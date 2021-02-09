Олег Сысуев, Альфа-Банк: «В рыночной экономике нельзя без частного бизнеса»

В результате банковской чистки 70% рынка стали занимать банки с госучастием. Альфа-Банк на этом фоне выглядит как один из последних оплотов частного бизнеса в финансовой сфере. Президент Альфы Олег Сысуев в начале февраля посетил Иркутск – чтобы подписать соглашение о сотрудничестве с регионом. Газета Дело побеседовала с банкиром и бывшим членом правительства РФ. Эксперт поделился своими взглядами на экономику, ответил, почему, на его взгляд, не растет ВВП, стоит ли продлевать льготную ипотеку, и что угрожает региональным бюджетам.

Президент Альфа-Банка Олег Сысуев.

Фото: Андрей Фёдоров.

О сотрудничестве с региональной властью

Поводом для визита президента АО «Альфа-Банк» в Иркутск стало подписание соглашения о сотрудничестве с правительством Иркутской области. По словам Олега Сысуева, для такого сотрудничества есть несколько оснований.

– Во-первых, поскольку государства в экономике страны стало очень много, то с кем, как не с представителями государства на территории сотрудничать. Во-вторых, мы хотим сломать стереотип, что бюджетным организациям не стоит работать с частными банками. Альфа-Банк является системообразующей финансовой организацией, и наши рейтинги не хуже, чем у государственных банков, а технологии и продукты в некоторых случаях даже лучше – естественно, мы хотим предлагать свои корпоративные продукты для компаний и предприятий, которые подотчётны региональным и муниципальным властям. Мы добиваемся равного доступа на рынок, и, если он будет обеспечен, сможем конкурировать на равных. А наша тридцатилетняя история показывает, что конкуренцию выигрывать мы умеем. В этой связи нам просто нужен акцепт со стороны администрации региона, что с нами можно работать, и этот акцепт и есть – соглашение о сотрудничестве. Оно носит в достаточной мере декларативный характер, но при этом определяет общие принципы сотрудничества.

Президент Альфа-Банка Олег Сысуев (слева), региональный управляющий АО «Альфа-Банк» в Иркутске Ольга Беспечная, Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев (справа).

Фото предоставлено пресс--службой банка.

О перспективных проектах

День в Иркутске для Олега Сысуева оказался очень насыщенным. Банкир успел не только подписать соглашение о сотрудничестве с правительством, но и пообщаться с местным крупным бизнесом – встретился с топ-менеджерами Иркутской нефтяной компании, высоко оценив их подход к делу и качество планов инвестиционного развития. Крайне содержательным оказался и диалог президента Альфа-Банка с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым

– Обсудили многое, как говорится, от Баха до Оффенбаха. Игорь Кобзев очень глубоко погружён в темы, которые нужно развивать в Иркутской области для подъёма экономики: от туризма и экологической тропы до сноса ветхого жилья и строительства дорог и т.д. Мы готовы кредитовать Иркутскую область и Иркутск, однако надо признать, что как капиталистическая организация, мы, конечно, на всё смотрим рационально, но при этом – во все стороны, поскольку рынок сужается, маржа на банковском рынке становится всё меньше, традиционные банковские услуги, как прямое кредитование, кассовое обслуживание, не дают заработка, который был раньше.

Например, нам очень интересен проект цифровизации ЖКХ на блокчейн-платформе. Это система, которая полностью исключит возможность субъективного вмешательства в процесс расчёта за услуги ЖКХ не только компаний, но и физических лиц. Всё будет происходить автоматически и по-честному. Мы очень верим в успех этого проекта, хотя хорошо понимаем косность этой сферы, её чувствительность и наличие многих местных игроков, которые страшно боятся кого-то туда пускать.

О региональных бюджетах

Олег Сысуев дал также финансовую оценку состоянию бюджетов российских субъектов. По его мнению, финансовая макроэкономическая ситуация в государстве до сих пор хорошая, потому что внутренний и внешний госдолг минимальны, и бюджеты финансируются.

