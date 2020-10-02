​​​​​​​С чего начинается личный успех? Ирина Покровская о новом проекте Школы Леонова

В 2020 году в Фонд президентских грантов на развитие гражданского общества было подано 20 393 проектов со всех регионов России. По итогам независимой экспертизы, финансовую поддержку получили только 4 419. Среди них и инновационный комплексный образовательный проект «#УСПЕШНЫЕМЫ», разработанный педагогическим коллективом Частного общеобразовательного учреждения «Средняя школа Леонова» Иркутска. В чём суть проекта, на реализацию которого Фонд выделил 2,6 млн руб., Газете Дело рассказала президент учебного заведения Ирина Покровская.

– Современная школа должна дать ребёнку не только хорошие знания, но и помочь ему стать успешной личностью, – уверена Ирина Алексеевна. – И у нас для этого есть все возможности и инструменты, в том числе, проектное обучение, которое побуждает ребят к познанию нового, развивает их креативные качества, эмоциональный интеллект, и формирует личностные качества. На это нацелен и наш проект, название которого говорит само за себя, – «#УСПЕШНЫЕМЫ».

В рамках проекта планируются масштабные образовательные мероприятия регионального и федерального уровней: творческие мастерские и марафоны, лектории и конкурсы, фестивали и ярмарки, научно-практические конференции и курсы. Все события разработаны с учётом реалий сегодняшнего дня - как очном формате, так и в формате онлайн.

Участвовать в проекте будет интересно всем – от дошкольников до выпускников 11-х классов, и даже родителям, потому что авторы разработали программу для каждой целевой аудитории. Например, для обучающихся начальной школы и воспитанников детских садов запланированы мастерская «#Россыпи эмоций» и несколько конкурсов – на лучший рисунок «Портретная галерея эмоций» и на лучшую сказку (рассказ, стихотворение). Для 5-8-классников – мастерская «#Учиться по правилам и без», онлайн-марафон «Напиши свою книгу приключений» и онлайн-фестиваль лучших подкастов. Старшеклассникам предлагают поучаствовать в работе мастерской «#Мой выбор», в конкурсе проектов «Алгоритм достижений личной стратегии развития» и онлайн-ярмарке профессий. Итоги проекта подведут на международной научно-практической онлайн-конференции и онлайн-курсах для работников образования. А для родителей организаторы проведут онлайн-лекторий по вопросам развития эмоционального интеллекта у детей. А ещё каждый участник сможет опубликовать свою работу в электронных изданиях: «#Учись учиться по правила и без»; «#Большая книга эмоций»; «#Портретная галерея эмоций».

– Стать «командой» проекта могут воспитанники детских садов и их родители, обучающиеся 1-11 классов образовательных организаций различного типа, учителя любых предметных областей, и все, кому интересны вопросы развития эмоционального интеллекта детей, проблемы «обучения без принуждения» и особенности формирования навыков будущего в школе, – уточнила Ирина Покровская.

Проект «#УСПЕШНЫЕМЫ» реализуется с 1 октября 2020 года. С условиями участия можно ознакомиться на информационном портале поэтысибири.рф.