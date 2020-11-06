Яна Шевченко, АИРИО: «Важно встречное движение»

Под лежачий камень вода не течет – для бизнеса эта пословица более чем актуальна. По словам Яны Шевченко, генерального директора Агентства инвестиционного развития Иркутской области, институты поддержки бизнеса готовы всячески продвигать предпринимательские инициативы, главное – чтобы они были. О том, почему важно «двухстороннее движение», зачем бизнес переходит от торговли к инвестициям, на какую поддержку могут рассчитывать инициаторы инвестпроектов и инвесторы региона, она рассказала Газете Дело.

Что интересно инвесторам

Иркутскую область часто называют регионом с высоким инвестиционным потенциалом. Всё у нас есть: и природные ресурсы, и выгодное географическое положение, и низкая стоимость электроэнергии, и налоговые льготы… Хотя скептики могут раскритиковать каждый из этих пунктов, достаточно ли их для привлечения инвестиций? Какие пункты из списка преимуществ оказываются самыми важными для инвесторов?

– Есть три базовых типа инвесторов – те, кого интересует сырье, те, кому нужны хорошая логистика и близость к рынкам сбыта, и те, для кого важны трудовые ресурсы, их квалификация и компетенции.

Что есть у нас в регионе? Безусловно, мы очень богаты сырьем: только разведанных месторождений на территории – более 900. У нас высокий научный потенциал, компетентные инженерные кадры в различных отраслях перерабатывающей промышленности, уникальные химики, биологи, математики. Что касается логистики, то, с одной стороны, мы расположены выгодно – в непосредственной близости к определенным рынкам сбыта, и это безусловный плюс. С другой – у нас низкая плотность населения, и это минус.

Очень важно иметь стройную, понятную для инвестора систему работы. Налоговые льготы, преференции, по сути, одинаковы во всех субъектах России. Конкурировать нужно за счет другого. Найти баланс интересов инвестора, показать его возможности работать с тем, что есть на нашей территории, проявлять свой интерес к проекту – это то, что позволяет привлечь и удержать интерес инвестора и в конечном счете реализовать проект.

Конечно, чудеса бывают редко, и если не предлагать свой регион инвесторам, то и не стоит ожидать, что появится большое количество проектов. Есть правило «100/10/2», то есть если рассматривают регион 100 инвесторов, то положительное решение примут 5-10, а реализовано будет 2-4 проекта. Поэтому продвижение региона – огромная, последовательная работа, занимающая не один год. Например, чтобы с одним из корейских инвесторов дойти до регистрации юрлица в Иркутской области, мы провели более 15 презентаций на различных мероприятиях в Корее и России, встречи с торгпредствами, корейскими организациями по развитию бизнеса, организовывали встречи в регионе, вместе с инвестором анализировали рынок сбыта, выстраивали административные и бизнес-связи.

С различными инвестпроектами, идеями – большими, средними, маленькими – к вам, думаю, приходят регулярно. Всем необходима поддержка и финансирование. Как определяете, кого поддерживать, а кого нет? Есть какие-то приоритеты?

– За 3 года работы мы рассмотрели более 350 идей, из них родилось 70 проектов. И больше половины из них уже перешли в инвестиционную фазу. Система отбора, конечно, есть. Но в приоритете для Агентства инвестиционного развития – работать с местными предложениями, помогать инвесторам и инициаторам, делать все, чтобы каждый проект, который родился в Иркутской области, получил максимально возможные меры поддержки, административное сопровождение, встроился в общую экосистему региона, нашел компетентные, квалифицированные кадры и успешно реализовался.

Возможности для каждого

Как работает Агентство, есть ли общие правила для регионов?

– В Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов существует стандарт работы спецорганизаций по привлечению инвестиций. Федеральное Агентство стратегических инициатив провело огромнейшую работу по унификации подхода к инвестору во всех регионах. За первый год существования регионального Агентства мы полностью выполнили федеральный стандарт работы, а сейчас каждый год, по оценке респондентов Национального рейтинга, ее качество растет. В середине октября АИРИО вошло в топ-5 лучших Агентств России по рейтингу Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития.

Наша работа четко структурирована, но успешность реализации инвестпроектов зависит от инициаторов, инвестора и качества «созревшего» проекта.

