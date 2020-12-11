Александра Макарова, ВТБ: «Изменились, адаптировались и продолжаем двигаться дальше»

Банковская сфера одной из первых начала работу с пострадавшими от COVID-19 и стала посредником между государством и региональным бизнесом. О том, как строится работа банка во время нарастающей волны пандемии, о трендах этого года мы поговорили с управляющим ВТБ в Иркутской области Александрой Макаровой.

Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области

Фото А.Федорова

Основная цель – сохранить бизнес

Что вы поняли для себя за этот год?

– Гибкость, готовность включаться в решение сложных задач – это основные принципы, с которыми мы вошли в пандемию. Конечно, ВТБ крупный, серьезный и сложный механизм, но мы были готовы меняться и перестраивать свою работу. Это позволило вместе с клиентами преодолевать трудности, предоставить поддержку, оправдать доверие действующих партнеров и обрести новых. Мы с самого начала понимали, какое влияние окажет вынужденный режим ограничений на деятельность региональных предприятий, и предложили возможности для реструктуризации кредитов клиентов и другие меры поддержки. Одновременно менялись подходы к работе – максимум услуг и сервисов переводились в режим онлайн.

Для какого сегмента бизнеса – малого и среднего или крупного – влияние пандемии оказалось тяжелее всего?

– Справедливо говорить и о масштабе, и о виде деятельности бизнеса. Конечно, в первую очередь поддержка потребовалась сфере услуг, как это и было определено государством. Пострадали туризм, общепит, гостиницы, грузовые перевозки, розничная торговля в специализированных магазинах, фитнес-клубы, стоматологии. Предпочтений не оказывали никому, помогали всем, кто обращался – действующим, новым клиентам, самого разного профиля деятельности. Помимо этого, помощь была оказана и социально значимым предприятиям: пассажирским перевозкам, аэропортам, аптекам, санаториям и домам культуры, детским дошкольным учреждениям, школам искусств, театрам и многим другим.

По государственным программам, направленным на помощь среднему и малому бизнесу в период пандемии COVID-19, подписано более 420 кредитных соглашений на сумму 2,2 млрд рублей по программе кредитования на возобновление деятельности (Программе №696), 56 соглашений на 152 млн рублей по программе на выплату зарплат (Программе №422). Также банк реструктурировал действующие кредиты клиентов в рамках государственных и собственных программ на 4,3 млрд рублей. Общий объем поддержки регионального бизнеса за 9 месяцев превысил 6,6 млрд рублей.

Тему проблемных банковских кредитов, которые могут выйти на просрочку, поднимают регулярно с апреля-мая 2020. По вашим наблюдениям, это проблема актуальная для иркутских клиентов ВТБ?

– Практически всем, для кого это было необходимо, мы сразу же меняли структуру задолженности и график платежей. Основная цель была в том, чтобы в первую очередь сохранить бизнес заемщиков. Могу сказать, что не всем сегодня легко, но бизнес наших клиентов устойчив, никто не вышел на просрочку.

Стать клиентом за один визит в офис

Как пандемия отразилась на бизнес-показателях банка в регионе?

– Кредитный портфель ВТБ в Иркутской области по итогам 9 месяцев увеличился на 12% и составил 87,8 млрд рублей. Портфель привлеченных средств на 1 октября 2020 года вырос на 16% до 127,5 млрд рублей. Объем поддержки заемщиков-физических лиц и региональных предприятий в рамках программ помощи пострадавшим от COVID-19 достиг 11,1 млрд рублей.

Важно, что портфель кредитов среднему и малому бизнесу вырос за это время существенно, на 18%. Сказалась и наша готовность работать с массовыми обращениями клиентов, вести разъяснительную работу по условиям господдержки, построить непрерывный процесс выделения средств региональному бизнесу. Это позволило нам нарастить число наших клиентов. Так, за девять месяцев текущего года количество новых клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ в Иркутской области выросло практически в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди них – предприятия общепита, фитнес-индустрии и транспортной отрасли.

Мы продолжаем расширять пул наших партнеров сегмента СМБ. Проводим специальные акции для тех, кто подключается к расчетно-кассовому обслуживанию, предлагаем периоды бесплатного обслуживания, понимая, что любая поддержка сегодня важна. Делаем все, чтобы стать клиентом банка стало проще. В июле был внедрен сервис по открытию расчетного счета индивидуальным предпринимателям, которые являются единоличным исполнительным органом, за один визит в офис – понадобится 20 минут и паспорт. Время – это немаловажный актив для тех, кто сегодня ведет свое дело.

Ситуация с пандемией пришла к нам надолго и не ограничится 2020-м годом. Можно ли говорить о том, что бизнес адаптировался к этим условиям и готов развиваться?

– Устойчивость бизнеса во многом зависит от способности менеджмента вовремя скорректировать свою стратегию, применить и запустить новые подходы, поэтому даже в текущих условиях бизнес находит для себя новые ниши и возможности развития. Кроме этого, и в пандемию есть те, кто смотрит вперед, на опережение, ведь вирус пришел к нам не навсегда. Поэтому предприниматели продолжают пользоваться программами льготной поддержки бизнеса, введенными до того, как в нашей жизни появился COVID-19. Кредитный портфель таких кредитов в рамках «допандемийных» госпрограмм вырос в 2,8 раза и достиг 5 млрд рублей. Количественное преимущество у «Программы 1764». С января по август мы подписали более 30 соглашений на сумму 3,3 млрд рублей. Средства направлены компаниями на пополнение оборотных средств и развитие деятельности, в том числе на инвестиционные цели. Отраслевая принадлежность компаний, которые заключили соглашения по «Программе 1764», – добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, розничная торговля строительными материалами и другие.

