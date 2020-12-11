Совкомбанк открыл в Иркутске Региональный Центр обслуживания корпоративных клиентов

Официальное открытие состоялось 23 ноября. Новый офис расположен по адресу: ул. Байкальская, 104.

Подразделение малого бизнеса, которое давно существует в Совкомбанке, удовлетворяет потребности клиентов малого и микробизнеса. Новое подразделение делает доступным в нашем регионе весь продуктовый ряд банка, нацеленный на предприятия с выручкой от 100 миллионов рублей в год, рассказал Дмитрий Шилов, управляющий по Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальскому краю ПАО «Совкомбанк».

– На иркутском рынке бизнесу Совкомбанк может предложить полный спектр кредитных и депозитных, расчетно-кассовых, инвестиционно-банковских и платежных услуг для всех клиентов: от индивидуальных предпринимателей до крупнейших корпораций. Сейчас мы начали работать на активное привлечение клиентов. Скажу больше – лично у меня есть опыт и управления, и развития бизнеса, поэтому я хорошо понимаю потребности корпоративных клиентов, их цели, задачи и требования. Когда ты чуть острее чувствуешь потребность клиента, гораздо легче выйти на взаимовыгодные условия сделки, – уверен Дмитрий Шилов.

В новом офисе, который работает с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу, есть все необходимое для работы: операционный зал, где можно решить вопрос по текущей деятельности, касса для клиентов, производящих инкассацию и снимающих наличные на корпоративные нужды, удобная переговорная комната и комната для подписания сделок. Банкомат и устройство самоинкассации тоже установлены в новом офисе. Сразу перед банком расположена просторная парковка.

– Речь не идет о том, что первая встреча должна быть индивидуальной, – подчеркнул Максим Швец, начальник отдела по работе с корпоративными клиентами Совкомбанка, – это может быть общение по Skype, Zoom или в другом мессенджере, но мы хотим, чтобы каждый клиент знал, что за ним закреплен его персональный менеджер, знающий его потребности, действующие продукты и понимающий специфику его бизнеса, к которому в любое время можно обратиться лично при возникновении вопросов, или просто заглянуть на чашечку кофе.