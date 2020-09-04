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«Архив технических норм» в КонсультантПлюс

4 сентября 2020

В систему КонсультантПлюс включен новый онлайн «Архив технических норм». Он содержит почти 148 тысяч нормативно-технических актов различных сфер применения.

Это документы по:

  • пожарной и промышленной безопасности;
  • охране труда;
  • ТЭК;
  • строительству;
  • торговле;
  • экологии;
  • метрологии и проч.

Значительный объем – акты по стандартизации, прежде всего ГОСТ и ГОСТ Р (47 тыс. документов). Помимо стандартов пользователям доступны руководящие документы, санитарные, строительные нормы и правила, технологические, сметные нормы, типовая проектная документация и многое другое.

Архив доступен онлайн всем пользователям, которые работают с информационными банками «Строительство» и «Отраслевые технические нормы».

Перейти к нему можно со стартовой страницы системы КонсультантПлюс.

Получить подробную информацию о возможностях системы КонсультантПлюс и бесплатный пробный доступ можно  в сервисном центре ООО «КонсультантПлюс в Иркутске».


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