Вадим Остапенко, Фридом Финанс: «До конца года ожидается еще несколько интересных IPO»

В октябре россияне забрали с банковских депозитов 469 миллиардов рублей. Граждан перестали устраивать низкие ставки по депозитам, и они стали искать способы более выгодного вложения денег. Большинство относительно обеспеченных соотечественников традиционно вложились в недвижимость. Этому поспособствовали и вера граждан в инвестиции в квадратные метры, и государственная программа льготной ипотеки.

Вадим Остапенко, территориальный директор ИК «Фридом Финанс» в Иркутске

Фото: М.Опарина

Однако прослеживается и другая тенденция. Все больше россиян открывают для себя возможности фондового рынка. По данным Московской биржи, в октябре брокерские счета завели более 736 тысяч человек, что стало максимальным месячным показателем за всю историю. А по итогам ноября общее число инвесторов-физических лиц превысило 8 миллионов человек.

Хорошо ли это? Ведь биржа – это риск. На самом деле, диверсифицированный портфель с надежными инструментами может дать хорошую доходность, значительно превышающую ставки по вкладам и накопительным счетам. Главное – не забывать о том, что чем больше доходность, тем выше вероятность потерять деньги.

Многие брокеры предлагают своим клиентам пройти риск-профиль, чтобы они выбрали подходящие себе инструменты. Есть консервативные – облигации федерального займа и корпоративные облигации; с большей степенью риска – высокодоходные облигации, акции, а также фонды, следующие за каким-либо индексом; с высокой степенью риска – фьючерсы и опционы. Существует инструмент, который обладает высокой степенью риска и требует значительных вложений, однако может принести инвестору значительную прибыль, рассказал Вадим Остапенко, директор ИК «Фридом Финанс» в Иркутске. Это IPO.

Поймать компании на старте

IPO (Initial Public Offering) – первичное размещение акций на фондовом рынке. Компания, вышедшая на биржу, становится публичной, ее акции можно покупать и продавать. Многие эмитенты, нарастив хорошую прибыль, платят дивиденды своим акционерам. Большинство корпораций, чьей продукцией мы пользуемся ежедневно – от Visa и Mastercard до Apple и Microsoft, – торгуются на бирже. Все они когда-то впервые выходили на биржу и подавали заявки на IPO, а теперь их акциями владеют тысячи человек, а котировки выросли в несколько раз от стартовой цены.

После удачного IPO цены акций могут увеличиться в несколько раз. Одни инвесторы сразу же фиксируют прибыль, другие предпочитают держать бумаги компаний-дебютантов в портфеле, ожидая последующего роста и дивидендов.

В последние годы на рынке наблюдается настоящий бум IPO. Даже в 2020 году в условиях пандемии и карантина на американские биржи вышли свыше двух сотен компаний. Многие из них привлекли существенно больше денег, чем ожидалось. Один из последних примеров – российский онлайн-ритейлер Ozon, акции которого в первый день торгов на бирже Nasdaq взлетели на 40%.

До конца года ожидается еще несколько интересных размещений. В первую очередь, это Airbnb – сервис для краткосрочной аренды частного жилья по всему миру. С момента основания платформа обслужила более 825 млн гостей. По неофициальным данным, объем размещения на IPO может составить до $3 млрд. Еще одна потенциально интересная компания DoorDash – один из крупнейших доставщиков еды в США. Платформа сотрудничает с 390 тысячами точек общепита и обслуживает 18 млн потребителей. По предварительным данным, сервис оценивается в $16 млрд. На биржу также планируют выйти онлайн-ритейлер ContextLogic, игровая платформа Roblox, разработчик ПО для корпоративного искусственного интеллекта C3.ai, биржевой стартап Robinhood и другие интересные компании. Эти IPO рекомендованы аналитиками ИК «Фридом Финанс» для участия, то есть покупка акций этих компаний может принести хорошую доходность уже в первые месяцы.

Как добавить IPO в портфель инвестора?

Главный аргумент противников IPO – «Вдруг я вложу свои деньги, а стоимость акций упадет?» Контраргумент – «Вдруг вы не вложите деньги, а стоимость акций взлетит?» Чтобы не страдать от синдрома упущенной выгоды, надо вкладываться сразу в несколько компаний, чтобы неудачи отдельных эмитентов не повлияли на общий рост вашего портфеля. Это и есть диверсификация. Однако постоянно отслеживать выход компаний на биржу, подавать отдельные заявки и вкладывать несколько тысяч долларов – это сложно и дорого.

Инвестиционная компания «Фридом Финанс» совместно с УК «Восток-Запад» вывели на биржу уникальный на российском рынке инструмент – закрытый ПИФ «Фонд первичных размещений», бумаги которого можно приобрести за рубли на Московской бирже (ЗПИФ ФПР) и доллары на Санкт-Петербургской (тикер FIPO). Покупая этот фонд, инвестор «резервирует» возможность участвовать в самых перспективных размещениях на международных рынках.

В состав фонда по алгоритму, составленному экспертами ИК «Фридом Финанс», отбираются самые перспективные компании, проводящие IPO. В 2020 году брокер рекомендовал участие своим клиентам уже более чем в 60 размещениях, а в целом предлагает доступ к IPO на иностранных рынках с 2012 года. Через три месяца после IPO фонд продает акции и участвует в новых размещениях. Таким образом один фонд закрывает в портфеле любого инвестора сектор IPO.

В чем преимущества инвестирования в IPO через ЗПИФ ФПР?

Доступность для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов

Российское законодательство не позволяет участвовать в IPO людям без статуса «квала», то есть специального образования, большого опыта торговли на бирже или 6 млн рублей на счету. Приобрести паи фонда может любой инвестор, даже если он открыл брокерский счет пару часов назад и в его портфеле нет ни одной ценной бумаги.

Цена

Прямое участие в IPO – довольно дорогое мероприятие. Вход обычно начинается с $2000. Пай ЗПИФ ФПР стоит на бирже меньше 2000 рублей. Участвуя в IPO через фонд, инвестор экономит на комиссионных сборах, так как ему не нужно платить при подаче каждой заявки на очередное размещение.

Сокращение рисков

Рынок знает истории как удачных, так и провальных размещений. Инвестиции в ПИФ – это диверсификация вложений. Даже если упадет цена какой-то отдельной акции, стоимость бумаг фонда вырастет или, по крайней мере, не станет значительно ниже за счет успеха IPO других компаний. К тому же профессионалам виднее, в какие компании стоит инвестировать. По статистике, 80% инвестиционных идей ИК «Фридом Финанс» принесли клиентам компании средний доход около 50% в первые три месяца после IPO.

В октябре ЗПИФ ФПР стал самым торгуемым на Московской бирже. Стоимость бумаг фонда с июля выросла больше чем в два раза, а средний дневной объем торгов превысил 400 млн рублей.

Котировки, структура активов и другая актуальная информация ежедневно обновляется на сайте фонда pifs.ffin.ru.

Подробную информацию вы можете узнать в офисе ИК «Фридом Финанс» в Иркутске:

Адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Киевская д.2. (вход с ул. Карла Маркса).

Тел.: +7 (3952) 79-99-02 (доб. 845)

Email: irkutsk@ffin.ru