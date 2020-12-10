Агентство Регионального Развития. Федеральная сеть консультантов по коммерческой недвижимости.

«Хрустальный парк»: загородная жизнь по-новому. Кристина Яковенко - о ключевых итогах 2020 года и планах на будущее

Уходящий год стал для бизнеса временем не только вызовов, но и развития. Компания «Хрустальный Девелопмент» продолжает строить на Байкальском тракте пригородный микрорайон «Хрустальный парк», предлагая покупателям квартиры разных форматов и городской уровень комфорта. Как изменился спрос на загородное жилье в 2020-м? Чем хороша работа по счетам эскроу? Что изменили новые правила? И почему сейчас так важно «бежать в два раза быстрее»? Кристина Яковенко, коммерческий директор компании «Хрустальный Девелопмент», рассказала о ключевых итогах года.