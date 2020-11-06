«Ростелеком» объявил о продаже недвижимости в Иркутской области

Квартира на природе. В загородном поселке «Горизонт» строят второй многоквартирный дом

Большой дом с земельным участком – так многие представляют себе жизнь за городом. Реальность, однако, идет вразрез со сложившимися стереотипами: в поселке «Горизонт», например, строят не только таунхаусы и квадрохаусы, но и многоквартирные дома: квартиры в первом раскупили в рекордные сроки, сейчас открыты продажи во втором. О причинах популярности и «изюминках» формата мы поговорили с девелопером поселка «Горизонт», генеральным директором УК "Система АМТ" Антоном Кондратьевым.