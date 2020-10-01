Павел Арбатский, «Лизинговая компания «Дельта»: «Большие стройки» в регионе продолжились – и спрос на лизинговые продукты остался высоким»

Крупные инвестиционные проекты в Иркутской области, несмотря на пандемию, не останавливались. «Большая стройка» продолжается, особенно активно – на севере региона. Осуществлять проекты компаниям помогают различные финансовые инструменты. Так, представители лесной отрасли, строители, золотодобытчики, недропользователи активно обращаются за лизингом. Павел Арбатский, директор филиала ООО «Лизинговая компания «Дельта» в г. Иркутске, рассказал о возможностях и перспективах продукта.

Без остановок и дефолтов

Павел, 2020 год стал непростым для бизнеса: пандемия, карантин, экономический кризис. Каким образом все это отразилось на лизинговом секторе? Как работала в последние месяцы ваша компания?

– Работа на лизинговом рынке предполагает выстраивание долговременных отношений, поэтому мы разработали ряд компромиссных решений по реструктуризации текущих и новых договоров лизинга для клиентов. В целом, работу по финансированию новых сделок мы не приостанавливали и активно работали по всем отраслям и сегментам с учетом текущей конъюнктуры.

Какие компании обращались в «Дельту» чаще всего?

– В нашем регионе в первую очередь – это представители лесной отрасли, золотодобытчики, нефтесервисные компании. Несмотря на пандемию, все «большие стройки» в регионе продолжились – и спрос на лизинговые продукты оставался высоким.

То есть лизинг интересен, прежде всего, крупным компаниям?

– Не только. К нам обращаются представители самого разного бизнеса – и малого, и среднего, и крупного. Чаще всего нашими клиентами становятся компании, которые расширяют бизнес, обновляют либо наращивают парк оборудования.

Высоким ли был спрос на программы реструктуризации, которые вы предложили во время пандемии?

– Признаюсь: мы ожидали большего числа обращений от клиентов по реструктуризации текущих условий платежей. Но правильно сформированная политика компании в части принятия рисков по проектам свела их к минимуму. Дефолтных проектов в данный период не было.

Кроме того, «Лизинговая компания «Дельта», являясь участником Объединенной Лизинговой Ассоциации, активно участвует в комитетах по разработке мер поддержки на уровне страны в целом. Мы вносим значительный вклад в формирование текущих нормативных актов, направленных на обеспечение государственной поддержки наиболее пострадавших отраслей и регулярно предлагаем варианты взаимодействия с субъектами лизинга.

Интерес к лизингу растет

Готов ли лизинговый сектор и ваша компания, в частности, продолжать развитие рынка? Готовы ли к этому клиенты?

– Безусловно. Мы вместе с другими лизингодателями будем и дальше развивать наш сегмент рынка. К этому располагает высокая активность клиентов, например, со стороны тех, кто выиграл тендеры в конце прошлого или начале этого года и теперь несут обязательства по выполнению государственных и крупных коммерческих контрактов.

Повышается интерес к лизингу и у клиентов государственного сектора, а также у компаний, которые в условиях новых реалий смогли оперативно сориентироваться и поменять текущую бизнес-модель, активно задействовав доставку своей продукции, например, рестораны, кафе, небольшие ритейлеры техники.

Активность по государственным и коммерческим контрактам в Иркутской области разве не снизилась во время пандемии?

– Нет, не снизилась. Предприятия, у которых сезон совпал с разгаром пандемии и у которых была потребность в технике, в оборотных средствах, по-прежнему обращались к нам, поэтому отмечу актуальность схемы возвратного лизинга.

На ваш взгляд, программы поддержки и субсидирования могут стать драйвером дальнейшего развития экономики?

– У нас есть большой опыт работы с государственными программами в части поддержки клиентов при приобретении техники в лизинг. Наша компания всегда участвует во всех программах льготного лизинга: субсидирование авансовых платежей на колесную и спецтехнику, входит в ограниченный список лизинговых компаний, которыми осуществляется компенсация части лизинговых платежей, участвует в различных региональных программах субсидирования лизинговых платежей сельхозтехники, подвижного состава, речных судов. В Иркутской области, например, компании часто приобретают с помощью льготного лизинга грузовой, коммерческий транспорт, а также спецтехнику российских производителей.

Но ведь и более сложные виды техники можно приобрести с помощью лизинга?

– Конечно. За 18 лет работы наша компания накопила огромный опыт в организации сделок возвратного лизинга, сделок с речными судами, б/у техникой, недвижимостью, со сложным технологическим оборудованием, требующим монтажа, сделок ВЭД. Кроме того, «Лизинговая компания «Дельта» является активным участником лизинговых сделок с госзаказчиками по 223-ФЗ и 44-ФЗ. Также мы консультируем представителей МСП по финансовой части развития бизнеса. Ведь получение финансирования зачастую требует от компаний недюжинных способностей и квалифицированных финансистов, которых могут себе позволить немногие. «Лизинговая компания «Дельта» помогает решить задачи клиента быстро, принять решение с учетом нюансов бизнеса, и всегда идет навстречу в решении сложных и нетривиальных задач.

ООО «Лизинговая компания «Дельта»

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