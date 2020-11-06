Дальневосточный банк: точный путь успеха

20 ноября 1990 года в Государственном банке РСФСР был зарегистрирован Устав Дальневосточного коммерческого банка «Дальневосточный банк». Так начал свое становление на финансовых рынках Дальнего Востока и Восточной Сибири АО «Дальневосточный банк», отметивший в нынешнем году тридцатилетие своей успешной деятельности. Его главным активом все эти годы оставались безупречная репутация и доверие клиентов. Об эффективной стратегии развития универсального регионального финансового института – ровесника современной российской банковской системы –рассказал президент Дальневосточного банка Валерий Павлюк.

Рост – планомерный и поэтапный

Валерий Романович, начав свою карьеру в Дальневосточном банке в 1991 году с должности специалиста валютного отдела, вы стали членом коллектива, стоявшего у истоков становления одного из ведущих региональных банков, география которого охватывает практически половину России. На чем, по-вашему, основана успешная модель работы этого банка?

– Дальневосточный банк в своей деятельности придерживается стратегии, заложенной с первых дней его работы. Мы всегда следовали принципу развития классического, универсального банкинга. Двигаясь поэтапно, планомерно наращивая ресурсы и показатели, ориентируясь на долгосрочные перспективы и занимая устойчивые позиции, Дальневосточный банк обеспечивает клиентам только безопасные, проверенные инструменты. Такой подход доказал свою эффективность неоднократно – банк успешно пережил кризисы эпохи становления современной российской экономики, справляется и с вызовами нового времени.

За последнее десятилетие банк показал рост всех основных финансовых показателей. Активы-нетто, в том числе кредитный портфель, выросли на 41%, средства клиентов – на 34%, собственные средства увеличились на 216% и достигли 9,4 млрд рублей на 1 января 2020 года. Банк заработал за период с 2010 по сентябрь 2020 года чистую прибыль в размере 8,5 млрд рублей.

Среднегодовой коэффициент рентабельности собственных средств (ROE) Дальневосточного банка, который считается ключевым показателем эффективности деятельности финансово-кредитной организации, в период 2010-2019 гг. составил 16,1%.

По данным агентства РИА Рейтинг, Дальневосточный банк вошел в ТОП-20 российских крупнейших банков по рентабельности на 1 октября 2019 года, а по состоянию на 1 марта 2020 года занял 11 строчку в рэнкинге региональных банков России по версии Центра защиты вкладчиков и инвесторов.

Кроме того, в минувшее десятилетие банк продолжал развитие региональной сети, укрепляя свое присутствие на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири – рост клиентской базы требовал увеличения количества подразделений. В результате сегодня региональная сеть АО «Дальневосточный банк» насчитывает более 30 офисов в городах Приморского, Хабаровского, Камчатского, Красноярского краев, Сахалинской, Амурской, Иркутской областей, Еврейской автономии, республик Бурятии и Хакасии и обеспечивает территориальную доступность банковских продуктов и услуг.

Дальневосточный банк ежегодно признается Банком России значимой кредитной организацией на рынке платежных услуг, в 2017 году правительство Российской Федерации отнесло АО «Дальневосточный банк» к списку кредитных организаций, уполномоченных для открытия и обслуживания счетов хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации. С 2018 года банк входит в ТОП-100 российских надежных банков по версии журнала FORBES.

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», аккредитованного Банком России, на 1 августа 2020 по ряду основных показателей Дальневосточный банк входит в первую сотню финансовых институтов:

- по величине регулятивного капитала – 91 место,

- по устойчивости капитала к обесцениванию активов – 66 место,

- по совокупному остатку ссудной задолженности без учета размещения межбанковских кредитов – 93 место,

- по размеру розничного кредитного портфеля – 69 место,

- по объему привлеченных средств физических лиц и ИП – 80 место.

Помощник для бизнеса

Как вы оцениваете роль Дальневосточного банка в поддержке бизнеса и, как следствие, в укреплении региональных экономик?

– Являясь универсальным финансовым институтом, банк всегда ориентировался на удовлетворение потребностей компаний реального сектора экономики, обеспечивая их развитие, предлагая не только банковские продукты, но, в первую очередь, индивидуальное решение задач, стоящих перед клиентом.

Предоставляя клиентам собственные программы финансирования, банк также активно сотрудничает с федеральными и региональными институтами, обеспечивающими участие в программах по поддержке малого и среднего бизнеса. Так, с 2016 по 2018 год был заключен ряд соглашений с АО «МСП Банк» и АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего бизнеса» по программам гарантийной поддержки и стимулирования кредитования МСП для повышения доступности финансирования данного сегмента. Кроме того, Дальневосточный банк успешно работает с региональными гарантийными организациями Приморского, Хабаровского и Красноярского краев, Сахалинской и Иркутской областей, привлекая их поручительства в качестве обеспечения кредитов.

