​​​​​​​Железная дорога: достойный ответ на современные вызовы

Начальник ВСЖД Василий Фролов

Фото из архива компании

Современная экономическая ситуация диктует всем участникам рынка новые правила ведения бизнеса – не останавливая производственную деятельность, предприятия адаптируются под требования времени: активно внедряют цифровые технологии, новые стандарты безопасности и онлайн-сервисы. В Иркутской области одной из таких компаний является филиал ОАО «РЖД» – Восточно-Сибирская железная дорога. В непростых условиях она мобильно и быстро перестроилась под новые вызовы и сохранила устойчивую работу. Более того, ВСЖД не отказывается и не замораживает свои многочисленные социальные проекты.

«Жилищный» вклад в развитие региона

В числе социальных обязательств железнодорожников одно из основных – помощь жителям Тулуна и Нижнеудинска, пострадавшим от наводнения летом 2019 года. С первых же дней стихийного бедствия ВСЖД оказывают значительную поддержку региональной и местной власти в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, в том числе – в восстановлении жилого фонда и социальных объектов.

17 октября железнодорожники торжественно передали в собственность администрации Тулуна два многоквартирных дома, которые были построены со значительным опережением графика: возводить их начали в феврале 2020 года, а сдать в эксплуатацию планировали в 2021-м. Новостройки отвечают всем современным требованиям комфортного жилья: они оборудованы лифтами (хотя это пятиэтажные здания) и подъёмниками для маломобильных людей, во всех квартирах, а их в каждом доме 25, сделан чистовой ремонт, установлены электроплиты и даже нагреватели, чтобы у жильцов не было проблем с горячей водой. Кроме этого, проведено благоустройство придомовых территорий, есть спортивные площадки. Так что темпы строительства никак не отразились на качестве

Ключи от новых квартир тулунчанам, в том числе работникам социальной сферы – врачам, учителям – вручали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и начальник ВСЖД Василий Фролов.

– На таких ответственных компаниях, как Российские железные дороги, держится наш мир, их помощь в восстановлении нашего города – неоценимый вклад в его дальнейшее существование, будущее развитие, - считает вице-мэр городского округа – руководитель аппарата администрации Тулуна Елена Абрамова.

Еще два дома – в Тулуне и Нижнеудинске – компания строит для своих сотрудников, они будут сданы до конца этого года. По информации Василия Фролова, суммарные инвестиции ОАО «РЖД» в жилые объекты в пострадавших городах составляют около 650 млн рублей. Помимо этого, на паритетных условиях, совместно с правительством Иркутской области железнодорожники участвуют в строительстве школы на 1275 мест в новом микрорайоне Тулуна «Березовая Роща». Современное учебное заведение должно принять учеников уже в новом учебном году – в сентябре 2021 года. РЖД уже выделило на строительство 300 млн руб., еще 587 млн руб. инвестор перечислит в следующем году – это половина стоимости объекта.

Фото из архива компании

Кроме этого, РЖД частично профинансирует расходы на строительство жилого дома для сотрудников Нижнеудинской районной больницы, модернизацию стадиона в Нижнеудинске и благоустройство парковой зоны на территории 19-й школы в Тулуне. На эти цели запланировано 90 млн руб.

Для своих сотрудников компания строит жильё не только в Нижнеудинске и Тулуне. В этом году новенькие пятиэтажки поднялись и на станциях Новая Чара, Таксимо, Вихоревка, Коршуниха-Ангарская, Северобайкальск. В компании отмечают, что в целом с начала реализации концепции жилищной политики в ОАО «РЖД» в 2005 году более 2 тысяч железнодорожников, проживающих в Иркутской области и Республике Бурятия - смогли улучшить свои жилищные условия благодаря корпоративной поддержке.

Оперативное «включение»

Так же оперативно, как в ликвидацию последствий наводнения, железнодорожники включились в борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции.

В первую очередь были приняты меры для обеспечения безопасности сотрудников компании и пассажиров. На вокзалах и в поездах регулярно проводят дезинфекцию, появились антисептики и социальная разметка, организовали регулярное информирование о необходимости носить маски и соблюдать социальную дистанцию, часть сотрудников перевели на удалённый режим работы, организовали строгий контроль за соблюдением масочного режима на предприятии. Затраты ВСЖД на выполнение необходимых требований превысили 370 миллионов рублей.

