Отказать нельзя: ВИЧ не повод ограничивать трудовые права человека

Иркутянка Дина (имя изменено) о своём положительном ВИЧ-статусе узнала четыре года назад – совершенно случайно. О диагнозе женщина рассказала на работе. «Думала, что делюсь с друзьями, но коллеги сделали всё, чтобы от меня избавиться», – признаётся Дина. Сейчас она получает современную терапию и является безопасной для окружающих, у неё есть любимая работа, но о своём статусе женщина не ставит в известность руководство компании – чтобы вновь не остаться без работы. Корреспондент Газеты Дело вместе с начальником юридического отдела Иркутского областного центра СПИД Оксаной Фильшиной разбирался, какие права есть у работника с ВИЧ и его работодателя в соответствии с законодательством РФ.

Фото из архива компании

В соответствии с законом

Оксана, давайте сначала поговорим о правах работника с ВИЧ-статусом. Есть ли какие-то сферы экономики, где нельзя работать людям с этим заболеванием?

– Такая формулировка, как «нельзя», не применима к сферам экономики. Людям, больным ВИЧ-инфекцией, можно работать во всех сферах. Это прописано в основном законе по ВИЧ, который был принят 30 марта 1995 года, – № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», а также вытекает из позиции Верховного Суда РФ.

В частности, в соответствии со ст. 17 федерального закона, человека нельзя уволить с работы или отказать в приеме на работу, в том числе, в образовательные и медицинские организации, только потому, что у него ВИЧ-инфекция. Само по себе это не является безусловным основанием для признания кандидата негодным к работе, если нет других противопоказаний, связанных с состоянием его здоровья.

Нельзя также ограничивать другие права и законные интересы ВИЧ-инфицированных, равно как и членов их семей, если иное не предусмотрено законодательством.

Должен ли работник сообщать работодателю о своём положительном статусе? Если нет, то в каких случаях это всё-таки лучше сделать?

– Законодательство не предусматривает такой обязанности, к тому же работник может и не знать о своем статусе. Но при этом в законодательстве предусмотрены случаи, когда работодатель может самостоятельно направить отдельные категории сотрудников на освидетельствование на ВИЧ.

Если человек в соответствии с законодательством сдал анализ, и у него обнаружился вирус иммунодефицита, может ли работодатель по этой причине отстранить его от выполняемой работы?

– Поскольку ВИЧ-инфекция – социально-значимое заболевание, представляющее опасность для окружающих, то здесь работодатель должен действовать в соответствии с федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Если работник, который является носителем возбудителей инфекционных заболеваний, может стать источником распространения болезни в связи с особенностями его деятельности, то при его согласии он может быть временно переведён на другую работу, не связанную с риском распространения инфекции. При невозможности перевода – на основании постановлений главных государственных санитарных врачей и их заместителей – его могут временно отстранить от работы с выплатой пособий по социальному страхованию.

Таким образом, всё зависит от конкретных закреплённых за работником должностных обязанностей и функций. Если, с учётом путей передачи ВИЧ, они не предусматривают риска для окружающих, то оснований для отстранения или перевода нет. Уточню, что основными путями передачи ВИЧ-инфекции являются естественный (половой и от матери ребенку) и искусственный (парентеральный: инъекционный, трансфузионный, трансплантационный).

При этом нужно помнить, что люди с заболеваниями, опасными для окружающих, обязаны проходить медицинское обследование (в случаях, предусмотренных законодательством) и лечение, а также заниматься профилактикой этих заболеваний.

Если трудовые права такого работника всё-таки нарушены, куда он может обратиться за их защитой?

– Каждый из нас имеет право защищать свои трудовые права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Основные из них: самозащита; обращение в профсоюз; обращение в инспекцию по труду или прокуратуру, которые осуществляют государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства; судебная защита.

СПИД Центр оказывает пациентам с ВИЧ-инфекцией консультативно-юридическую помощь.

Если что-то пошло не так

А в случае инфицирования сотрудника на рабочем месте, какова ответственность работодателя?

– К лицам, которые поставили в опасность заражения или заразили ВИЧ-инфекцией, предусмотрена уголовная ответственность и гражданская правовая ответственность.

Обязанности работодателя возникают в связи с несчастными случаями, произошедшими с сотрудниками, которые участвуют в производственной деятельности (работники, практиканты, ученики, лица, выполняющие общественно-полезные работы и др.), при исполнении трудовых обязанностей или какой-либо работы по поручению или в интересах работодателя. В том числе в течение рабочего времени на территории работодателя либо в другом месте выполнения работы.

При этом работодатель может нести ответственность , только если несчастный случай произошёл на производстве из-за того, что он не соблюдал законодательство о труде и охране труда.

На каждом предприятии должна быть аптечка, и желательно – с целью профилактики ВИЧ-инфекции – чтобы в организациях, которые не занимаются оказанием медицинских услуг, также были укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций.

Несёт ли работодатель ответственность, если его сотрудник с ВИЧ стал причиной заражения клиента или коллеги?

– Если функции и обязанности работника с ВИЧ связанны с риском заражения (уколы, операции, инъекции и т.п.), и работодатель в соответствии с законодательством был обязан перевести или отстранить сотрудника, но не сделал этого, тогда он может быть привлечен к административной и гражданско-правовой ответственности.

Если вины работодателя нет, то к ответственности в соответствии с законодательством привлекается работник.

«Современная АРВ-терапия делает человека с ВИЧ-статусом безопасным для окружающих. И не важно, повар он, или парикмахер»

Главный врач Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Юлия Плотникова

Если человек с ВИЧ-статусом принимает современную антиретровирусную терапию, и у него неопределяемый уровень вирусной нагрузки, то он, во-первых, сам начинает жить как здоровый человек, потому что восстанавливается его иммунная система, во-вторых, он становится безопасным для окружающих, так как не может передать вирус ни своему половому партнёру, ни ребёнку – если это женщина. И не важно, повар он или парикмахер. АРВ-терапия – это, по сути, инструмент реального противодействия распространению ВИЧ-инфекции.

Тем не менее, дискриминация по отношению к людям с ВИЧ в обществе есть, стигма есть, страхи есть, хотя, может, не так ярко выраженные как, например, 20 лет назад. Всё-таки общество постепенно становится менее невежественным в этом смысле, больше становится образованных и понимающих, что не стоит так бояться людей с ВИЧ. Во всяком случае, если говорить о молодёжи, то тут точно есть хорошая динамика, потому что молодёжь знает больше, более прогрессивна, более открыта новой информации и способна изменить, модифицировать своё сознание. Что касается людей более старшего возраста, то здесь сложнее, более того, достаточно сложно обстоят дела и в медицинском сообществе.

Что может сделать в этой ситуации СПИД центр и его специалисты? Максимально обучать, образовывать, проводить акции, привлекать внимание, распространять достоверную научную информацию. Мы этим активно занимаемся. Например, давно работаем с трудовыми коллективами в формате ДКТ – дотестового консультирования и тестирования. Сотрудничаем с профсоюзами и работодателями: в частности, под эгидой Международной организации труда провели на базе СПИД центра ряд семинаров для представителей профсоюзов, руководителей, ответственных за технику безопасности, снабдили их спецроликами о ДКТ на работе, чтобы они на своих предприятиях тиражировали информацию, которую получают у нас.

Юридическое обоснование

Федеральный закон от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»:

Статья 9. Обязательное медицинское освидетельствование

1. Обязательному медицинскому освидетельствованию подлежат доноры крови, биологических жидкостей, органов и тканей.

2. Лица, отказавшиеся от обязательного медицинского освидетельствования, не могут быть донорами крови, биологических жидкостей, органов и тканей.

3. Работники отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений и организаций, перечень которых утверждается уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, проходят обязательное медицинское освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции при проведении обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров (перечень утвержден постановлением правительства РФ от 4 сентября 1995 г. № 877).

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