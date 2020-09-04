Газета Дело
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Агентство Регионального Развития. Федеральная сеть консультантов по коммерческой недвижимости.4 сентября 2020
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Байкальский луч и Парижская ось. Архитектор Елена Григорьева о градостроительстве в Иркутске [04.09.2020]Какое архитектурное будущее ждёт Иркутск? Как сохранить ещё оставшиеся памятники деревянного зодчества, но при этом придать городу современный вид? Надо ли привлекать горожан к участию в градостроительной деятельности, и кто больше влияет на облик столицы Восточной Сибири – архитекторы или застройщики? Эти вопросы всегда вызывают не просто живой интерес у иркутян, но и зачастую – бурные дискуссии. Газета Дело обсудила их с известным, причём не только в профессиональной среде, иркутским архитектором Еленой Григорьевой.
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 28.08.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [04.09.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 28.08.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [04.09.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [04.09.2020]
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 28.08.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [04.09.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Современный, технологичный, управляемый. Clever Smart Village – загородный посёлок со своим приложением [02.09.2020]На региональном рынке загородной недвижимости появился новый крупный проект – организованный посёлок Clever Smart Village. «Красивое место – лесной массив на 14 км Байкальского тракта, удобная локация, когда школы и магазины – в шаговой доступности, продуманная концепция жизни за городом», – говорится на сайте проекта. А что ещё получит владелец недвижимости в «Клевере»? Какие дома и участки здесь можно приобрести? Как будут решаться бытовые вопросы? И что это такое – smart-посёлок? На многочисленные вопросы Газеты Дело ответил руководитель отдела продаж Clever Smart Village Владимир Доценко, с которым мы побывали на месте будущего посёлка.
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«Заходи - и живи». 10 важных вопросов об инженерии современного загородного коттеджа [01.09.2020]Несмотря на то, что более 60% россиян мечтают жить в загородном доме, далеко не все готовы осуществить свою мечту. Причин этому – много, и одна из них – опасение, что обустройство и дальнейшее содержание такой недвижимости встанет в копеечку и доставит немало хлопот. Электро- и водоснабжение, отопление и прочая инженерия собственного дома в понимании тех, кто никогда не сталкивался с этими вопросами, - это архисложная задача. Почему такое мнение ошибочно, нашему порталу рассказал руководитель проекта крупного коттеджного посёлка «Патроны Парк» Дмитрий Кузнецов.
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Попробуй получи! Почему сельская ипотека сразу же стала дефицитным продуктом? [31.08.2020]Программа сельской ипотеки появилась в России с начала 2020 года. И сразу же стала «бестселлером» на рынке кредитования жилья: в первые же месяцы действия спрос на неё превысил годовой план выдачи льготных кредитов в несколько раз. Портал SIA.RU вместе с представителями банковской и строительной сферы разбирался, почему покупка недвижимости в сельской местности в ипотеку вызвала такой ажиотаж? Что тормозит переезд потенциальных заёмщиков на ПМЖ подальше от городской суеты? И какие перспективы есть у программы в Иркутской области?
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Евгений Ефремов, сооснователь Арт-завода Доренберг: «Начинать надо с себя» [28.08.2020]«Я знаком с иркутскими бизнесменами, которым за 50, они давно добились финансовых успехов, но сейчас поддались упадническим настроениям: все будет только хуже, пора куда-нибудь уезжать, – рассказывает Евгений Ефремов, сооснователь Арт-завода Доренберг. – Тем временем мои сверстники – предприниматели за время пандемии заработали в два раза больше и в будущее смотрят с оптимизмом». О том, как идут дела у самого Арт-завода, как арендный бизнес пережил пандемию, о чем планирует рассказывать молодежи на форуме «Справимся Сами», Евгений рассказал Газете Дело
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ТОП-6 новостроек Иркутска, реализуемых через счета эскроу [07.08.2020]Портал о недвижимости REALTY.IRK.RU подготовил ТОП-6 новостроек Иркутска, реализуемых через счета эскроу
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Долевое строительство: важные изменения для застройщиков. Новое в системе КонсультантПлюс [07.08.2020]Стало проще получить деньги со счетов эскроу, оформить право собственности за дольщиками и прекратить залог земли. Расширено содержание проектной декларации, установлены новые сроки ее изменения. Об этих и других новеллах читайте в нашем обзоре.
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 31.07.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [07.08.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 31.07.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [07.08.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 31.07.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [07.08.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [07.08.2020]
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Диляра Окладникова, Иркутский областной гарантийный фонд: «Люблю малый бизнес за его мобильность» [06.08.2020]Бизнес-климат в Иркутске постепенно возвращается к норме. У предпринимателей проходит потрясение после удара пандемии, и они – уже в который раз – готовы поднимать и развивать своё дело. Как менялись настроения и запросы малого и среднего бизнеса в зависимости от экономической ситуации? Какая помощь была им нужна ещё месяц назад, и что востребовано сейчас? Какую поддержку готово оказать им государство в лице Иркутского областного гарантийного фонда? Об этом Газете Дело рассказала директор фонда Диляра Окладникова.
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«Важно, что у бизнеса в Иркутске есть собственная газета», – Екатерина Прядко, «Гранд-Строй» [15.07.2020]Всегда приятно открыть свежий номер Газеты Дело и узнать новости иркутского бизнеса, увидеть коллег из строительной отрасли, посмотреть аналитику и тенденции рынка.
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«Самый достоверный источник информации», – Татьяна Галущенко, ГК «Актив» [15.07.2020]Хочешь узнать, что происходит в нашем регионе на предпринимательской стезе, что нового у местного бизнеса – читай Дело. Всё самое важное, интересное и полезное будет именно здесь.
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«Газета Дело – всегда на острие», – Михаил Сигал, ГСК «Восток Центр Иркутск» [13.07.2020]Мне нравится работа творческого коллектива Газеты Дело, им удается всегда быть на острие, в статьях оперативно разбираются самые актуальные вопросы, как правило, они содержат анализ, авторы стараются быть объективными.
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«Газета Дело – про дело, а не про статус бизнесмена», – Дмитрий Кузнецов, «META_Estate» [10.07.2020]Мы знаем, что это издание читает наша целевая аудитория, и это для нас – главное. И ещё очень часто бывает так, что ты начинаешь рассказывать человеку в обычной презентации о нашем загородном посёлке, о его концепции, а он в ответ: «Да-да, мы это читали». Чувствуется предварительная подготовленность людей и именно благодаря газете Дело.