Можете привести пример удачного проекта?

– Компания «Медтехсервис» и их проект по выпуску тест-полосок Gmate Life для определения уровня сахара у диабетиков. Помню, как автор проекта пришел в Агентство с глюкометром и все объяснил: «Есть инновационная корейская технология, которая делает тест-полоски дешевле на 30%. Я хочу организовать производство – разбираюсь в теме, потому что сам диабетик, все препараты испробовал на личном опыте. Рынок, как ни печально, растущий – надо делать».

Это – уникальная история, когда в бизнес превращается твоя болезнь. У проекта очень сильная команда, и с ними было просто работать. После анализа и дополнительной проработки проекта он был сформирован так, что в состав учредителей предприятия вошла Корпорация развития Иркутской области, и это теперь наш региональный проект. Завод построен за полтора года, сертифицирована марка Gmate Life, продукция есть во многих аптеках России. Есть интерес и на мировом рынке. В Индии, на Ближнем Востоке. На Второй международной промышленной выставке Expo Russia Uzbekistan 2019 были предложения по локализации производства. «Медтехсервис» поставили тестовую партию в Монголию, рассчитывают подписать контракт и начать регулярные продажи. Эта часть работы проходит при поддержке представительства Агентства в Монголии.

Но это, конечно, – идеальная ситуация. Обычно для того, чтобы дойти до инвестиционный фазы проекта, мы структурируем его вместе с инициатором. Это достаточно длительный и энергоемкий процесс, который занимает от года до трех лет. В него входит и экспертиза проекта, и поиск площадок, инфраструктуры, согласование условий, и содействие в подборе персонала.

Также одна их наших задач – выдвигать инвестиционные предложения, которые важны для региона.

Как это работает?

– Мы ведем поиск инвестиционных ниш, вместе с министерствами формируем инвестпредложения – и работаем с бизнесом, рассказываем им о возможностях.

Откликаются?

– Да, и довольно часто. По такой схеме в следующем году заработает очень удачный проект – мукомольный комбинат в Братском районе. С министерством сельского хозяйства региона проработали инвестиционную нишу. На Байкальском международном форуме партнеров рассказали о том, что существует такая проблема: Иркутская область поставляет на Алтай зерно, а оттуда получает муку, своего производства в регионе нет. В итоге нас услышали: появился инициатор проекта, который собрал вокруг себя команду и решил создать комбинат.

Сегодня уже идут работы по строительству производственного корпуса. Привлечено финансирование: грант Минсельхоза, банковский заём с гарантией от Гарантийного фонда региона. Необходимо сложить много условий, чтобы инвестиционное предложение превратилось в живой завод.

Выходит, это история про встречное движение? Вам всегда нужен заинтересованный инвестор, инициатор, чтобы потребность, идея превратилась в реальный проект, а не осталась на бумаге?

– Конечно. И я очень люблю, когда это происходит: на месте идеи появляется конкретное производство. Например, в прошлом году в Усолье-Сибирском открылся завод по производству винтовых сепараторов. Мы предложили инициаторам площадку ТОСЭР в этом городе с льготными условиями. В этом году они уже поехали в Бурунди в Африке сепарировать золото – красота!

Или сейчас идет фантастический проект распределенной научной российско-швейцарско-китайской лаборатории нанотераностики и опасных заболеваний на базе Иркутского института химии СО РАН. На этапе вторых клинических испытаний их первый продукт – мобильный аппаратно-программный комплекс для определения любых вирусных заболеваний. Причем комплекс делает 200 анализов за 24 часа, что сегодня невероятно актуально.

Возможностей, преференций, льгот для реализации инвестпроектов много. Что же мешает пользоваться ими?

– Когда бизнесмены ищут новые ниши по развитию бизнеса, модернизации, диверсификации, просчитывают финансовую модель инвестпроекта, не всегда есть знания и возможности разобраться. Только в системе Минпромторга более 700 видов поддержки. И АИР существенно экономит время: мы поможем с инвестплощадками (для этого с муниципалитетами делаем реестр), подберем нужные льготы и преференции, которые нужны для окупаемости инвестиций, предложим варианты финансирования.

