Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 30.10.2020 г. (тыс. руб./кв. м)

«Я в природе, природа во мне». Как семья Лопаевых переехала в поселок «Горизонт»

Семья Владимира и Евгении Лопаевых, создателей известного в Иркутске и за его пределами театра танца PROдвижение, – одни из первых жителей поселка «Горизонт» на Байкальском тракте. Супруги с дочерью и сыном переехали в свой новый дом в конце апреля – в разгар карантина – и сразу оценили все преимущества загорода. Корреспондент Газеты Дело отправился в гости к Лопаевым, чтобы поговорить о жизни на природе, вдохновляющей тишине и удобном формате таунхауса. А еще – прогуляться по берегу Ангары и полюбоваться осенней березовой рощей.