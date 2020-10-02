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«Ростелеком» объявил о продаже недвижимости в Иркутской области
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Олег Дерипаска: «Оставьте деньги в регионах» [02.10.2020]«Наболело», – так можно охарактеризовать риторику выступления основателя компании РУСАЛ и En+ Олега Дерипаски на III Столыпинском форуме, который прошёл в Санкт-Петербурге в сентябре. На панельной дискуссии «Иммунная система мировой экономики» бизнесмен подверг резкой критике политику Центробанка и российской налоговой системы. Самыми цитируемыми заявлениями известного предпринимателя стали фраза о том, что «Надо прекратить кормить Москву», и его предложение оставлять деньги, которые перечисляются в федеральный бюджет в качестве налогов, в регионах присутствия крупных компаний. «А мы уже сами построим там на эти деньги и больницы, и детские сады, и школы, и бассейны», – пояснил Дерипаска.
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Новостройки Иркутска, реализуемые через счета эскроу (выборочно) [02.10.2020]ЖК «Sun City» (дома 1, 2, 3, 4) Расположение: Октябрьский р-н, мкр. Солнечный Этажность: 10 Кол-во квартир: 266 Площадь: 17741 кв. м Срок сдачи: 2 кв 2021 – 3...
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 25.09.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [02.10.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 25.09.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [02.10.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 25.09.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [02.10.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Агентство Регионального Развития. Федеральная сеть консультантов по коммерческой недвижимости. [02.10.2020]Коммерческая недвижимость только от собственников без комиссии АРЕНДА / ПРОДАЖА
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ВТБ в Иркутской области на четверть увеличил выдачу ипотеки в августе [02.10.2020]В августе 2020 года ВТБ в Иркутской области выдал более 500 ипотечных кредитов на сумму свыше одного млрд рублей, нарастив объем продаж на четверть по сравнению с августом 2019 г. Всего по итогам восьми месяцев жители региона оформили в ВТБ более 3700 жилищных кредитов на 7,8 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает показатели за январь-август прошлого года.
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ИЗТМ – опыт и прогресс. Как изменился завод за 100 лет [01.10.2020]За свою более чем столетнюю историю Иркутский завод тяжелого машиностроения прошел путь от обозной мастерской до уникального предприятия, выпускающего оборудование для ключевых отраслей недропользования. Благодаря его вкладу в поставки вооружения на фронт в годы Великой Отечественной войны, в июле 2020 года Иркутск получил почетное звание Города трудовой доблести. Сегодня ИЗТМ – это сочетание богатого опыта производства сложного оборудования и эффективного использования современных технологий.
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Павел Арбатский, «Лизинговая компания «Дельта»: «Большие стройки» в регионе продолжились – и спрос на лизинговые продукты остался высоким» [01.10.2020]Крупные инвестиционные проекты в Иркутской области, несмотря на пандемию, не останавливались. «Большая стройка» продолжается, особенно активно – на севере региона. Осуществлять проекты компаниям помогают различные финансовые инструменты. Так, представители лесной отрасли, строители, золотодобытчики, недропользователи активно обращаются за лизингом. Павел Арбатский, директор филиала ООО «Лизинговая компания «Дельта» в г. Иркутске, рассказал о возможностях и перспективах продукта.
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«Я в природе, природа во мне». Как семья Лопаевых переехала в поселок «Горизонт» [30.09.2020]Семья Владимира и Евгении Лопаевых, создателей известного в Иркутске и за его пределами театра танца PROдвижение, – одни из первых жителей поселка «Горизонт» на Байкальском тракте. Супруги с дочерью и сыном переехали в свой новый дом в конце апреля – в разгар карантина – и сразу оценили все преимущества загорода. Корреспондент Газеты Дело отправился в гости к Лопаевым, чтобы поговорить о жизни на природе, вдохновляющей тишине и удобном формате таунхауса. А еще – прогуляться по берегу Ангары и полюбоваться осенней березовой рощей.
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«Жизнь невозможно остановить». Антон Кондратьев, девелопер поселка «Горизонт» [30.09.2020]Когда в поселке, который мы рисовали, проектировали, строили, появилась жизнь, вся команда пережила новые эмоции. Ребята с гордостью делятся, что решения, предложенные ими, нашли положительный отклик у жителей поселка.
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Интерьер без лишнего шума. Дизайнер Алена Маслакова – о таунхаусе семьи Лопаевых [30.09.2020]«Самое приятное – когда ты заканчиваешь интерьер, и он действительно отражает характер заказчиков», – говорит дизайнер Алена Маслакова. В проекте таунхауса семьи Лопаевых это удалось ей в полной мере. Какие пожелания Алена учла в своей работе? Как смогла создать интересный «монохромный» интерьер без ярких цветовых акцентов и деталей?
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Владислав Божеев, МТС: "Покупателей жилья интересует уже не только качество строительства, но и сервис» [28.09.2020]Покупателей жилья интересует уже не только качество строительства и доступность инфраструктуры, но и сервис. «Умный дом» становится решением, к которому все чаще прибегают застройщики, чтобы увеличить ценность своего предложения. Оцифровка не только отдельной квартиры, но сразу жилого комплекса или коттеджного поселка становится трендом на рынке недвижимости. О том, какие цифровые решения профессиональным участникам рынка может предложить телеком, рассказал директор МТС в Иркутской области Владислав Божеев.
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«Слата» идет на «Рекорд». Ритейлер открывает новый супермаркет в Иркутске [24.09.2020]В пятницу, 25 сентября, состоится открытие нового супермаркета «Слата-light» в ЖК «Рекорд» на бульваре Рябикова, 21/5.
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Акция "Зелёная волна" прошла в Парке металлургов в Братске [16.09.2020]В парке завершились основные работы по реконструкции. А сегодня на специально предусмотренных для этого местах волонтеры посадили молодые деревья.
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«Такой школы нет нигде»: 10 фактов о «Точке будущего» [15.09.2020]«Скажу, наверное, нахально: мы cделали такую школу, какой она должна быть. Не с точки зрения бюджета, а с точки зрения педагогики. Она уникальна и по оснащению, ни в одной школе вы не найдете такого объема возможностей, который есть здесь, в Иркутске», – уверенно заявил на открытии «Точки будущего» руководитель центра разработки образовательных систем «Умная школа» Марк Сартан. Как появилась идея создания “Точки будущего”? Сколько денег потребуется на её ежегодное содержание? Что построят рядом с ней уже в ближайшее время, рассказали организаторы и идейные вдохновители проекта на торжественном открытии 14 сентября.
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Байкальский луч и Парижская ось. Архитектор Елена Григорьева о градостроительстве в Иркутске [07.09.2020]Какое архитектурное будущее ждёт Иркутск? Как сохранить ещё оставшиеся памятники деревянного зодчества, но при этом придать городу современный вид? Надо ли привлекать горожан к участию в градостроительной деятельности, и кто больше влияет на облик столицы Восточной Сибири – архитекторы или застройщики? Эти вопросы всегда вызывают не просто живой интерес у иркутян, но и зачастую – бурные дискуссии. Газета Дело обсудила их с известным, причём не только в профессиональной среде, иркутским архитектором Еленой Григорьевой.
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 28.08.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [04.09.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 28.08.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [04.09.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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«Архив технических норм» в КонсультантПлюс [04.09.2020]В систему КонсультантПлюс включен новый онлайн «Архив технических норм». Он содержит почти 148 тысяч нормативно-технических актов различных сфер применения.