Например, говорим инициатору: существует Фонд развития моногородов, в 8 моногородах Иркутской области можно воспользоваться его поддержкой, есть 4 ТОСЭРа с льготными налоговыми условиями, вы можете столько-то сэкономить. В Фонде микрокредитования возьмите первый заём, а когда чуть-чуть подрастете, можно будет получить финансирование и в Фонде развития промышленности. Также Корпорация развития региона может войти в состав учредителей и привнести дополнительные средства. Можно привлечь банковское финансирование, а с залогом поможет Гарантийный фонд, можно рассмотреть частного инвестора. В Фонде поддержки предпринимательства вам помогут создать бизнес-план, сертифицировать продукцию, Российский экспортный центр позволит заявить о себе на мировых рынках.

Есть и федеральные программы поддержки. Проекты стоимостью от 1 миллиарда могут получить поддержку Российского фонда прямых инвестиции или ВЭБ.РФ.

Все это можно объединить. И чем больше поддержки – тем быстрее проект сможет состояться. Также мы работаем более чем с 15 Торгпредствами разных стран в России – это шанс входа на рынок других стран, и тут надо использовать все возможности. Сильный инструмент поддержки – вхождение в список проектов Межправкомиссий.

Агентство выступает как точка сборки всех этих инструментов для инвесторов и инициаторов проектов. Мы делаем экспертизу проекта и помогаем структурировать проект, учитывая все возможности, так, чтобы инвестиции были возвращены быстрее и проект начал приносить прибыль.

Насколько иркутским предпринимателям вообще интересна инвестиционная тема? Все-таки наш город преимущественно торговый…

– За последние годы я наблюдала несколько ярких историй, когда люди, создавшие торговый бизнес, со временем приходили к тому, что только продавать им становилось неинтересно – и они создавали производство. Так что все меняется.

И потом, важно понимать, что такое инвестиции. Иногда бизнесмен, расширяя свое дело, не осознает, что начал инвестиционный проект, и есть возможность улучшить его показатели, используя преференции и льготы. Есть и другая сторона: приходится объяснять, например, что инвестор – это не благотворитель, а человек, который хочет не просто вернуть свои средства в стандартные сроки от 4 до 5 лет, а планирует получить вполне конкретную прибыль, причем большую, чем от гарантированных вложений. Он рискует, и его средства дорогие. Чаще всего частный инвестор будет настаивать не только на контроле проекта, но и на управлении. Поэтому привлечение частных инвесторов всегда сложнее, чем работа с институциональными инвестициями от банков и различных фондов.

От дикоросов до космических уроков

Какие проекты из малого и среднего бизнеса находятся сейчас на сопровождении у Агентства?

– Инвестиционные проекты нельзя делить на малые и средние. Потому что у инициатора из малого бизнеса проект может быть рассчитан на несколько миллиардов, а у крупного может быть небольшой локальный проект, но его не назовешь малым. Также есть разделение на коммерческую и социальную части.

Есть, например, иркутский парк «Патриот». Новая звезда на туристической карте Иркутска. Проект практически состоялся за 3 года. Инвестировано уже 230 миллионов рублей. Созданы тир, музей, восстановлено настоящее бомбоубежище, есть офицерская столовая, игровая зона. Но инициаторы проекта ведут большую военно-патриотическую работу, занимаются со школьниками. Вошли в проект ГК «Роскосмос». Недавно прошел первый космический урок с иркутским космонавтом Анатолием Иванишиным с прямым подключением к Международной Космической Станции на площадке парка. Парк «Патриот», как многие сейчас, включился в поддержку наших медицинских учреждений. Недавно преподнесли в дар ОГБУЗ «Иркутской городской клинической больнице №1» Анализатор гематологический Mindray ВС-6800. Эта лаборатория стоимостью 4 млн рублей является уникальной системой, которая позволяет лаборантам не только проводить общий анализ крови, но и определять лейкоцитарную формулу.

Все проекты интересны по-своему, и каждый для нас ценен. Один из ярких – «Дикая Сибирь» Александра Деева по сбору и переработке дикоросов. Бренд уже известен на федеральном уровне. Правда, пандемия вносит коррективы, но Александр – настоящий инициатор инвестпроектов: фонтанирует идеями, ищет новые ниши, работает с ними. С таким человеком приятно идти вместе, оказывая поддержку в реализации его инвестиционных проектов, это уникальное сотворчество.

