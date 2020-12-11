Три «Э» современного дома Как изменились представления людей об идеальном жилье

Современный загородный дом перестал быть «родовым гнездом», говорят специалисты девелоперской компании Meta_Estate: жизнь становится динамичнее, на первый план выходят комфорт проживания «здесь и сейчас» и ликвидность недвижимости. Что еще изменилось в восприятии жилья? Газета Дело попросила руководителя Meta_Estate Дмитрия Кузнецова рассказать о формуле современного частного дома.

Эргономичность

Многоэтажные «дворцы» уходят в прошлое. Загородный дом больше не является «родовым гнездом»: дети предпочитают жить отдельно от родителей, новое поколение более мобильно и не стремится «привязываться к месту». Развитие социальных сервисов решает и проблему досуга: можно не собирать гостей у себя дома, а встретиться с друзьями в кафе, ресторане, спорт-клубе или спа.

Дмитрий: Снижение этажности, уменьшение общей площади и оптимизация во всех сегментах рынка – главные на сегодня тенденции. В то же время в современном доме важны пространство, «воздух», объём. Чтобы добиться эффекта большого пространства при оптимальном размере дома, важны грамотные планировки, стремление к эргономике, мультизадачности и функциональности.

Решения есть разные: можно объединить пространства кухни, столовой и гостиной, в которой каминная и мультимедиа-зона тоже будут объединены; кабинет может трансформироваться в гостевую; гардеробные становятся проходными, а техническое помещение можно совместить с постирочной. Количество спален сокращается, но появляются мастер-спальни, в которых интегрированы приватный санузел и гардеробная, а иногда и кабинет или медиа-зона. Таким образом, главная спальня становится похожа на номер в шикарной гостинице.

Современный дом стремится к одному этажу. Думаю, это влияние скандинавской минималистичной архитектуры. Дома небольшой площади (до 200 кв. м) сделать выразительными в два этажа довольно сложно, а лаконичные современные дома в один этаж так понравились покупателям, что даже архитектура больших премиальных вилл и особняков стала преимущественно одноэтажной.

У этого есть и объективные причины:

лестница – гораздо белее энергозатратный способ коммуникации по сравнению с коридором;

оптимизировать пространство можно эффективнее, если не пытаться приватное пространство второго этажа совместить размером и габаритами с парадным первым. В одноэтажном доме приватные зоны могут быть как больше, так и меньше парадных, а главное – их геометрия независима;

в одноэтажном доме можно обеспечить выход на участок или террасу практически из любого помещения;

одноэтажный дом более энергоэффективный за счёт большего пятна касания с грунтом.

Экологичность

Вторая не менее важная черта современного дома – экологичность, во всех смыслах этого слова: от выбора места строительства до ответственности за воздействие на экологию планеты.

Дмитрий: Потребность в экологичности жилья сформировалась довольно давно. Безусловно, причиной стало глобальное ухудшение экологии практически на всей планете.

Патроны Парк. Фото из архива компании

Всем понятны и не нуждаются в пояснениях такие тренды, как:

выбор места строительства – экологически чистый район, благоприятная роза ветров, наличие леса вокруг, деревьев на участке и так далее;

большие панорамные окна, которые обеспечивают связь с природой: «экология для души»;

экологически чистые материалы. И это не просто материалы, которые не «фонят»: важно, чтобы и при их производстве воздействие на окружающую среду было минимальным.

Энергоэффективность

Третий тренд, тесно связанный с экологией, – энергоэффективность. Сегодня этой задачей занимаются и крупные мировые производители строительных материалов, оконных систем, климатического оборудования, и целые институты «пассивного» дома. Во многих странах уже действуют стандарты энергоэффективности, и правительства активно поддерживают собственников, инвестирующих в энергоэффективность своего дома. В Финляндии, например, практически вымерла технология строительства домов из клееного бруса: они просто не соответствуют современным стандартам теплоизоляции.

Дмитрий: Энергоэффективность – это долгосрочный тренд, влияние которого будет усиливаться с каждым годом. Чтобы дом, который мы строим сегодня, не устарел морально, не вышел из моды и не потерял в стоимости уже завтра, он должен соответствовать стандартам энергоэффективности, актуальным через 20 лет.

Патроны Парк. Фото из архива компании

Может показаться, что за прогрессом не угонишься, и то, что актуально сегодня, точно устареет уже завтра, но это не так. Строительство, наверное, самая консервативная и инертная отрасль экономики. Однако именно сейчас произошёл технологический скачок. Архитектурные решения, утеплители, отопительное и климатическое оборудование, оконные, фасадные и кровельные системы – практически все элементы частного дома поднялись на новую ступень эволюции.

Развитие, конечно, будет продолжаться – плавно улучшая каждый элемент, добавляя новые возможности управления и т.п. Концепция же «Энергоэффективного дома» сформирована, понятно, к чему стремиться, и перечень инструментов достижения цели очень широк. При этом подавляющее большинство домов, которые строятся сегодня, – это по-прежнему дома из прошлого века.

Возможно, причина в том, что в нашем регионе, при очень низкой (пока) стоимости электроэнергии, понимание необходимости дополнительных затрат на энергоэффективность – это вопрос именно экологической ответственности и стремления к совершенству своего современного дома. К этому нужно прийти.

Тем не менее, такой запрос у иркутян уже есть – и мы готовы ответить на него, предложив заказчикам комплекс конструктивных и инженерных решений, максимально надёжных и эффективных в Сибири, – пакет «Энергоэффективный дом».

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Продолжение темы – в следующем номере Газеты Дело.