«Архив технических норм» в КонсультантПлюс

В систему КонсультантПлюс включен новый онлайн «Архив технических норм». Он содержит почти 148 тысяч нормативно-технических актов различных сфер применения.

Это документы по:

пожарной и промышленной безопасности;

охране труда;

ТЭК;

строительству;

торговле;

экологии;

метрологии и проч.

Значительный объем – акты по стандартизации, прежде всего ГОСТ и ГОСТ Р (47 тыс. документов). Помимо стандартов пользователям доступны руководящие документы, санитарные, строительные нормы и правила, технологические, сметные нормы, типовая проектная документация и многое другое.

Архив доступен онлайн всем пользователям, которые работают с информационными банками «Строительство» и «Отраслевые технические нормы».

Перейти к нему можно со стартовой страницы системы КонсультантПлюс.

Получить подробную информацию о возможностях системы КонсультантПлюс и бесплатный пробный доступ можно в сервисном центре ООО «КонсультантПлюс в Иркутске».