А есть ли проекты в образовании?

– Да, есть несколько на сопровождении. Проект по созданию Байкальской школы новых возможностей «Поколение гениев» в Большом Голоустном признан на федеральном уровне и сейчас вошел в социальный акселератор АСИ.

В рамках нацпроекта «Образование» прорабатывается создание межвузовского кампуса. Проект стоимостью более 6 миллиардов. Новое городское пространство позволит развить образовательную инфраструктуру, создаст среду современного уровня для студентов и преподавателей. Создана рабочая группа под руководством председателя правительства региона Константина Зайцева, разрабатывается концепция проекта, идет подбор земельного участка.

Инвестиции – это всегда риски. Все проекты не могут быть успешными на 100%. Есть ли у вас какие-то критерии успеха?

– Как показывает мировая практика, 20% проектов с великолепной идеей, отличной командой, обеспеченные финансово – не состоятся. Это нормальный общепринятый показатель. Обычный срок реализации инвестиционного проекта – 4-5 лет, а нашему Агентству 3 года, поэтому оценивать успешность рано. Уже 10 проектов перешли на стадию производственной деятельности, это уже полноценный бизнес, но возврат инвестиций еще не наступил – подводить итоги рано. Думаю, к этому вопросу можно будет вернуться через пару лет.

Сейчас самое важное, что проектов становится больше. Успех одних вдохновляет других. Например, у нас есть проект – «Сибирская лесовосстановительная компания» в Шелехове. Еще в январе этого года все было на стадии идеи, а теперь – работает. В конце августа компания отгрузила более 1,7 миллиона сеянцев с закрытой корневой системой, которые теперь растут в тайге Братского района. На следующий год планируется увеличить объем производимых сеянцев до 4,5 млн, и сажать не только сосны, но и лиственницы.

Конечно, все это заслуга инициатора проекта – очень подготовленного, погруженного в тему, четко рассчитавшего свою инвестиционную нишу. Проект инновационный в своей сфере, автор сотрудничает с лучшими учеными из Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства, Всероссийского института повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства, СИФИБР СО РАН.

Но важно не только это: после репортажа о визите на производство главы Рослесхоза Сергея Аноприенко и губернатора Иркутской области Игоря Кобзева мы за один день получили пять заявок от других инициаторов проектов, которые сказали: «У нас тоже есть участок, мы тоже хотим в моногороде выращивать саженцы с закрытой корневой системой».

Это та цепочка, которая дает возможность экосистеме предпринимательства региона расти инвестиционно. Почему эти люди к нам пришли? Потому что увидели, что другой человек запустил проект за полгода – значит, это возможно. Это говорит о хорошем инвестиционном климате.

Масштабным инвестпроектам помогут

Крупный бизнес на территории региона традиционно реализует масштабные инвестпроекты, все они долгосрочные, капиталоемкие. Такие компании обращаются к вам за поддержкой и финансированием? Или рассчитывают только на себя?

– В Иркутской области существует специальный статус региональных инвестиционных проектов, и уже есть 20 таких проектов, суммарная стоимость – 264 миллиарда рублей. Это проекты от 50 миллионов за 3 года либо от 500 миллионов за 5 лет, которые получают налоговые преференции в статусе РИП.

Три проекта получили статус РИП в 2020 году на Инвестсовете под руководством главы региона Игоря Кобзева: «Строительство 1-го пускового комплекса Тайшетского алюминиевого завода» (стоимость проекта: 65,3 млрд рублей), «Строительство горно-обогатительного комбината на базе месторождения «Светловское» в Бодайбинском районе» (стоимость проекта: 16,5 млрд рублей), «Строительство Тайшетской анодной фабрики» (стоимость проекта: 52 млрд рублей). Только в Тайшете будет создано больше 2 тысяч рабочих мест, построен новый микрорайон, город получит новое развитие.

