архив технических норм». Он содержит почти 148 тысяч нормативно-технических актов различных сфер применения.
Это документы по:
- пожарной и промышленной безопасности;
- охране труда;
- ТЭК;
- строительству;
- торговле;
- экологии;
- метрологии и проч.
Значительный объем – акты по стандартизации, прежде всего ГОСТ и ГОСТ Р (47 тыс. документов). Помимо стандартов пользователям доступны руководящие документы, санитарные, строительные нормы и правила, технологические, сметные нормы, типовая проектная документация и многое другое.
Архив доступен онлайн всем пользователям, которые работают с информационными банками «Строительство» и «Отраслевые технические нормы».
Перейти к нему можно со стартовой страницы системы КонсультантПлюс.
Получить подробную информацию о возможностях системы КонсультантПлюс и бесплатный пробный доступ можно в сервисном центре ООО «КонсультантПлюс в Иркутске».