– Но если вы попросите губернаторов сейчас честно ответить, как чувствуют себя местные бюджеты после пандемии, они скажут, что очень плохо, и им сложно выполнять обязательства, которых требует федеральный центр. Тем не менее, для меня как человека, который пришёл во власть, когда были трёхмесячные задержки по заработной плате учителям и задержки по пенсиям, критерий успешности бюджета – если платят зарплату. Кстати, сотрудники бюджетной сферы, как люди, получающие регулярную зарплату, естественно, представляют интерес для банков как потенциальные клиенты – с точки зрения кредитования, кредитных карт, ипотеки, и других розничных продуктов. И естественно, за ними стоит очередь из банков, которые готовы предложить им свои услуги.

Думаю, ситуация с бюджетами выправится, если только сейчас не будет драматического падения цены на нефть. В обратном случае мы не будем получать достаточной подпитки от продажи нефти и нефтепродуктов и начнём черпать средства из кубышки золотовалютных резервов и фонда национального благосостояния – и тогда такое положение продлится полтора-два года.

Президент Альфа-Банка Олег Сысуев и региональный управляющий АО «Альфа-Банк» в Иркутске Ольга Беспечная.

Фото: Андрей Фёдоров.

О российской экономике

Российская экономика последние 10 лет растет слабо, но темпы ее роста – как это ни покажется странным – не носят чисто экономический характер, считает Олег Сысуев.

– Причина, почему у нас не растёт экономика – во внутреннем климате в России, в широком смысле этого слова. В климате доверия граждан государству, исходя из этого – инвестиционном климате, желании вдолгую развивать здесь свой бизнес и строить карьеру и относиться к этому серьёзно.

Что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию? Надо придать настоящий статус незыблемости частной собственности, надо снизить давление силовых структур на бизнес-процессы в экономике и сделать так, чтобы суды были независимые. И ещё – развивать местное самоуправление, позволить людям выбирать мэров городов, губернаторов, оставлять в регионах больше денег. И тогда внутренний климат в стране будет оздоравливаться, а значит, начнёт приносить доверие и инвесторов – причём не только внешних, но и внутренних, которые будут здесь зарабатывать и здесь же вкладывать деньги вдолгую. А все эти примеры: свободные экономические зоны, национальные проекты, какие-то агломерации, связанные с обучением, и т.д. – это всё обёртка, внутри которой нет конфеты.

Пока, к сожалению, у нас получается так, что Россию используют как спекулятивную площадку для зарабатывания денег, в особенности на углеводородном сырье, а потом уводят финансы. Или все мы говорим, какие у нас героические врачи, но как только у нас появляются какие-то деньги, а вместе с этим объективно – проблемы со здоровьем, лечиться здесь никто не хочет, а едет в Германию или в другие страны.

Об итогах 2020 года

По словам президента Альфа-Банка, итоги 2020 года для всей банковской сферы можно назвать хорошими. Хотя никто этого не ожидал, признался Олег Сысуев.

– Мы не думали, честно говоря, что наша прибыль будет больше, чем в 2019 году. Несмотря на пандемию и кризис, в 2020-м не было ни одного крупного проблемного кейса, связанного с корпоративными клиентами. При этом в 2019-м «чихнули» три-четыре наших крупных клиента, на которых мы вынуждены были формировать большие резервы.

Для нас стала большим сюрпризом платёжная дисциплина наших заёмщиков – физических лиц. Понятно, что для этого были созданы некоторые условия – различные рассрочки, в том числе по инициативе центральной власти. Но это поразительно – особо красной зоны не случилось.

Ещё одна из основных причин, почему 2020 год был успешным, связана с тем, что к 2020 году банковская сфера подошла такой «подсушенной» – не было крупных санаций и крупных банкротств как федеральных, так и региональных банков.

Президент Альфа-Банка Олег Сысуев.

Фото: Андрей Фёдоров.

О планах и перспективах

Сохранить положительную динамику развития Альфа-Банк намерен и в 2021 году. В планах – новые технологии и партнерство с крупными компаниями, рассказал Олег Сысуев.

– Мы хотим выигрывать конкуренцию и завоёвывать рынок за счёт передовых технологий и того, что у нас пока получается лучше всех. Мы не будем создавать новую экосистему, хотя это новое направление, как мне кажется, уже во весь голос заявит себя в 2021 году. Мы считаем, что, учитывая наше сотрудничество с Билайн, Х5 Retail Group надо более активно развивать партнёрство с ними и другими компаниями. И оно уже развивается, в связи с чем разрабатываются различные проекты. Именно это будет основным направлением конкуренции в 2021 году.

