«Слата» идет на «Рекорд». Ритейлер открывает новый супермаркет в Иркутске

Торговая сеть «Слата» продолжает реконструкцию и обновление работающих супермаркетов по концепции «Слата-light», а также открывает новые. Совсем недавно – в июне – открылась новая «Слата» в ЖК «Родные берега» на улице Сибирской, и вновь открытие – в пятницу, 25 сентября, распахнёт свои двери новый супермаркет «Слата-light» в ЖК «Рекорд» на Синюшиной Горе.

«Мы открываем уже 81-ю «Слату», это – абсолютно новый магазин площадью 638 м2 с прекрасной планировкой, новым дизайном и оборудованием, с кассами самообслуживания и большой витриной хлебобулочных изделий. Традиционно, на протяжении трех дней, с 25 по 27 сентября, при каждой покупке на 1000 рублей мы выдаем фреш-карту. Также в день открытия, 25 сентября, покупатели могут впервые найти на полках зеленые коробочки-сюрпризы с цифрой «18» – потому что именно в этом году сеть «Слата» отмечает свое совершеннолетие. Приобретая коробочку всего за 49,99 руб., покупатель получит сладкий подарок с сюрпризом внутри»,– рассказала руководитель отдела по связям с общественностью Яна Абалымова.

В день открытия организаторы приготовили праздничную программу для детей, которая начнется в 12.00. Дети смогут нарисовать свою эко-сумку, сыграть в игру «Ну, погоди!» и поучаствовать во многих других развлечениях, а также получить сладкий подарок. Для взрослых программа стартует в 16.00. В компании подчеркивают, в этот день никто не уйдет без подарка. А для тех, кто придет в одежде зеленого цвета, компания приготовили поощрительные призы (количество подарков ограничено).

Список супермаркетов новой концепции:

Иркутск, Первомайский, 54, Иркутск, Байкальская, 202\5, Иркутск, Такота, Байкальская, 293/7, Иркутск, Сибирская, 24, ЖК «Родные берега», новый магазин, Иркутск, Волжская, 15, Иркутск, Ивана Франко, 2, Иркутск, Бульвар Рябикова, 21/5, ЖК «Рекорд», новый магазин, Шелехов, Спутник, 21 км. Култукского тракта, Ангарск, 92 квартал.

