Не скучно – о ВИЧ: креативные подходы к серьёзной проблеме

Из почти 2,5 млн жителей Иркутской области более 30 тыс. человек живут с вирусом иммунодефицита (ВИЧ). Причём, по статистике, далеко не все из них ведут асоциальный образ жизни, как принято считать в обществе. Почти половина ВИЧ-инфицированных – люди вполне благополучные, имеющие семьи, работающие. Более того, очень многие из них – успешные и состоявшиеся в жизни, профессии, бизнесе. И таких, по оценке главного врача Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Юлии Плотниковой, с каждым годом становится всё больше. Почему так происходит? Кто и как противостоит распространению болезни в нашем регионе? Чего достиг Центр СПИД в своей работе? Об этом Юлия Плотникова рассказала Газете Дело.

Преодолевая сопротивление

Юлия Кимовна, вы руководите Центром СПИД уже десять лет. Чего удалось достичь за эти годы?

– Первая задача, которую я должна была решить как руководитель – завершить строительство нового здания Центра. В 2013 году, практически через 20 лет после начала стройки, его сдали в эксплуатацию. Мы вдохнули в это здание жизнь, сделали Центр одним из лучших в нашей системе.

Кроме того, создали новый формат ВИЧ-службы в Иркутской области, которая сегодня оказывает пациентам комплексные услуги: не только медицинские, как это было раньше, но и медико-социальные, психологические, юридические. Важным считаю и то, что в 2019 году была создана самостоятельная областная межведомственная комиссия по профилактике и противодействию распространению ВИЧ-инфекции. Раньше она была в составе других различных комиссий – по борьбе с онкологическими заболеваниями, с туберкулёзом, с ИППП – и это размывало весь её смысл. Сейчас это площадка, на которой собраны и представители правительства региона, и медицинское сообщество, и наука, и волонтёры. И если говорить о профилактике ВИЧ-инфекции, то нам удалось принципиально изменить формат этой работы, сделать её активной, нескучной, интересной.

Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020. фото А. Федорова

Раньше профилактика ограничивалась в основном буклетами и брошюрами, разноплановыми и несистемными. В последние годы мы реализуем мероприятия, которые отвечают запросам общества, акцентируют внимание на проблеме – яркие, зрелищные, которые цепляют людей, заставляют их задуматься. Такие, например, как Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020», которая прошла в Иркутске в августе, как проект «Интерактивная выставка «Чувствуй лучше» по профилактике ВИЧ-инфекции с приложением дополненной реальности», 3D-мэппинг – проецирование 3D изображений на любые объёмные, рельефные объекты, которое никто до нас в медицине не делал. Это регулярные выездные профилактические мероприятия в школах, вузах, ссузах, на предприятиях, различные интеллектуальные квизы, информационные мероприятия на радио, телевидении.

Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020. фото А. Федорова

Нам впервые удалось запустить видеоролики перед сеансами в кинотеатрах, хотя это было нелегко – каждый наш шаг в этом направлении встречал невероятное сопротивление. Владельцам кинотеатров было непонятно, зачем в их заведениях крутить ролики по теме ВИЧ. Но это сопротивление удалось переломить, пошли отзывы, есть резонанс, и это приятно.

Да, ваши креативные акции и массовые мероприятия сейчас на слуху, о них пишут и их обсуждают в соцсетях. А как обстоят дела с диагностикой заболевания, на каком оборудовании вы работаете?

– Мы создали суперсовременную лабораторию, оснащенную по последнему слову техники. Это даже не российский, а мировой уровень. У нас работают автоматизированные и роботизированные приборы, которые сводят к минимуму человеческий фактор. Прежде чем врач поставит диагноз, тесты перепроверяются трижды на системах трёх разных производителей, потом делается подтверждающий тест. Это целый алгоритм, который мы никогда не нарушаем. Отсюда – надёжность результатов и их достоверность.

Фото из архива Центра

Кроме этого, приборный парк позволяет нам делать анализы не только на ВИЧ, но и по другим социально-значимым заболеваниям: вирусным гепатитам, ковидной инфекции, а также проводить высокотехнологичные исследования иммунной системы. Проводим исследование печени на аппарате фиброскан.

Жители области уже оценили эти возможности, и сейчас в Центр приходят не только, чтобы узнать свой ВИЧ-статус, но и по другим вопросам, связанным со здоровьем. Люди нам доверяют, их поток из года в год нарастает, и я понимаю, что для нас это посыл расширять спектр услуг. В частности, наш Центр одним из первых стал заниматься диагностикой коронавируса, и сейчас мы делаем до 1000 анализов в сутки. Компетентные специалисты проверили наши условия, результаты наших исследований, и нас сделали референс-центром в отношении диагностики ковидной инфекции.

Фото из архива Центра

То есть людей уже не пугает аббревиатура СПИД в названии учреждения?

– Сейчас уже практически нет. Кроме того, сарафанное радио работает.

Команда новой генерации

Высокотехнологичное оборудование – это, конечно, здорово. Но на нём и работать должны высококвалифицированные специалисты. Ваше учреждение испытывает проблемы с кадрами?

