Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 25.09.2020 г. (тыс. руб./кв. м)

«Такой школы нет нигде»: 10 фактов о «Точке будущего»

«Скажу, наверное, нахально: мы cделали такую школу, какой она должна быть. Не с точки зрения бюджета, а с точки зрения педагогики. Она уникальна и по оснащению, ни в одной школе вы не найдете такого объема возможностей, который есть здесь, в Иркутске», – уверенно заявил на открытии «Точки будущего» руководитель центра разработки образовательных систем «Умная школа» Марк Сартан. Как появилась идея создания “Точки будущего”? Сколько денег потребуется на её ежегодное содержание? Что построят рядом с ней уже в ближайшее время, рассказали организаторы и идейные вдохновители проекта на торжественном открытии 14 сентября.