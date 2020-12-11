Бизнес в Иркутской области начал принимать оплату через приложение ВТБ Бизнес QR

С момента запуска мобильного приложения ВТБ Бизнес QR для среднего и малого бизнеса в сентябре, к нему подключились 36 компаний в Иркутской области. Оплату за товары и услуги предприниматели принимают с помощью QR-кода через Систему быстрых платежей (СБП) с низкой комиссией, без карт и терминалов.

К сервису уже подключились точки торговли различными товарами: одеждой продовольствием, промтоварами и товарами для дома, строительными материалами, автоаксессуарами, мебелью, а также компании, предоставляющие услуги в сфере туризма, обучения, индустрии красоты, гостиничного бизнеса, недвижимости и грузоперевозок.

Для приема платежей по QR-коду предпринимателям необходимо иметь расчетный счет в банке ВТБ и установить на свой смартфон бесплатное приложение «ВТБ Бизнес QR», никакого дополнительного оборудования не потребуется. Начать принимать платежи можно практически моментально – спустя несколько мнут после регистрации в приложении.

Для ИП, которые являются самозанятыми, функционал сервиса дополнительно позволяет формировать и отправлять покупателю чек, вести учет доходов от безналичных и наличных операций, создавать квитанции для уплаты налогов.

Для генерации QR-кода в приложении необходимо ввести сумму и назначение платежа. В чеке можно указать несколько позиций. Покупатель считывает код и производит оплату в мобильном приложении своего банка. Статус платежа сразу отображается в «ВТБ Бизнес QR», а зачисление на расчетный счет происходит в течение 15 секунд.

Приложение полностью бесплатное − комиссия взимается только за проведение операций, ее размер фиксирован и составляет 0,4% или 0,7% в зависимости от вида деятельности.

Директор ООО «Кристалл» Олег Самаров рассказал: «Мы, как и любой бизнес в текущих условиях, ищем возможности экономии затрат таким образом, чтобы не страдали наши клиенты. Решающим фактором в пользу подключения «ВТБ Бизнес QR» стало то, что такая форма работы имеет низкую комиссию за прием платежей и требует только установки бесплатного приложения на смартфон. К тому же, внедрение современных способов оплаты позволяет нам идти в ногу со временем».

«ВТБ развивает сервисы, которые облегчают ведение бизнеса и снижают временные и материальные затраты предпринимателей. Теперь для расчетов можно использовать не только привычный эквайринг, но и мобильный сервис, для которого достаточно иметь расчетный счет в банке и установить мобильное приложение на смартфон. Уверены, что покупатели будут охотно использовать возможность оплаты через Систему быстрых платежей, а предприниматели - получать дополнительное преимущество и экономию», − отметила управляющий ВТБ в Иркутской области Александра Макарова.

Более подробную информацию можно получить в офисах обслуживания юридических лиц и на сайте qr.vtb.ru. Скачать мобильное приложение можно в App Store или Google Play.