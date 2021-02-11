От фанеры до леопардов: видеоаналитика на службе у бизнеса

К удобному привыкаешь быстро: уже сложно себе представить современное жилье или производство без видеонаблюдения. Но ситуация меняется быстро, и особенно быстро появляются новые потребности и задачи у бизнеса. Просто наблюдать за происходящим становится недостаточно – нужно вовремя реагировать и принимать решения. Снижать расходы и повышать доходы компаниям помогает видеоаналитика, -- рассказал в своем инстаграм-аккаунте директор филиала МТС в Иркутской области Владислав Божеев. «Газета Дело» обсудила с Владиславом – в каких отраслях и как именно может быть полезна видеоаналитика иркутскому бизнесу.

Безопасность – в первую очередь

Видеонаблюдением сегодня оснащают разные объекты: от крупных предприятий до небольших магазинчиков и частных коттеджей. Стандартный функционал прекрасно справляется со своими задачами. Производители программного обеспечения предлагают анализировать поток данных от видеокамеры, искать нужные изображения и заранее обозначенные ситуации. Владислав Божеев рассказал, что чаще всего видеоаналитику используют для распознавания лиц, номеров автомобилей, подсчета людей, объектов или готовой продукции – не важно – пельменей или фанеры, для контроля за соблюдением санитарных норм, техники безопасности и качества продукции.

– Хотя в первую очередь видеоаналитика используется для обеспечения безопасности объекта, – подчеркнул он. – Высокая эффективность системы интеллектуального видеонаблюдения связана с тем, что камеры можно разместить повсеместно и в неограниченном количестве. В отличие от человека, у программы из-за утомляемости не снижается концентрация внимания. А значит, она позволяет значительно снизить нагрузку на персонал, которому можно поручить решение других задач. Кроме того, функционал умного видеонаблюдения можно расширить. Если, например, видеомониторинг интегрировать с сигнализацией, то в случае критической ситуации система сама, без участия человека, вызовет необходимые экстренные службы.

Круглосуточный контроль

Все более широкое применение видеоаналитика находит на производстве. Если говорить про Иркутскую область и крупные компании, то в первую очередь будет полезен контроль за соблюдением промбезопасности – наличие каски, защитных очков у работников. В добывающей промышленности можно отследить загруженность грузовиков.

Также она может контролировать соблюдение санитарных норм и нарушение масочного режима, а также дает возможность заменить операторов, которые мониторят производственную линию, кассу или пустые полки в магазинах.

– Сотруднику нет необходимости просматривать весь видеоряд – он получает уведомления, если программа обнаруживает заданный алгоритм, – пояснил Владислав Божеев. – Это особенно актуально, когда под наблюдением находится не один, а десятки или сотни объектов.

Он рассказал, что совсем недавно МТС запустила систему интеллектуального видеонаблюдения на строительной площадке Галичского фанерного комбината в Костромской области. Проект, принадлежащий Segezha Group (входит в АФК «Система») – это один из самых масштабных greenfield проектов (проекты, изначально не обеспеченные инфраструктурой, – прим. ред.) всего российского лесопромышленного комплекса.

– На данном этапе на комбинате создана система безопасности, она развернута по периметру строительной площадки и на пропускном пункте, – рассказал Владислав Божеев. – Благодаря цифровому наблюдению можно управлять системой доступа, ограничивая пропуск для посторонних. Система может информировать о возникновении внештатных ситуаций: о пробках на въездах на служебную территорию, о конфликтах с охраной, выходе персонала на работы без должных средств безопасности и снаряжения. Особенностью интеллектуальной системы безопасности является ее адаптивность: служба охраны будущего комбината может самостоятельно через личный кабинет задать новые параметры, которые необходимо контролировать видеонаблюдению.

Владислав Божеев рассказал, что камеры ведут запись картинки и звука круглосуточно, в том числе в темное время суток. При этом видео можно «отмотать» назад и посмотреть ранее отснятый материал – вся информация хранится в облаке CloudМТС и доступна руководству комбината или сотрудникам службы безопасности в любое время и из любой точки страны и даже мира.

На службе у «зеленой» экономики

Видеоаналитику активно используют организации, которые стремятся соответствовать принципам ESG, основанным, в частности, на защите экологии. Особенно если такая компания работает с природными ресурсами, например, производит пиломатериалы и несет обязанности по лесовосстановлению. Здесь видеоаналитика применяется для борьбы с лесными пожарами. О наличии возгорания операторы узнают по задымлению, а анализ данных с видеокамер позволяет своевременно определять локацию пожаров и выявлять причины их возникновения, рассказал Владислав Божеев.

– Системы видеоаналитики максимально автоматизированы и не требуют участия большого количества людей: тысячу камер вполне способен контролировать один оператор, – пояснил Владислав. – К слову, интересный проект в сфере природоохраны компания МТС разработала совместно с национальным парком «Земля леопарда». Специальная программа автоматически распознает дальневосточных леопардов на видеозаписях с камер, которые работают на территории нескольких заповедников и национальных парков.

Это решение позволяет лучше изучить повадки самой редкой в мире крупной кошки, занесенной в международную Красную книгу, и предпринять меры по сохранению ее популяции. По словам Владислава Божеева, функцию распознавания клиенты используют все чаще, ведь раньше, когда такая работа делалась вручную, специалистам приходилось сортировать и обрабатывать до миллиона изображений ежегодно.

– Системы видеоаналитики используются во многих отраслях: на транспорте, в логистике, здравоохранении, в банках, финансовых и страховых компаниях, в сфере ЖКХ и городском хозяйстве, в розничной торговле, – подытожил Владислав Божеев. – Пожалуй, применение им найдется в любой сфере бизнеса.

Наталья Понамарева