В 2019 году Дальневосточный банк вошел в число 70-и банков, утвержденных Министерством экономического развития Российской Федерации для участия в программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства до 2024 года. Тем самым банк обеспечил своим клиентам – предприятиям малого и среднего бизнеса возможность воспользоваться эффективным способом привлечения финансирования на льготных условиях, позволяющим компаниям расширять свою деятельность и получать кредиты на инвестиционные и оборотные цели в сумме от 500 тысяч рублей.

В результате по показателю объема кредитования предприятий Дальневосточный банк вошёл в ТОП-100 российских банков по версии рейтингового агентства «Эксперт РА». На 1 августа 2020 года наш банк занимает в этом списке 83 место.

В этом году одним из важнейших направлений работы Дальневосточного банка стала поддержка предприятий, пострадавших от последствий пандемии коронавируса. Мы работаем в рамках как государственных, так и собственных программ, предлагая различные финансовые инструменты для действующих и потенциальных клиентов.

Банк предоставляет своим клиентам кредитные каникулы – отсрочку погашения кредитных обязательств сроком до шести месяцев. В дополнение к мерам господдержки разработана собственная программа, предусматривающая индивидуальный подход к каждому клиенту и к каждой ситуации, по увеличению лимита кредитования или отсрочке платежа.

Кроме того, Дальневосточный банк предлагает предприятиям воспользоваться кредитом на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости под 0% в рамках программы поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения новой коронавирусной инфекции. Также в июне 2020 года стартовала программа кредитования на возобновление деятельности предприятий со ставкой 2% годовых.

Привилегии – держателям карт

Одним из сильнейших направлений работы Дальневосточного банка всегда был розничный бизнес…

– Здесь развитие новых услуг происходит стремительно, и, чтобы обеспечить нашим клиентам самые безопасные и качественные сервисы, мы тщательно анализируем новации, предлагаемые рынком, опираясь на наш опыт. Ведь именно Дальневосточный банк стал первым региональным банком в Приморье, приступившим к выпуску и обслуживанию банковских карт. С годами мы сохранили и упрочили наши позиции.

Так, увеличивая эмиссию международных платежных карт, в 2016 году наш банк, в рамках обеспечения бесперебойного проведения платежных операций внутри страны, приступил к выпуску и обслуживанию карт Национальной платежной системы «Мир». В том же году стал единственным на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири банком-партнером новой масштабной программы лояльности «Семейная команда»* ПАО «НК «Роснефть». В начале 2020 года количество карт «Мир», выпущенных Дальневосточным банком, превысило один миллион.

Также в нынешнем году мы стали четвертым банком в России, который приступил к выпуску карт одной из крупнейших международных платежных систем JCB и кобейджинговых карт «Мир»-JCB, обеспечив своим клиентам эксклюзивные привилегии по всему миру.

Работая над расширением продуктовой линейки, Дальневосточный банк начал эмиссию карт высшей категории сегмента премиальных карт – Visa Infinite и комплектов карт «Мир без границ» с одновременным выпуском трех премиальных карт, а также кредитных карт Visa и JCB с льготным периодом 120 и 60 дней.

Благодаря ежегодному росту выпуска карт Visa и оборотов по эквайрингу, Дальневосточный банк стал первым региональным банком в Приморском крае, получившим статус принципиального члена Visa International. Прямое взаимодействие с международной платежной системой, которое обеспечивает принципиальное членство, служит дополнительным гарантом качества наших услуг для клиентов, широкого спектра возможностей и гибкой тарифной политики.

Каким будет Дальневосточный банк в новом десятилетии своей деятельности?

– Мы всегда были и остаемся на шаг впереди рынка и потребностей наших клиентов, ориентируясь на их максимальное удовлетворение. Сейчас мы активно работаем над развитием цифровых продуктов и сервисов, обеспечивая при этом их полную защищенность. Динамичное развитие, надежность, стабильность и неизменно высокое качество, которые мы гарантируем нашим клиентам и партнерам – вот лишь некоторые слагаемые успеха, на которых наша деятельность будет базироваться и в дальнейшем.

*Ко-бренд Банка АО «Дальневосточный банк» и Программы лояльности «Семейная команда». Оператор Программы лояльности «Семейная команда»: ООО «РН-Лояльность», ОГРН 1157746385170, Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2, этаж 7, помещение XXV. Условия Участия в Программе лояльности «Семейная команда», в том числе порядок начисления и списания баллов, на сайте Программы www.komandacard.ru.

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