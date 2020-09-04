Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 28.08.2020 г. (тыс. руб./кв. м)

«Заходи - и живи». 10 важных вопросов об инженерии современного загородного коттеджа

Несмотря на то, что более 60% россиян мечтают жить в загородном доме, далеко не все готовы осуществить свою мечту. Причин этому – много, и одна из них – опасение, что обустройство и дальнейшее содержание такой недвижимости встанет в копеечку и доставит немало хлопот. Электро- и водоснабжение, отопление и прочая инженерия собственного дома в понимании тех, кто никогда не сталкивался с этими вопросами, - это архисложная задача. Почему такое мнение ошибочно, нашему порталу рассказал руководитель проекта крупного коттеджного посёлка «Патроны Парк» Дмитрий Кузнецов.