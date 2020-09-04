Агентство недвижимости "Слобода" предлагает объекты

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Агентство недвижимости "Слобода" предлагает объекты4 сентября 2020
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«Архив технических норм» в КонсультантПлюс [04.09.2020]В систему КонсультантПлюс включен новый онлайн «Архив технических норм». Он содержит почти 148 тысяч нормативно-технических актов различных сфер применения.
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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [04.09.2020]
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Долевое строительство: важные изменения для застройщиков. Новое в системе КонсультантПлюс [07.08.2020]Стало проще получить деньги со счетов эскроу, оформить право собственности за дольщиками и прекратить залог земли. Расширено содержание проектной декларации, установлены новые сроки ее изменения. Об этих и других новеллах читайте в нашем обзоре.
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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [07.08.2020]
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ОАО «Иркутскагроремонт». Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г. (тыс. руб.) [07.08.2020]ОАО «Иркутскагроремонт» Вид деятельности: ремонт сельхозтехники 666037, Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Известковая, 3 ...
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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [10.07.2020]
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Резиденция XV. Семейный квартал: Коттеджи в поселке с инфраструктурой [12.06.2020]Резиденция XV. Семейный квартал
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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [12.06.2020]
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ВТБ. Начните действовать с пакетом услуг «На старте» [12.06.2020]
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Владимир Рябенко. Адвокаты-Партнеры: Защита интересов иркутского бизнеса [12.06.2020]Владимир Рябенко. Адвокаты-Партнеры
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 05.06.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [12.06.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 05.06.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [12.06.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г. ОАО «Сибэкспоцентр» [12.06.2020]Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г. (тыс. руб.)
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Извещение о реализации непрофильного актива АО «Международный Аэропорт Иркутск» [15.05.2020]АО «Международный Аэропорт Иркутск» объявил о продаже непрофильных активов
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Союзавтоматстром опубликовал бухгалтерскую отчетность за 2019 год [15.05.2020]Вид экономической деятельности: аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом 665806, Иркутская обл., г. Ангарск, мкр. Майск, ул. Тельмана, 21
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 08.05.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [15.05.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [15.05.2020]
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 08.05.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [15.05.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 08.05.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [15.05.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Сайт КонсультантПлюс включили в перечень социально значимых информационных ресурсов [15.05.2020]С апреля до июля проводится эксперимент, который заключается в бесплатном оказании услуг связи по передаче данных и предоставлению доступа к интернету для использования социально значимых информационных ресурсов (Приказ Минкомсвязи России от 31.03.2020 № 148). В их перечень вошел сайт КонсультантПлюс www.consultant.ru, а также еще 390 ресурсов. Это сайты государственных органов и сервисов, соцсети, мессенджеры, сервисы поиска и электронной почты, маркетплейсы и пр.