О низкой инфляции

Поделился эксперт и своими прогнозами относительно общих процессов в экономике. Так, Олег Сысуев отметил, что таргетирование инфляции Центральным банком вызвано в первую очередь социально-политической установкой, что не совсем свойственно для этого финансового института. Тем не менее, ЦБ успешно с этой задачей справляется.

– Но если не растёт экономика и средние располагаемые доходы населения падают, то низкая инфляция ни к чему. Зачем она? Мы хорошо понимаем, что в отношении доллара человек в России стал получать гораздо меньше, чем это было до 2014 года. Пока он этого сильно не чувствует, потому что в магазинах всё есть, в отличие от конца 80-х – начала 90-х годов, он ещё может покупать себе необходимые продукты питания. Но, повторюсь ещё раз, если будет драматическим образом падать цена на нефть, то государство не сможет удержать людей у телевизора.

Президент Альфа-Банка Олег Сысуев.

Фото: Андрей Фёдоров.

Об ипотечном рынке

Ипотечное кредитование и риск возникновения ипотечного пузыря – ещё одна актуальная тема, по которой высказал своё мнение президент Альфа-Банка. По его словам, представление об ипотечным пузыре связано с американским кризисом, когда произошла секьюритизация ипотечных активов, и они вышли на рынок в форме ценных бумаг.

– То есть главная задача была – дать ипотечный кредит кому угодно, независимо от платёжеспособности, потом всё это упаковать в ценные бумаги и продать на рынок. Сейчас такого нет. Конечно, на российском рынке есть активная гонка за клиентом, есть активное предложение ипотеки, но при этом, несмотря на темпы, которые мы развили, у нас достаточно консервативная оценка рисков. И в худшем случае банки просто станут счастливыми обладателями большого количества жилых площадей, которые всё равно кому-то нужны. Поэтому думаю, есть смысл продлить льготную ипотеку. И это будет сделано, как мне представляется, потому что практически всё, что у нас делается в экономике со стороны государства, носит социальный оттенок. И пока есть возможности бюджета, государство будет это делать.

Об инвестиционных рисках

1 февраля на встрече представителей финансовой сферы с президентом РФ речь, в том числе, шла о том, что на фоне снижения ставок развился бум популярности рынка ценных бумаг, где есть свои риски. Олег Сысуев поделился с Газетой Дело своим мнением по этому вопросу.

– Своим клиентам мы практически не предлагаем приобретать акции, а рекомендуем облигации компаний с высоким уровнем рейтинга, причём с горизонтом обращения этих бумаг не больше трёх-четырёх лет. Сам вкладываю часть денег именно в облигации, потому что вкладывать в акции и потом не спать ночами – сомнительное удовольствие. Я попробовал и никогда больше не хочу этим заниматься.

Есть ещё вариант инвестировать в недвижимость, но бурный рост цен на этом рынке в Иркутской области, возможно, связан с тем, что сюда приходится завозить практически всё – от стройматериалов до рабочих. Во всяком случае, в Москве такого роста цен на недвижимость, как здесь, нет.

О конкуренции и стабильности Альфа-Банка

По утверждению Олега Сысуева, Альфа-Банк – практически единственный частный, крупный, универсальный, оставшийся в первой десятке, и конкурировать ему приходится в основном с государственными банками.

– За счёт чего мы держимся? Я думаю, за счёт собственных фундаментальных основ. Кроме того, мы создали финансовый институт, в котором нет кулуарных решений, как в некоторых частных банках, а также существуют классические регламенты по каждому поводу, придерживаться которых мы должны обязательно от и до. Но при этом, у нас есть дух предпринимательства, который рождает скорость и гибкость. Плюс – ответственное отношение не только к своим обязательствам, но и к чужим. И ещё один момент, на мой взгляд, заключается в том, что при всех составах правительства РФ в финансово-экономическом блоке хорошо понимают, что при рыночной экономике представительство частного бизнеса в банковской сфере крайне важно.