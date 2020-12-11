Ограничения в субъектах РФ в связи пандемией - в справке КонсультантПлюс

В связи с ухудшением эпидемической обстановки во многих регионах вводятся новые ограничения. Посмотреть, какие ограничения сейчас действуют в конкретном регионе, можно в системе КонсультантПлюс - в справочном материале "Коронавирус (COVID-19). Ограничения передвижения и пропускной режим в субъектах Российской Федерации".

В справке есть информация по всем регионам России: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Кемеровская, Омская области и др.

По каждому региону дается описание введенных мер и ссылка на нормативные акты.

Для поиска материала в системе КонсультантПлюс перейдите со стартовой страницы во вкладку «Справочная информация» – в рубрику «Антикризисные меры в субъектах Российской Федерации», или используйте быстрый поиск. Запрос: ограничения в субъектах.

В открытом доступе справку можно найти по ссылке https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351205/.

Получить подробную информацию о возможностях системы КонсультантПлюс и бесплатный пробный доступ можно в сервисном центре ООО «КонсультантПлюс в Иркутске».