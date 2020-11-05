Big Data на службе иркутской розничной торговли

Экономика России не успела толком восстановиться после кризиса 2014-2015 годов, как начался новый кризис, спровоцированный коронавирусом. Покупательская способность населения упала, снижаться начал и оборот розничной торговли. Отдельным вызовом для ритейлеров стал переход покупателей в онлайн. Для объектов, которые будут инертно относиться к данной динамике и не принимать никаких мер, это негативно скажется на посещаемости, уверены эксперты. О том, какие инструменты для владельцев ТЦ и в целом коммерческой недвижимости предлагает телеком, Газете Дело рассказал директор МТС в Иркутской области Владислав Божеев.

Big Data помогает большому бизнесу

«Большие данные» есть у любой компании, где клиенты что-то покупают. Но не каждый может себе позволить нанять аналитика, поэтому ценная информация используется непростительно мало. МТС обладает необходимыми аналитическими ресурсами. Владислав Божеев рассказал, что в компании создан специальный департамент, который не просто анализирует данные об абонентах – он находит решения, которые могут быть полезны администрациям городов, владельцам коммерческой недвижимости в разных отраслях, а также малому бизнесу.

– Крупный и средний бизнес изучает так называемые «тепловые карты», на которых хорошо видно, как распределяются потоки людей, – рассказал Владислав Божеев. – С их помощью можно определить оптимальное место для размещения жилых и коммерческих комплексов, спрогнозировать нагрузку на инфраструктуру. Результаты исследований используют для планирования туристических объектов, проведения культурных мероприятий, для грамотного планирования рекламной активности.

MALL Data расскажет о покупателе

Торговые центры как правило анализируют трафик, чтобы понять, откуда и в какое время приезжают посетители ТЦ, как перемещаются внутри него. Сейчас, когда люди меньше ходят в торговые центры, это ставит девелоперов перед необходимостью искать дополнительные источники привлечения трафика и создавать новый опыт, который не получишь в онлайне. Отвечая на запрос рынка, МТС предложил решение МТС MALL Data.

– Девелоперы вынуждены инвестировать значительные средства в изучение и сегментацию потребителей, чтобы замедлить или остановить падение трафика в своих объектах, – говорит Владислав Божеев. – И все чаще для решения этих задач они обращаются к анализу больших данных. Управляющие изучают не только проходимость ТЦ, они составляют портреты посетителей, узнают их интересы, смотрят, где еще совершают покупки эти люди. Вооружившись необходимыми знаниями, можно корректировать концепции действующих проектов, чтобы они более точно отвечали потребностям посетителей.

Арендаторам тоже пригодится

Потенциальным арендаторам аналитика на основе Big Data позволяет сравнить трафик интересующих их ТЦ и выбрать наиболее подходящую локацию внутри торгового центра.

– В нынешних условиях, когда в торговых центрах достаточно вакантных площадей, арендаторы стали запрашивать аналитику у собственников помещений, ведь бывает, что большая часть потока в ТЦ не идет дальше якорного продуктового гипермаркета, узнать об этом после заключения договора аренды вряд ли кому-то захочется, – говорит Владислав Божеев. – Аналитика по торговому центру позволяет арендатору своевременно оценить, есть ли в предполагаемом месте нужная ему аудитория. А действующему арендатору поможет сравнить себя с конкурентами или аргументировать необходимость снижения аренды.

МТС Маркетолог выберет нужную аудиторию

На основе Big Data разрабатываются и более простые решения, доступные совсем небольшим бизнесам. Один из таких сервисов – «МТС Маркетолог», позволяющий организовать таргетированную СМС-рассылку и рекламу в соцсетях.

– Новые технологии меняют нашу жизнь, а попробовав какую-то удобную услугу, мы не понимаем, как без нее обходились. Один из наших клиентов, директор ресторана, недавно высказал интересное наблюдение: пока люди были на самоизоляции, вырос спрос на доставку блюд. Это было спасительным решением для его дела. Но когда появилась возможность посещать рестораны и кафе, клиенты продолжили заказывать доставку. Чтобы усилить этот спрос, ресторатор воспользовался нашим сервисом «МТС Маркетолог». Он запустил SMS-рассылку по близлежащим домам, и об акции по доставке горячих обедов узнала нужная ему аудитория. Подобные инструменты доступны по цене и уже зарекомендовали себя как одни из самых эффективных способов оповещения. С начала года мы подключили в пять раз больше компаний, чем за такой же период в 2019 году. Кроме ресторанного бизнеса, сервисом воспользовались компании продуктового ритейла, магазины строительных материалов, косметики, бытовой химии, одежды и салоны красоты.

Наталья Краз