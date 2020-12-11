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«Ростелеком» объявил о продаже недвижимости в Иркутской области
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Три «Э» современного дома Как изменились представления людей об идеальном жилье [11.12.2020]Современный загородный дом перестал быть «родовым гнездом», говорят специалисты девелоперской компании Meta_Estate: жизнь становится динамичнее, на первый план выходят комфорт проживания «здесь и сейчас» и ликвидность недвижимости. Что еще изменилось в восприятии жилья? Газета Дело попросила руководителя Meta_Estate Дмитрия Кузнецова рассказать о формуле современного частного дома.
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 04.12.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [11.12.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 04.12.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [11.12.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 04.12.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [11.12.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Агентство Регионального Развития. Федеральная сеть консультантов по коммерческой недвижимости. [10.12.2020]Коммерческая недвижимость только от собственников без комиссии АРЕНДА / ПРОДАЖА
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«Хрустальный парк»: загородная жизнь по-новому. Кристина Яковенко - о ключевых итогах 2020 года и планах на будущее [10.12.2020]Уходящий год стал для бизнеса временем не только вызовов, но и развития. Компания «Хрустальный Девелопмент» продолжает строить на Байкальском тракте пригородный микрорайон «Хрустальный парк», предлагая покупателям квартиры разных форматов и городской уровень комфорта. Как изменился спрос на загородное жилье в 2020-м? Чем хороша работа по счетам эскроу? Что изменили новые правила? И почему сейчас так важно «бежать в два раза быстрее»? Кристина Яковенко, коммерческий директор компании «Хрустальный Девелопмент», рассказала о ключевых итогах года.
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 30.10.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [06.11.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 30.10.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [06.11.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 30.10.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [06.11.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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«Ростелеком» объявил о продаже недвижимости в Иркутской области [06.11.2020]
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Агентство Регионального Развития. Федеральная сеть консультантов по коммерческой недвижимости. [06.11.2020]Коммерческая недвижимость только от собственников без комиссии АРЕНДА / ПРОДАЖА
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Квартира на природе. В загородном поселке «Горизонт» строят второй многоквартирный дом [05.11.2020]Большой дом с земельным участком – так многие представляют себе жизнь за городом. Реальность, однако, идет вразрез со сложившимися стереотипами: в поселке «Горизонт», например, строят не только таунхаусы и квадрохаусы, но и многоквартирные дома: квартиры в первом раскупили в рекордные сроки, сейчас открыты продажи во втором. О причинах популярности и «изюминках» формата мы поговорили с девелопером поселка «Горизонт», генеральным директором УК "Система АМТ" Антоном Кондратьевым.
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Пригород будущего. Как «Хрустальный» строит мини-город на Байкальском тракте [03.11.2020]Пандемия и весенний карантин резко повысили привлекательность загородного жилья. Люди готовы уезжать из города, но расставаться с привычным городским комфортом – нет. Почему будущее рынка – за «пригородным урбанизмом»?
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Невыполнимый квест. Что не так с ипотекой ИЖС? [29.10.2020]C начала весны многие участники рынка недвижимости отмечают резкий рост интереса к загородному жилью. Но на объекты индивидуального жилищного строительства, как и раньше, приходится примерно 1% ипотечных кредитов.
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Олег Буц, ИркАЗ: РУСАЛ оплатит половину ипотечного платежа своим сотрудникам [07.10.2020]Несмотря на нагрянувший этой весной экономический кризис и падение спроса на продукцию из алюминия, ИркАЗ не стал сокращать штат и зарплаты своих сотрудников. Генеральный директор завода Олег Буц рассказал SIA.RU, как компания пережила самое сложное время, почему усилила социальную активность в регионе и зачем запустила жилищную программу для своих работников.
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Новостройки Иркутска, реализуемые через счета эскроу (выборочно) [02.10.2020]ЖК «Sun City» (дома 1, 2, 3, 4) Расположение: Октябрьский р-н, мкр. Солнечный Этажность: 10 Кол-во квартир: 266 Площадь: 17741 кв. м Срок сдачи: 2 кв 2021 – 3...
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 25.09.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [02.10.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 25.09.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [02.10.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 25.09.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [02.10.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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«Ростелеком» объявил о продаже недвижимости в Иркутской области [02.10.2020]