Сегодня мы рассматриваем ряд инвестиционных проектов в сфере золотодобычи, фармации, сельского хозяйства. Жизнь продолжается.

ВТБ активно работает с застройщиками по схеме проектного финансирования строительства жилых домов в рамках 214-ФЗ с использованием счетов эскроу. Новая система контроля затрат исключает возможность нецелевого расходования денежных средств будущих жильцов. Для населения это возможность снизить риски при покупке жилья, поскольку банк выступает гарантом сохранения средств. Для застройщиков преимущество в том, что в течение срока действия кредита можно существенно снизить ставку по кредитованию стройки при увеличении объема средств дольщиков на эскроу-счетах. Ставка по кредиту застройщика автоматически пересчитывается ежемесячно.

Еще один знаковый проект этого года – кредит в рамках программы Министерства промышленности и торговли РФ (Постановление Правительства РФ №191). Средства в размере 2 млрд рублей АО «Фармасинтез-Норд» направит на строительство научно-производственного комплекса в Санкт-Петербурге.

Реализовали все запланированные проекты

А если не говорить о кредитной поддержке, поведение бизнеса менялось?

– Одно из наших традиционно сильных направлений – сотрудничество с участниками внешнеэкономической деятельности. Конечно, мы отметили чувствительность бизнеса к курсовой разнице. Если раньше клиенты при покупке валюты не так активно отслеживали курс, который менялся лишь несколько раз в день, то сейчас особо актуальными стали решения, позволяющие получать лучшие рыночные котировки в режиме реального времени по индивидуальному курсу напрямую в интернет-банке: «Конверсия Онлайн» и «Click&Trade», которые позволяют самостоятельно отслеживать наиболее выгодный момент покупки валюты и проводить сделку по счетам за пару минут. Интересно, что в момент высокой волатильности курсов покупкой валюты занимались даже компании, не имеющие в структуре ВЭД, таким образом бизнес сохранял свои денежные ресурсы. Увеличился и интерес к услуге хеджирования для защиты от негативных последствий колебания курсов валют.

Кроме того, многим компаниям, работающим с зарубежными партнерами, в сложившейся ситуации международной изоляции, частичного закрытия границ и появления новых барьеров для бизнеса, потребовалась помощь в адаптации внешнеторговых контрактов. С этой задачей успешно справились наши персональные эксперты валютного контроля, знающие все особенности региона. К слову, ВТБ один из немногих банков в Иркутской области, где работают 4 штатных специалиста, которые всегда могут помочь, проконсультировать по любым вопросам валютного контроля, правильно структурировать контракт, помочь в любой нестандартной ситуации.

Перевод обслуживания в онлайн стал трендом этого года. Как ВТБ движется в этом направлении?

– Мы еще в прошлом году приняли стратегию усиления цифрового развития. С точки зрения сегмента СМБ появилось несколько принципиально новых возможностей. Банк запустил мобильную онлайн-бухгалтерию «Цифра», она позволяет предпринимателям дистанционно решать все вопросы бухгалтерского и налогового учета. Кроме этого, ВТБ масштабировал для всех клиентов среднего и малого бизнеса новое мобильное приложение «ВТБ Бизнес QR», которое позволяет с низкой комиссией принимать платежи c2b по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), при этом карты и терминалы не требуются. На текущий момент к нему подключились 36 компаний в Иркутской области. Это точки торговли различными товарами: одеждой, продовольствием, промтоварами и товарами для дома, строительными материалами, автоаксессуарами, мебелью, а также компании, предоставляющие услуги в сфере туризма, обучения, индустрии красоты, гостиничного бизнеса, недвижимости и грузоперевозок.

Недавно ВТБ полностью провел апгрейд приложения ВТБ Онлайн. Какие новые функции оказались вам интереснее всего?

– Здесь я все же предлагаю попробовать каждому, чтобы составить свое мнение. ВТБ-Онлайн теперь можно настраивать так, как удобно пользователю: можно выбрать, как будут отображаться карты и счета – списком или в виде привычной «карусели», какую информацию нужно вывести на главный экран, а какую скрыть. В приложении было учтено множество мнений реальных клиентов ВТБ Онлайн, внедрено более 50 новых функций. Но самое главное, что оно стало вдвое быстрее, безопаснее и дружелюбнее для пользователей.

Для вас в пандемию динамика рабочего процесса, количество событий снизились?

– Совершенно точно нет. Мы изменились, сгруппировались, очень быстро адаптировались и продолжаем двигаться дальше: предлагать новые продукты и сервисы, поддерживать бизнес и население региона, создавать возможности для роста экономики. Что касается мероприятий – да, по большей части они сместились в онлайн, но мы реализовали все запланированные проекты: открыли два новых офиса в Иркутске, поддержали иркутский этап Национальной премии «Бизнес Успех» и, самое главное, провели акцию «Мир без слез» для маленьких пациентов городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы.