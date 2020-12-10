​​​​​​​Юлия Иртегова, Росбанк: «Время действовать!»

Кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, стимулирует предпринимателей искать новые пути развития бизнеса, адаптироваться к меняющимся условиям. Банки, в свою очередь, разрабатывают для клиентов новые пакеты предложений. О том, как изменились кредитные предпочтения компаний малого бизнеса, а также сервисы банка, Газете Дело рассказала Юлия Иртегова, директор территориального офиса «Байкальский» ПАО «Росбанк».

Проактивный подход

Весной 2020 года одной из популярных мер поддержки стали кредитные каникулы, рассказала Юлия Иртегова. По ее словам, в банк обращались предприниматели не только из пострадавших отраслей: многие в ситуации неопределенности решили перестраховаться.

– С самого начала коронакризиса мы старались действовать проактивно, участвовали в программах господдержки и вводили собственные программы помощи клиентам. Несмотря на сложности, нам удалось выработать оптимальную стратегию и найти компромисс с нашими клиентами.

Предприятия в основном обращались за кредитами на поддержание текущей деятельности: закрыть кассовые разрывы, выплатить зарплату, рассчитаться с контрагентами, оплатить налоги... Речь шла о выживании. Мы шли навстречу всем клиентам, рассматривали каждый случай индивидуально, подбирая наиболее подходящую программу. А для предпринимателей, столкнувшихся из-за пандемии с оттоком клиентов, мы в апреле отменили ежемесячную плату за ведение расчетных счетов в рублях и долларах. Также до 1 мая компании малого и среднего бизнеса из таких отраслей как общепит, искусство, спорт, развлечения, частная медицина, организация конференций и выставок, образовательные услуги, непродовольственная розница могли поменять пакет услуг на более дешевый без какой-либо комиссии со стороны банка.

Вырос спрос на коммерческую недвижимость

По словам Юлии Иртеговой, сегодня большинство клиентов уже вернулись с кредитных каникул и вошли в привычный график платежей. Кроме того, компании стали вновь интересоваться инвестиционным кредитованием, в частности, коммерческой ипотекой.

– В начале пандемии многие предприниматели столкнулись со сложностями во взаимоотношениях с арендодателями и приняли для себя решение, что для них выгоднее будет приобрести недвижимость в собственность. На данный момент у нас уже есть реализованные сделки по коммерческой ипотеке и еще ряд сделок – на рассмотрении. Мы считаем, что это очень хороший сигнал: у бизнеса появилась уверенность в себе, своем финансовом благополучии и в завтрашнем дне. Вновь стали востребованы овердрафты – это более быстрое кредитование на оборотные цели. Многие предприниматели вернулись к этому инструменту. Рост интереса к нему мы связываем с тем, что за последнее время очень упростилась процедура его получения. Так, в Росбанке есть возможность получить овердрафт всего по одному документу. Кроме того, мы очень быстро можем утвердить кредитный лимит по официальной отчётности. Бизнесом востребован также лизинг, есть клиенты, которые обращаются за факторингом. Думаю, эта тенденция сохранится.

Разработали специальные предложения

Кризис – это время развития не только для компаний, но и для банков, которые пересматривают свои подходы к работе и продуктовые линейки, уверена Юлия Иртегова. В июне Росбанк запустил авансовую систему оплаты пакетов расчетно-кассового обслуживания, которая позволяет клиентам сэкономить на РКО до 25% в год. Эта опция доступна абсолютно всем клиентам, независимо от отрасли.

– Мы на этом не остановились: проанализировали потребности предпринимателей и поняли, что наполнение пакетов должно быть более индивидуальным. И вот, начиная с 15 сентября, были запущены новые пакетные предложения, которые позволяют клиенту по той же стоимости, что и раньше, получить больший набор услуг для своего бизнеса. В новой линейке услуг для всех клиентов отсутствует плата за открытие расчетного счета, предусмотрено бесплатное подключение и использование мобильного и интернет-банка, платежи внутри банка и в бюджет. Установлены оптимальные лимиты на переводы физическим лицам без комиссии, при этом внутри Росбанка клиенты смогут переводить средства более выгодно. Кроме того, владельцы пакетов смогут выпустить бизнес-карту без комиссии и бесплатно вносить рублевые денежные средства на счет компании через банкоматы Росбанка с функцией приема наличных. Также мы разработали для компаний малого бизнеса ряд специальных предложений, ознакомиться с которыми можно на сайте. Например, в рамках новых пакетов у нас была запущена опция ВЭД, которая позволяет экономить как на операциях по внешнеэкономической деятельности, так и на консультациях.

Мобильный банк подключают 80% клиентов

Режим самоизоляции мотивировал банки сделать более функциональными и удобными каналы коммуникации и сервисы для клиентов. Юлия Иртегова подчеркнула, что банк готов говорить с клиентом постоянно и в том формате, который удобен ему: иногда проще написать, а иногда лучше решить вопрос, поговорив со специалистом по телефону. Поэтому, подключая клиенту мобильное приложение, банк также подключает его к услуге «Бизнес поддержка» – это отдельная выделенная телефонная линия для юридических лиц.

– Росбанк давно развивает цифровые решения для клиентов, и события нынешней весны еще раз подтвердили: мы делаем это не зря. В период самоизоляции клиенты смогли полноценно использовать дистанционные возможности. Например, банковское приложение «Росбанк.Малый бизнес» позволяет управлять основными финансовыми потоками в режиме 24/7 без привязки к офису, оно адаптировано под любые устройства. При заполнении платежа система подскажет клиенту, как правильно заполнить поля платежного поручения, а некоторые поля заполнит вместо него. Если клиент ведет несколько бизнесов, то для удобства и оперативности есть функция «Мультиклиент» – одному пользователю можно подключить доступ к нескольким организациям в одном окне. Так, если пользователь –бухгалтер, обслуживающий несколько организаций, для проведения платежей он один раз заходит в систему и делает платежи от выбранной организации. Мобильное приложение нужно для оперативных дел, чтобы иметь возможность из любой точки планеты, «на бегу» совершить самые необходимые операции. Плюс мобильного приложения – в простоте и доступности. В классическом интернет-банке клиенту нужно зарегистрировать сертификат безопасности, потом продлевать его, а в мобильном приложении все гораздо проще, поэтому его подключают более 80% клиентов, которые открывают расчетные счета в банке. А активно используют его в дальнейшем более 70%.

Также для клиентов актуальны юридическая поддержка, онлайн-бухгалтерия и тому подобные услуги. В рамках банковских пакетов услуг они, как правило, обходятся бизнесу дешевле. Мы переходим на этап, когда банк перестает для бизнеса быть просто расчетным партнером, а становится неким центром для получения самых разных услуг.

Наталья Краз