– Создать квалифицированную команду единомышленников – всегда сложно. Это должны быть не просто умные, профессионально хорошо подготовленные люди. Это должны быть люди особые, жертвенные, потому что работать с ВИЧ-инфекцией непросто. И ещё мне очень хотелось, чтобы это была современная команда новой генерации, не похожая ни на поликлиническую, ни на стационарную. Такие команды я видела у наших зарубежных коллег, видела, как они работают, и хотела такой опыт внедрить у нас. Я собирала коллектив по крупицам, привлекала из других городов.

Сейчас я горжусь своей командой. Мне доставляет удовольствие приходить на работу, находиться здесь, и я вижу обратную связь от коллег, что тоже очень приятно.

Фото из архива Центра

Кроме того, мы привлекаем много молодых специалистов, а ведь раньше сюда никто не шёл работать, это было не престижно. Но сейчас престиж специальности поднят на новый уровень, для работников существуют различные социальные гарантии, в том числе оплата обучения.

И каковы результаты работы вашей команды?

– У нас в стране с 2017 года существует Государственная стратегия (ГС) противодействия распространению ВИЧ-инфекции, и по итогам 2019 года нам удалось достичь её основных показателей. В частности: 86% больных находятся на диспансерном наблюдении (критерий ГС – 84,7), 67,7% – получают антиретровирусную терапию (критерий ГС – 52, у нас – 90,1). Профилактика передачи ВИЧ от матери ребёнку (ППМР) во время беременности составляет 94,8% (критерий ГС – 94), ППМР во время родов - 97,4% (критерий ГС – 94,5), ППМР новорожденному – 100% (критерий ГС – 99,8).

Ю. Плотникова. Фото из архива Центра

В 2012-2017 годах был также выполнен Указ президента РФ о перинатальной профилактике, в соответствии с которым мы снизили показатель передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку до 2 процентов. Сейчас эта цифра стремится к 1,5 процентам. А когда я пришла работать в Центр, этот показатель составлял 8-8,9%.

И это – результат колоссального труда всех медиков региона.

Никто не должен умирать от СПИДа

Юлия Кимовна, но ведь существует устоявшееся мнение, что с ВИЧ-инфекцией невозможно нормально жить. Это действительно так?

– Нет. Сегодня никто не должен умирать от СПИДа, и для этого есть все возможности. Современная антиретровирусная терапия высокоэффективна, она и позволяет прожить долгую полноценную жизнь, ничем не отличающуюся от жизни любого другого человека. Я бы даже сказала больше: поскольку наши пациенты получают комплексную медицинскую помощь, регулярно проходят диспансеризацию, с ними работают специалисты разного профиля: ЛОР, офтальмолог, психиатр-нарколог, фтизиатр, терапевт, невролог, дерматовенеролог, гинеколог, психолог, клинический фармаколог, то качество жизни у них может быть даже в чем-то выше, чем у обычного человека.

Таких Центров, как в Иркутске, в России мало, и если человек не пришёл сюда, чтобы бесплатно получить всю необходимую диагностику, диспансеризацию, все необходимые исследования, значит, он так относится к своему здоровью.

Фото из архива Центра

Сейчас много говорят о том, что ВИЧ – это болезнь не только людей, ведущих асоциальный образ жизни. Он стал характерен для благополучных граждан, успешных и состоявшихся в жизни, в том числе в бизнесе. Почему так происходит?

– Естественный путь передачи для этого вируса – половой. Но Россия всегда шла своим путём, и так сложилось, что в нашей стране эпидемия ВИЧ-инфекции наложилась на уже бушующую эпидемию наркомании. А дальше от этих людей вирус передавался уже своим обычным половым путём. Сейчас 86% передачи ВИЧ – половой путь, любые незащищённые контакты.

Но жизнь остановить нельзя, ситуации могут быть абсолютно разные, и осуждать никого нельзя. К сожалению, у нас слабо развита сексуальная культура, и средствами защиты часто пользуются только для того, чтобы предохраняться от беременности. Поэтому и происходят такие случаи, когда человек – не важно, мужчина или женщина, - съездив на курорт, забывает о своем мимолётном романе, а через пять лет сдаёт по какой-то надобности кровь и видит шокирующий результат. А у человека – прекрасная семья, дети…

Доверие, безусловно, важно. Но пользоваться средствами защиты надо. И проверяться на ВИЧ нужно ежегодно, а в случае возникновения каких-то рисковых ситуаций – ещё чаще. Пока люди будут жить половой жизнью, у нас будет ВИЧ. До тех пор, пока не найдут вакцину.

Наталия Горбань

Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020. фото А. Федорова

https://aids38.ru/ тел: +7 (3952)48-62-28 Центр СПИД – организатор научно-практических конференций «Байкальский форум», который стал брендом учреждения и Иркутской области в целом и который посещают признанные лидеры мнения - специалисты России и мира.

По итогам 2017 года Центр был признан лучшим в России, главный врач получила Диплом I степени.

Дважды – в 2018 и 2019 годах – Центр побеждал во Всероссийском открытом конкурсе «Здоровье нации».

У центра есть второе название - Иркутский областной центр по профилактике и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями.

Центр является клинической базой ИГМАПО по обучению врачей по вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза, сочетанной патологии.

В 2019 г. открыто отделение материнства и детства, а в 2018-м было создано пространство для раскрытия диагноза детям и подросткам - специальный интерактивный кабинет «Открытый МИР». Его работа направлена на оказание медико-психологической помощи и поддержку детей и подростков, живущих с ВИЧ, их родителей и/или опекунов.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-38-01-003896 от 07 августа 2020 г.