Обзор новых правил розничной торговли в системе КонсультантПлюс

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Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 12.01.2021.
Общие правила
Исключены следующие обязанности продавцов:
- бесплатно погрузить крупногабаритный товар на транспортное средства потребителя, если доставка осуществляется силами последнего;
- вести книгу отзывов и предложений. Ранее ее нужно было предоставить по требованию потребителя;
- ознакомить потребителя по его требованию с товарно-сопроводительной документацией.
Продавец не должен препятствовать потребителю фотографировать товар в местах свободного доступа.
Расширили перечень товаров длительного пользования, на которые не распространяется обязанность безвозмездно предоставить покупателю по его требованию на период ремонта аналог или замену такого товара. В него добавили:
- газовые и газоэлектрические бытовые приборы для приготовления пищи;
- ювелирные и другие изделия из драгметаллов и (или) драгкамней, ограненные драгкамни.
Теперь продавец не обязан менять только те технически сложные бытовые товары надлежащего качества, гарантия на которые год и более. Ранее условием для отказа покупателю было само ее наличие, а не срок.
Дистанционная торговля
В новых правилах закреплено, что технически сложные бытовые товары, транспортные средства и ювелирные изделия из драгметаллов и драгкамней, сертифицированных ограненных драгкамней, купленные дистанционно, покупатель вправе вернуть, даже если они надлежащего качества. Отметим, что до последнего времени в судебной практике встречалась противоположная позиция.
По общему правилу товар может получить как сам потребитель, так и иное лицо, предъявившее информацию о номере заказа либо другое подтверждение заключения договора (оформление заказа). Ранее иное лицо могло получить товар только при предъявлении квитанции или другого подтверждающего документа.
Если продавец не довел до потребителя информацию о форме и способах направления претензий, последний может направить претензию в любой форме и любым способом.
Продавец должен раскрыть дополнительные данные о себе: ОГРН; адрес электронной почты и (или) номер телефона.
Разносная торговля
Исключены следующие обязанности продавца:
- обеспечить наличие у представителя личной карточки, заверенной подписью лица, ответственного за ее оформление, и печатью продавца (при наличии печати), с фотографией, указанием ФИО представителя продавца, а также сведений о продавце;
- обеспечить наличие прейскуранта;
- передавать потребителю товарный чек.
Разрешена продажа в разнос таких товаров:
- продовольственных товаров в потребительской упаковке;
- экземпляров аудиовизуальных произведений и фонограмм;
- компьютерных программ.
Товарные чеки
Продавец обязан предоставить товарный чек по требованию потребителя, только если в кассовом чеке не указаны индивидуализирующие признаки товара (например, наименование, артикул, модель). Правило касается следующих товаров:
- технически сложные товары;
- животные и растения;
- строительные материалы и изделия;
- ткани, одежда, меховые товары и обувь;
- мебель.
Для продавцов ювелирных и иных изделий из драгметаллов и драгкамней обязанность по предоставлению товарного чека исключена.
Особенности торговли в иных сферах
На расфасованных продтоварах можно не указывать номер или фамилию весовщика.
При передаче автомобилей, мототехники, прицепов и номерных агрегатов нужно предоставить информацию о правилах и условиях эффективного и безопасного использования товара, поддержания его в пригодном к эксплуатации состоянии.
АЗС обязаны представлять по требованию потребителей заверенную копию документа о качестве (паспорт). В нем должны быть указаны наименование изготовителя, поставщика топлива, дата и объем поставки.
Документ: Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2463
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