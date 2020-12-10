«Хрустальный парк»: загородная жизнь по-новому. Кристина Яковенко - о ключевых итогах 2020 года и планах на будущее

Уходящий год стал для бизнеса временем не только вызовов, но и развития. Компания «Хрустальный Девелопмент» продолжает строить на Байкальском тракте пригородный микрорайон «Хрустальный парк», предлагая покупателям квартиры разных форматов и городской уровень комфорта. Как изменился спрос на загородное жилье в 2020-м? Чем хороша работа по счетам эскроу? Что изменили новые правила? И почему сейчас так важно «бежать в два раза быстрее»? Кристина Яковенко, коммерческий директор компании «Хрустальный Девелопмент», рассказала о ключевых итогах года.

1. Развитие вопреки коронакризису

Компания «Хрустальный Девелопмент», известная иркутянам как автор многих коттеджных поселков, продолжает реализацию масштабного проекта на Байкальском тракте. Микрорайон «Хрустальный парк», в составе которого запланировано 15 жилых кварталов, становится полноценным мини-городом – с центральными инженерными сетями, благоустройством, собственной социальной инфраструктурой, большими парковыми территориями и развитым комьюнити. Уже построены четыре квартала, сдан детский сад, введена в эксплуатацию линейка коммерческих объектов рядом с въездом в микрорайон.

Трудности, вызванные пандемией: дефицит рабочих рук на строительных площадках, перевод офиса на удаленный формат работы – не смогли нарушить планы компании, более того – подтолкнули к нестандартным решениям и развитию.

Кристина: Мы понимаем: даже в такой год нельзя останавливаться ни на минуту, нельзя просто «прижаться» и оптимизироваться, надо «бежать в два раза быстрее», делать больше, чем раньше. Поэтому мы выбираем развитие: не только увеличили штат инженеров, проектировщиков, расширили отдел продаж, готовим новые кварталы.

Наше главное достижение в 2020 году – это создание уникального продукта в малоэтажном строительстве, который соответствует всем современным требованиям законодательства, безопасности и комфорта проживания. Речь идет о «Французском квартале». И главное, что мы создали не просто один новый квартал, мы заложили основу для дальнейшего развития всего микрорайона «Хрустальный парк».

Да, в 2020 году из-за пандемии и ограничений мы, к большому огорчению, смогли гораздо меньше поработать с сообществом, с организацией традиционных праздников, мероприятий – нам было важно в первую очередь обеспечить безопасность жителей. Но всю эту нерастраченную энергию мы направили на внутреннее развитие. Модернизируем жилые форматы, работаем над благоустройством: каждый новый квартал в «Хрустальном парке» отличается от предыдущего. Сегодня мы смотрим на шаг вперед, думаем уже даже не про следующие очереди, а про те, что появятся к концу 2021 года.

Французский квартал. Проект компании

2. Работа по 214-ФЗ

Девелопер возводит малоэтажное жилье: таунхаусы, квадрохаусы, дуплексы. С 2020 года объекты, которые по своей сути являются квартирами в малоэтажных домах, вошли под действие обновленного федерального закона № 214 «О долевом строительстве»: «Хрустальный» начал работать по новым правилам.

С недавнего времени этот процесс также стал подконтролен Стройнадзору: проект теперь должен проходить техническую экспертизу. Новые правила потребовали от застройщика немалых изменений: в домах во «Французском квартале», например, появились подъезды и лифты. Тем не менее, опыт строительства по эскроу оказался крайне позитивным не только для покупателей, получивших дополнительные гарантии, но и для самого девелопера.

Кристина: Мы одни из первых во всей стране перешли на эскроу-счета в секторе малоэтажного строительства. Мы получили проектное финансирование, поддержку Сбербанка. Сейчас готовим документацию для следующих очередей: «Хрустальный парк» будет развиваться по 214-ФЗ и далее, для этого уже есть все договоренности с банком. От проектного финансирования видим для себя безусловные плюсы. Например, квартал «Финский-2», который мы начали строить по эскроу, уже практически догнал по стройке «Финский-1», хотя разница между началом строительства – год. Представьте, насколько быстро начинает работать застройщик, когда получает стабильное банковское финансирование!

Французский квартал. Проект компании

3. Выбор и разнообразие

В 2020 году девелопер смог строить не только быстрее, но и больше – завершая предыдущие проекты и активно работая над новыми: был сдан «Чешский квартал», завершается строительство «Финского-1» и «Финского-2», активно идет строительство «Французского квартала», готовятся к запуску новые очереди.

Кристина: У покупателей сегодня – большой выбор таунхаусов, квадрохаусов, дуплексов в «Хрустальном парке». Можно приобрести почти готовое жилье в классическом формате, по старым ценам и со скидками в «Финском квартале-2» – и переехать за город в ближайшие месяцы. Можно вложиться в покупку квартиры в модернизированном «Французском квартале», срок сдачи которого – конец следующего года. А можно дождаться весны – и увидеть новые очереди, правда, как и «Французский квартал», – уже по более высоким ценам: новые нормы, которым мы обязаны следовать с 2020 года, потребовали качественного изменения продукта, что, разумеется, сказывается на себестоимости строительства и конечной цене.

Поселок Хрустальный парк. Фото из архива компании

4. Рестайлинг бестселлера

Безусловный хит продаж в «Хрустальном парке» – дуплексы. Не секрет, что в городе сейчас есть проблема с большими квартирами в новостройках: непросто найти качественную трехкомнатную квартиру с грамотным планировочным решением и по доступной цене. Загород дает большие возможности для семей с детьми: конечно, дом за 6 млн рублей в организованном поселке с полноценной инфраструктурой и центральными сетями не построить и не купить, но двухуровневую квартиру в пригородном микрорайоне, где дети смогут ходить в садик, школу – можно.

Готовые дуплексы в «Хрустальном парке» давно пользуются заслуженным спросом: формат очень удобен для семей с детьми. Жилое пространство в дуплексе можно осваивать поэтапно: сначала семья живет на основном этаже, а потом – по мере необходимости, утепляет мансарду, увеличивая, таким образом, жилплощадь почти в два раза. В декабре купить дуплекс с мансардой общей площадью 136 кв.м в «Финском-2» можно со скидкой – за 5,49 млн рублей. Сдача квартала планируется в ближайшее время.

Кристина: В 2020 году мы провели немало изменений. Обновили квадрохаусы - теперь в домах не 8, а 10 квартир, с популярными площадями до 55 кв.м. Во «Французском квартале» добавились форматы по 36 кв м – их немного, но такие квартиры хорошо подходят для одиноких, пожилых или переселенцев. В самих домах тоже масса изменений: добавилось количество окон, колясочные, придомовые дворики, красивые парадные с интерьером, в подъездах – красивые большие зеркала. В таких домах есть даже специальные подъемники для маломобильных групп населения, чтобы удобно добираться до квартир на втором этаже.

Изменения коснулись и нашего ”бестселлера” – дуплексов, особенно в двухуровневых квартирах, где мы ушли от внешних лестниц. Нам удалось сохранить ключевые преимущества: свободную планировку, возможность сделать до четырёх комнат, помимо просторной (около 30 кв.м) кухни-гостиной и двух полноценных санузлов. Помимо мансарды, в дуплексах второго этажа появилась еще и терраса. Можно устроить барбекю, встретить рассвет, можно спокойно отдыхать, наблюдая, как ребенок играет на детской площадке. Обновленные дуплексы получили массу преимуществ и сильно выигрывают перед городской квартирой и по бюджету, и по комфорту, и по планировочным решениям.

Интерьер дуплекса. Французский квартал. Проект компании

Впрочем, изменения коснулись не только домов, но и окружения. Во «Французском квартале» количество озеленения, парковых территорий у дома увеличилось почти в два раза. Кроме того, мы создали двор без машин: парковки теперь не у окон, а на расстоянии 10 метров.

5. Высокий спрос

Продолжительная весенняя самоизоляция заставила даже убежденных горожан посмотреть в сторону загорода. Подстегнули спрос и предложенные правительством меры поддержки: семейная и сельская ипотека. Доступные кредиты привлекли на рынок и инвесторов, которые активно вкладывали деньги в загородную недвижимость.

Кристина: Решение правительства о продлении льготной семейной ипотеки до июля следующего года, в целом, расслабило рынок. И это, конечно, неоспоримый плюс для нашего формата – ведь мы, прежде всего, строим для семей.

Уверена, спрос на загород будет расти и дальше, причем именно на проекты нового формата, такие как «Хрустальный парк» – автономный мини-город, где люди могут полноценно жить, развиваться, отдыхать – гулять, ходить по магазинам, встречаться с друзьями в кафе, заниматься спортом на свежем воздухе. Можно даже открыть офис рядом с домом, создать свой бизнес, работать и жить рядом.

Мы видим: государство нацелено на то, чтобы развивать загородное строительство. Все понимают: концентрация в городах – тупиковый путь. Надеемся, что меры поддержки коснутся не только ипотеки, но и развития социальной инфраструктуры. Ведь загород интересен только в том случае, когда рядом есть школа, детский сад, магазин, спортклуб и т.д. Без этого семья не будет готова к покупке загородного жилья, даже под 2,7%.

Мы в «Хрустальном парке» работаем в этом направлении. Введены в эксплуатацию коммерческие площади: первые владельцы скоро откроют свои бизнесы. Построен детский сад, в проекте также есть общеобразовательная школа, школа искусств с актовым залом, второй детский сад, выделен участок под торговый центр.

Поселок Хрустальный парк. Фото из архива компании

Действительно, из-за пандемии, мы не все смогли показать, но многое проработали за закрытыми дверями девелоперской группы. И сейчас готовы к 2021 году во всеоружии, чтобы создавать жилье нового уровня комфорта и развивать с новыми силами «Хрустальный парк», существующие кварталы, всю территорию. Надеемся, что в 2021 году будет уделено больше внимания «мирным» вопросам, и все соцобъекты в партнерстве с муниципалитетом, районом и областным правительством будут реализованы.

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