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Сбер: больше чем банк

Онлайн-конференция Сбер Конф, посвящённая самой масштабной трансформации за всю историю Сбербанка, завершилась. В ней приняли участие топ-менеджеры Сюербанка, включая Президента-Председателя Правления Герман Грефа и звёзды шоу-бизнеса, которые стали первыми пользователями новых сервисов и продуктов Сбера, презентованных во время полуторачасового телевизионного шоу с элементами AR для многомиллионной аудитории.

В ходе конференции Сбер впервые представил:

Новый бренд Сбер — бренд вселенной своих сервисов, 

Салют - первое в мире семейство из трех виртуальных ассистентов (Сбер, Джой и Афина) с разными характерами, привычками и голосами.

Сбер, Джой и Афина поддержат разговор и найдут ответы на вопросы и смогут решить целый ряд других повседневных задач. Ассистенты будут «жить» в умных девайсах и мобильных приложениях Сбера.

Smart Market – маркетплейс навыков виртуальных ассистентов семейства Салют, а также инструменты создания этих навыков, их продвижения и монетазации,

SberBox — мультимедийная ТВ-приставка-медиаплеер, которая превращает телевизор в центр развлечений, позволяет смотреть огромное количество ТВ-каналов, фильмов и сериалов, слушать музыку, играть в игры на большом экране. SberBox понимает русский и английский язык. Предполагаемая цена устройства 3550 рублей. Предзаказ уже открыт. Цена устройства в рамках предзаказа — 2990 руб.

SberPortal — первый в России мультимедийный умный экран с премиальной акустикой и AI-камерой с широкоугольной оптикой, способной снимать в 4K. сенсорным, голосовым и жестовым управлением. Девайс поступит в продажу ближе к концу 2020 года.

СберЗвук — музыкальный стриминговый сервис, который даёт пользователям Сбера доступ к 40 млн треков в высоком качестве. 

СберДиск — новое облачное файловое хранилище для физических лиц. Пользователю бесплатно доступно 15 Гб, получить к ним доступ с помощью мобильных приложений и на сайте СберДиска. Расширить дисковое пространство до 100 Гб или 1 Тб можно за 83 или 249 руб. в месяц. 

SberPay - инновационный платежный сервис,

СберКласс — персонализированная школьная цифровая платформа, которая помогает учителям использовать интерактивные и авторские образовательные модули и автоматизировать рутинные операции, позволяя больше времени уделять обучению и развитию детей.

Новый офис Сбера — это наш новый офис для обслуживания клиентов - пространство, наполненными заботой о них и новыми технологиями, где можно получить не только финансовые продукты, но и доступ к продуктам и сервисам экосистемы. В нём будет комфортно как взрослым, так и детям. 

Новые банкоматы Сбера - уникальные устройства для самообслуживания клиентов, не имеющие аналогов в мире.

 СберПрайм —семейство подписок на сервисы экосистемы. Были представлены две подписки:

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Базовая подписка СберПрайм, включающая бесплатное использование подписки онлайн кинотеатра ОККО - ОККО-Лайт, бесплатный доступ к аудиосервису СберЗвук, бесплатную доставку товаров из СберМаркета, бесплатное хранилище данных и скидки на доставку  еды, такси и услуги связи. Она будет стоить всего 199 рублей в месяц с 30 дневным бесплатным использованием. С 24/09 до Нового Года в рамках акции по запуску СберПрайма будет установлена специальная цена - 999 рублей в год, начиная с 2021 года стоимость годовой подписки составит не более 1990 рублей в год, но возможно будет установлена и более низкая цена, а также подписка СберБоксПрайм, включающая в себя устройство СберБокс, бесплатное использование подписки на онлайн кинотеатр ОККО- ОККО-Оптимум, а также  сервис ТВ каналов - Смотрешка. Она будет стоить при подписке на 2 года - 349 рублей в месяц.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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