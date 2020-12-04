Впервые в Иркутской области пройдет конкурс «Предпринимательский прорыв года»

Иркутский центр «Мой бизнес» и Банк «Открытие» приглашают представителей малого и среднего бизнеса принять участие в конкурсе «Предпринимательский прорыв года». «Пусть о вашем деле узнает ещё больше нужной вам аудитории», – призывают организаторы.

«Любой кризис, будь то 1998, 2008, 2014 или 2020 – это время новых возможностей, – уверена Диляра Окладникова, руководитель Центра “Мой бизнес” в Иркутске. – Меняются обстоятельства, меняются рынки, и всегда есть и будут люди, которые не сидят сложа руки. Они много работают. Это герои нашего времени. Именно для них мы, совместно со стратегическим партнером конкурса – Банком «Открытие», и проводим конкурс “Предпринимательский прорыв года”».

«Банк всегда поддерживает предпринимателей в их непростой деятельности, – говорит Владимир Чернышев, управляющий Банком «Открытие» в Иркутской области. – Многие из них, глядя на происходящее, понимают, что старые методы уже не работают, важно меняться. Развитие малого и среднего бизнеса является приоритетным направлением для банка, поэтому мы готовы помогать предпринимателям самых разных отраслей и способствовать развитию всего бизнеса Иркутской области».

Участники конкурса могут подать заявки сразу по двум номинациям:

Социальное предпринимательство

Производственный бизнес

Успешный старт

Деловая женщина

Конкурс пройдет с 4 до 25 декабря 2020 года:

1 этап (заочный): прием заявок – с 4 по 18 декабря 2020 года;

2 этап (очный): конкурсные процедуры и торжественное онлайн награждение – с 18 декабря по 25 декабря 2020 года.

Церемония награждения победителей состоится 25 декабря, событие будет приурочено к годовщине открытия центра «Мой Бизнес» в Иркутске. При этом на мероприятие, по словам организаторов, будут приглашены все участники конкурса, а также представители органов власти Иркутска, банки, организации поддержки предпринимательства.

– Мы впервые собираем на площадке центра «Мой Бизнес» предпринимателей области – участников конкурса, чтобы сказать «Спасибо!» за их труд в это непростое для предпринимателей время, за их прорыв, за вклад в развитие города. Мы надеемся, что церемония награждения победителей конкурса «Предпринимательский прорыв года» станет главным торжественным онлайн бизнес-мероприятием 2020-го, – рассказали в центре «Мой бизнес».

Приглашаем всех желающих заявить о своем бизнесе! Участие в конкурсе могут принять предприниматели, зарегистрированные на территории Иркутской области, независимо от формы собственности бизнеса: ООО, ИП, а также самозанятые. Подайте заявку на участие до 18 декабря 2020 года Центра www.mb38.ru.

По вопросам участия и заполнения заявок звоните: (3952) 202-102 (Центр «Мой бизнес»).

Подробнее о конкурсе: https://mb38.ru/predprinimatelskiy-proryv-goda.php