Но самое главное, что ведомственные учреждения здравоохранения, входящие в состав сети учреждений «РЖД-Медицина», очень быстро модернизировали свои технические возможности. Уже в первые дни пандемии COVID-19 на базе дорожной клинической больницы в Иркутске была открыта ПЦР-лаборатория, где исследуют биологический материал (мазок из зева и носа) на наличие Covid-19. С этого времени она загружена на полную мощность – выполняет до 2 тысяч исследований в сутки, а всего с момента запуска исследовано более 200 тысяч проб. Забор материала производят опытные медицинские специалисты у работников железной дороги, медицинского персонала, сотрудников предприятий непрерывного цикла (домов-интернатов, реабилитационных центров) и других жителей региона.

В июне дорожная клиническая больница начала проводить тестирование на наличие антител к новой коронавирусной инфекции. Для организации этой работы в границах Восточно-Сибирской магистрали действуют пять стационарных пунктов забора, работают выездные бригады. Сдать подобный анализ также могут не только работники железнодорожного транспорта.

Кроме того, для выявления пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией клиническая больница на станции Иркутск-Пассажирский использует современный аппарат МСКТ. Высокоточное исследование проводится в т.ч. среди граждан Иркутской области. С момента ухудшения эпидемической обстановки в регионе проверили свое здоровье больше тысячи человек.

Как отмечают в министерстве здравоохранения Иркутской области, врачи и средний медицинский персонал дорожной больницы оказывали помощь своим коллегам в отдаленных районах Иркутской области, а на время перепрофилирования больниц областного центра под ковидные госпитали, стационар дорожной клинической больницы осуществлял прием плановых пациентов, проживающих в Иркутске и Иркутском районе, с различными заболеваниями. Экстренная помощь была оказана 4,5 тысячам жителей.

Экологическая модернизация

Вопросы экологии, защиты окружающей среды сейчас одни из самых актуальных, поэтому закономерно, что в 2020 году РЖД и ВСЖД совместно с правительствами Иркутской области и Республики Бурятия, Минприроды РФ и общественными организациями особое внимание уделяли Байкалу.

Так, в августе правительство Приангарья и ОАО «РЖД» подписали меморандум о взаимодействии в сфере природопользования и охраны окружающей среды. В развитие этого документа был согласован план дополнительных мероприятий в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. А в октябре ОАО «РЖД» и Министерство природных ресурсов и экологии РФ подписали соглашение о совместных действиях, которые должны сохранить экологию зоны Байкала не только в ходе модернизации БАМа и Транссиба, но и обеспечить сбережение флоры и фауны при их дальнейшей эксплуатации.

Прежде всего, соглашение предполагает создание информационно-аналитической платформы видеофиксации, сбора, обработки и анализа результатов экологического мониторинга, а также интеграцию этой платформы в единую систему контроля при проведении работ в Байкальской экологической зоне.

По словам начальника ВСЖД Василия Фролова, в рамках строительства и реконструкции объектов инфраструктуры, которые требуются для увеличения пропускной способности БАМа и Транссиба, на Байкальской природной территории запланированы 144 объекта, из них в стадии реализации – 34. На 53 объекта получены положительные заключения государственной экологической и государственной технической экспертизы.

Работы по модернизации БАМа и Транссиба спланированы таким образом, чтобы минимизировать экологическое воздействие на Байкальскую природную территорию. Например, железнодорожники высадят в зоне работ в пять раз больше деревьев, чем будет вырублено. В рамках мероприятий по охране атмосферного воздуха в центральной экологической зоне озера запланирован перевод 14 пунктов обогрева путевых рабочих с отопительных печей на электроэнергию. Для защиты водных ресурсов будут построены и модернизированы действующие очистные сооружения.

Планируется также установить контейнеры для раздельного сбора мусора на десяти станциях и остановочных пунктах Кругобайкальской железной дороги и на станциях БАМа и Транссиба, расположенных на Байкальской природной территории, на которых будут проходить работы.

Однако необходимо помнить, что сбережение уникальных природных объектов является заботой не только хозяйствующих субъектов, но и всего населения региона. Поэтому необходимо и проведение рейдов по соблюдению санитарных правил и норм, к которым железнодорожники готовы активно привлекать общественность – местных экологов, волонтеров.

– Мне понравилось, что представители железной дороги демонстрируют открытость своих планов, и не просто заявили что будут что-то делать, а изначально спросили у общественников, что мы считаем нужным предпринять для охраны Байкала, – прокомментировала председатель Иркутского отделения Всероссийского общества охраны природы (ВООП), заслуженный эколог РФ Вера Шлёнова. – Это совершенно другой уровень общения бизнеса и общественности. В частности при поддержке Центра охраны окружающей среды ВСЖД с начала 2021 года у Иркутского отделения ВООП запланированы регулярные рейды с целью контроля выполнения запланированных мероприятий на Байкальской природной территории.

Николай Самойлов