ИЗТМ – опыт и прогресс. Как изменился завод за 100 лет

За свою более чем столетнюю историю Иркутский завод тяжелого машиностроения прошел путь от обозной мастерской до уникального предприятия, выпускающего оборудование для ключевых отраслей недропользования. Благодаря его вкладу в поставки вооружения на фронт в годы Великой Отечественной войны, в июле 2020 года Иркутск получил почетное звание Города трудовой доблести. Сегодня ИЗТМ – это сочетание богатого опыта производства сложного оборудования и эффективного использования современных технологий.

От двуколок до минометов

В январе 1907 года в Иркутске начала работать обозная мастерская - ее перевезли из Харбина, где она обеспечивала нужды армии во время русско-японской войны. Предприятие выпускало патронные двуколки, хозяйственные походные кухни, лазаретные линейки, парные повозки. Именно с этого небольшого по современным меркам производства началась история Иркутского завода тяжелого машиностроения. В 1912 году к мастерской присоединили частный чугунолитейный завод Ханева.

После установления советской власти в Иркутске обозные мастерские передали из военного ведомства в губернский совет народного хозяйства и переориентировали на выпуск сельхозинвентаря. Однако в 1928 году произошло событие, которое определило современный профиль завода – его передали в распоряжение недавно созданного Всесоюзного золотопромышленного акционерного общества «Союззолото». В Иркутске стали изготавливать буровое оборудование, скреперы, вагонетки, дражные части. В 1930 году, с вводом в эксплуатацию механического цеха, завод приступил к изготовлению 150-литровых паровых драг с ручным управлением и стал называться металлическим.

Строителство цеха

Фото из архива компании

В годы Великой Отечественной войны в состав иркутского завода вошел эвакуированный из Донбасса Старокраматорский завод тяжелого машиностроения. Предприятие встало на военные рельсы – для нужд фронта выпускали мины, авиабомбы, минометы. У станков при этом стояли в большинстве своем женщины и дети – ведь 520 заводчан ушли в самом начале войны защищать Родину. За 1942-1943 годы ИЗТМ обеспечил оборудованием 52 мартеновские печи, 31 коксовую батарею, в 1944-1945 годах он снабжал оборудованием освобожденные районы Украины, шахты Донбасса. К концу войны производственные мощности выросли в полтора раза, завод освоил выпуск легированных сталей, горячий прокат меди.

Мемориал реконструирован в 2015 году

Фото из архива компании

Завод сегодня и завтра

В послевоенное время ИЗТМ вернулся к производству оборудования для горно-обогатительной и золотодобывающей промышленности, а также цветной и черной металлургии. Это направление предприятие сохраняет по сей день. Оборудование под маркой завода работает более чем в 20 странах мира на производственных площадках таких компаний, как ОАО «ГМК «Норильский никель», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ООО «ЕвразХолдинг», Объединенная компания РУСАЛ, АК Алроса, ОАО «Лензолото», ОАО «Сусуманзолото», ОАО «Мечел», ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ОАО «Северсталь». Большая доля продукции ИЗТМ – оборудование уникальное, которое не выпускается крупными партиями, а напротив, разрабатывается для каждого конкретного заказчика с учетом его потребностей и особенностей отрасли. Поэтому сфера деятельности предприятия охватывает весь цикл создания таких продуктов, включая внедрение в производственную цепочку заказчика, выбор технологий, пуско-наладочные работы, гарантийное обслуживание и обучение персонала заказчика. В настоящее время, благодаря этой стратегии, мощности завода позволяют изготавливать продукции на 1,5 млрд рублей в год.

Спираль тяжелого классификатора. Фото из архива компании

Производительность труда при этом в три раза превышает показатели советского времени. Это произошло за счет повышения эффективности работы, внедрения новых технологий, автоматизации производственных процессов. Сегодня ИЗТМ отличает искусство сочетать современные технологии и наработанный более чем за сто лет опыт, сохраняя при этом высокое качество и надежность выпускаемого оборудования. Такой подход позволяет решать сложные задачи - например, производить огромные машины в несколько десятков тонн, которыми можно управлять с локального пульта. Находясь в самом сердце Иркутска, завод отвечает на все требования времени - вредное литейное производство вынесено за пределы города, а высвободившаяся территория получила новую жизнь, став частью комфортной деловой среды.

Летопись завода тяжелого машиностроения – с обозных мастерских начала ХХ века до современности представлена на выставке в Музее истории города Иркутска, которая открылась ко Дню машиностроителя. Там можно познакомиться с архивными материалами, макетами изготовленного оборудования, а также фотографиями, которые отражают заводской дух, быт заводчан и все значимые этапы истории предприятия. Акцент на выставке сделан на работу ИЗТМ во время Великой Отечественной войны - можно увидеть лица тех людей, кто помогал стране победить, благодаря труду которых уже в новейшее время Иркутск получил почетное звание Города трудовой доблести.

Евгения Скареднева

http://iztm.ru/