Инвестиционные агентства – это некоммерческие организации, вынесенные за рамки госструктур, и это не случайно. Мы разговариваем с бизнесом на одном языке, можем аккумулировать запросы компаний, быстрее их согласовывать. Мы заинтересованы в этом, наш KPI в том, чтобы проект состоялся, поэтому, как только инвестор готов к какому-то этапу, мы стараемся максимально быстро собрать для него нужное совещание, согласовать графики, оказать любую административную поддержку, помочь привлечь финансирование, например, можно использовать те же инструменты от Фонда развития промышленности, который дает до 500 млн рублей под 1% для реализации инвестиционных проектов промышленности.

Для реализации многомиллиардных инвестпроектов на уровне правительства региона создаются рабочие группы, которые по дорожным картам совместно с инвестором реализуют все этапы проекта. Конечно, в этом процессе есть и зона ответственности АИР, наша задача – сделать реализацию таких проектов, впрочем, как и любых других, как можно комфортнее, помочь в решении разных вопросов: найти земельный участок, согласовать какие-то условия, вести мониторинг, найти потенциальных поставщиков и в целом сопровождать интеграцию в экономику региона.

Кстати об интеграции, наш инвестор ПАО «Высочайший» помог Институту химии им. А.Е. Фаворского СО РАН приобрести средство, необходимое для исследований по разработке противовирусных лекарств, в том числе, против Covid-19. Этот препарат невозможно купить на рынке: его используют тоннами в технологическом процессе золотодобывающие компании, а получить несколько десятков килограммов – неразрешимая проблема, даже для института РАН. От нас нужна была координационная работа – все получилось, институт продолжает свои исследования.

Коллаборация бизнеса и науки?

– Да, и она не раз доказывала свою эффективность. Это одно из преимуществ нашего региона. Важно сказать, что любой крупный инвестпроект так или иначе работает с научным сообществом.

Новые региональные программы поддержки возникают довольно часто. Одна из последних – «Региональные чемпионы». Как помогаете компаниям вырасти до чемпионов федерального масштаба?

– Существует федеральная программа «Национальные чемпионы» – сервис для быстрорастущих, высокотехнологичных предприятий. В Иркутской области такое звание носит пока только одна компания – «Фармасинтез». Таким бизнесам, доказавшим свою успешность, эффективность, государство готово помогать – чтобы они становились из «Национальных чемпионов» мировыми.

На одной из сессий «Форсайта на Байкале» родилась идея совместно с федеральными чиновниками сделать подобную программу на местном уровне – своего вида консьерж-сервис для высокопроизводительных компаний и превращения их из региональных чемпионов в национальные. Идея была одобрена, и сейчас программа реализуется в 10 регионах. В прошлом году в Иркутской области 10 компаний были признаны финалистами отбора, и с ними идет адресная работа.

Гордимся нашим региональным чемпионом – компанией «Азия Мьюзик Компани», она вошла в федеральный список Минпромторга РФ как системообразующее предприятие. В 2020 году компания пополнила свое портфолио созданием в школе «Новая эра» в Тулуне, одной из самых современных и передовых школ России, актового и форумного зала, оснащенного по последнему слову техники оборудованием производства «Азия Мьюзик Компани». Установлены комплекты звукового и светового оборудования, комплекты механики и одежды сцены, кресла зрительного зала. Все оборудование изготавливалось по индивидуальным эскизам и чертежам для создания пространства в едином дизайнерском стиле.

Знаю, что без продукции «Азия Мьюзик Компани» ни один концерт не обходится.

– У них уникальное производство – полный цикл, начиная с музыкального оборудования: инструменты, колонки, пульты, заканчивая оборудованием для зала: кресла, противопожарный занавес, одежда сцены. Сейчас компании доверили войти в федеральную программу по замене пианино во всех музыкальных школах страны.

Хорошо, что позитивных новостей так много. И все-таки кризис не может не отражаться на жизни предпринимательского сообщества. Что бы вы пожелали бизнесу в это непростое время?

– Мне кажется, это бизнес может нам желать (улыбается). Я вот всегда восхищаюсь людьми, которые способны быстро сориентироваться в меняющейся ситуации, увидеть, где может быть успех, которые способны подниматься после падения.

Как отметил Сопредседатель Наблюдательного совета НААИР, Президент РСПП Александр Шохин: «Региональные агентства инвестиций и корпорации развития стали одним из ключевых элементов, формирующих инвестиционный климат в субъектах Российской Федерации». Поэтому мы работаем и всегда готовы к сотрудничеству.