Инвестировать в иностранные ценные бумаги просто с ИК «Фридом Финанс»

Многие инвесторы, которые только начинают вкладывать свои средства на российском рынке, задаются вопросом, могут ли они также стать участниками зарубежных рынков. Прежде всего, внимание инвесторов привлекает американский рынок. Инвестиционная компания «Фридом Финанс» открывает инвесторам американский фондовый рынок.

Вадим Остапенко, территориальный директор ИК «Фридом Финанс» в Иркутске

Фото: М.Опарина

Американский рынок дружелюбен

ИК «Фридом Финанс» является «дочкой» публичного американского холдинга Freedom Holding Corp. и обладает более чем десятилетним опытом работы в сфере американского и российского фондовых рынков. Клиентам ИК «Фридом Финанс» доступно участие в торгах на многих известных зарубежных биржах, не только на таких легендарных американских площадках, как Nasdaq, NYSE, AMEX, но и других, в том числе LSE.

Американский фондовый рынок обращает на себя внимание, поскольку является наиболее развитым и крупным. По мнению территориального директора ИК «Фридом Финанс» в Иркутске Вадима Остапенко, американский рынок достаточно дружелюбен для начинающих инвесторов и структурирован. А для российского инвестора он удобен по многим параметрам, в том числе по времени: активная фаза торгов начинается в 16:30 по московскому времени и заканчивается в 23:00, при переходе на зимнее время начало и окончание торгов смещаются на час позже.

Рынок США понятен и прозрачен

Фондовый рынок США достаточно понятен и прозрачен. Здесь давно существует культура инвестирования, тщательно разработано законодательство, надежно защищены права инвестора, компании каждые три месяца публикуют свою отчетность, в том числе на сайте SEC. В период квартальных отчетов около 90% эмитентов из состава индекса S&P500 отчитывается о своих результатах. По традиции отчетность публикуется после окончания основной торговой сессии, так как ее результаты могут вызвать серьезные колебания котировок на рынке.

Кроме того, американский рынок привлекателен и тем, что эмитенты в США стараются не прерывать цикл выплаты дивидендов. Более того, в Штатах считается хорошим тоном повышать дивиденды из года в год. В числе таких компаний Coca-Cola, Exxon Mobil, Pfizer, AT&T. Их акции можно приобрести в онлайн-магазине Freedom24.

Локомотив рынка – IT-сектор

Сейчас в России очень популярен ПИФ, аналог американского ETF. Преимущество ПИФов, по словам Вадима Остапенко, состоит в том, что вы покупаете готовый портфель, в который уже входят несколько акций, число которых зависит от фонда. Локомотивом американского рынка является IT-сектор. И акции таких технологических гигантов, как Amazon, Microsoft, Facebook по отдельности стоят очень дорого, а покупая ПИФ, вы получаете уже набор акций. Например, в структуру ИПИФ «Лидеры восстановления» как раз входят акции этих эмитентов. ИПИФ торгуется на Санкт-Петербургской бирже, его маркетмейкером выступает ИК «Фридом Финанс».

«Сейчас США переживают бум IPO, например, только за сентябрь состоялось уже 10 первичных публичных размещений, – говорит Вадим Остапенко. – IPO привлекательны тем, что дают высокую доходность, однако это довольно рисковые инвестиции. Для того, чтобы снизить эти риски, а также предоставить доступ российскому розничному инвестору к иностранным IPO, мы вывели на Московскую и Санкт-Петербургскую биржи (стали маркетмейкером) ЗПИФ «Фонд первичных размещений». Покупая этот ПИФ, вы получаете готовый портфель акций эмитентов, впервые выходящих на фондовый рынок. При этом можете сэкономить на комиссиях, так как платите только один раз за покупку фонда, а не за акции по отдельности. Сегодня ЗПИФ «Фонд первичных размещений» – самый торгуемый фонд в России. Спрос на его паи неуклонно растет темпами, превышающими рост его активов».

Детальную информацию о продуктах компании можно получить в офисе или по телефону.

Офис ИК «Фридом Финанс» в Иркутске: ул. Киевская, д. 2. (вход с ул. Карла Маркса);

Тел.: +7 (3952) 79-99-02; E-mail: irkutsk@ffin.ru

Email: irkutsk@ffin.ru

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