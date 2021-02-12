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Ярмарка недвижимости пройдёт в Иркутске 19-21 февраля
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«Кризиса в отрасли нет, есть новые обстоятельства», – Виктор Ильичёв, основатель ГК «ВостСибСтрой» о 2020-м и планах на будущее [12.02.2021]Кризиса нет, есть меняющаяся реальность, и задача предпринимателя – адаптироваться к ней. В этом убежден Виктор Ильичёв, основатель группы компаний «ВостСибСтрой». В последние годы компания временно отошла от роли застройщика, сделав ставку на партнерские девелоперские проекты и крупные подрядные работы. Но в наступившем 2021-м планирует вернуться и предложить иркутянам жилье в микрорайоне с уже построенной поликлиникой, школой, детскими садами и дорогами.
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«Здесь живу и здесь работаю». Как изменится в 2021 году микрорайон Хрустальный Парк [12.02.2021]Строительство масштабного микрорайона Хрустальный Парк продолжается на Байкальском тракте. В этом году девелопер начнет возводить сразу три новых квартала и реализует несколько проектов по благоустройству. В чем польза проектного финансирования? Какие форматы недвижимости востребованы в пригороде? Кто и почему инвестирует в торговую недвижимость за городом? Коммерческий директор компании «Хрустальный Девелопмент» Кристина Яковенко ответила на вопросы Газеты Дело.
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Портал DA – новые возможности для покупателей недвижимости [12.02.2021]Специалисты Байкальского банка Сбербанка представили интернет-ресурс, предназначенный в том числе для организации процессов покупки или продажи помещений-жилых и нежилых, на онлайн-конференции для агентств недвижимости Бурятии
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ВТБ увеличил выдачу ипотеки в Иркутской области более, чем на 40% [12.02.2021]По итогам 2020 года жители Иркутской области оформили в ВТБ свыше 6 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 12,9 млрд рублей, объем выдач превысил результат 2019 года на 42%.
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 05.02.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [12.02.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 05.02.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [12.02.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 05.02.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [12.02.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Агентство Регионального Развития. Федеральная сеть консультантов по коммерческой недвижимости. [12.02.2021]Коммерческая недвижимость только от собственников без комиссии АРЕНДА / ПРОДАЖА
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«Ростелеком» объявил о продаже недвижимости в Иркутской области [12.02.2021]
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Агентство недвижимости "Слобода" предлагает объекты [12.02.2021]
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Обзор новых правил розничной торговли в системе КонсультантПлюс [12.02.2021]Больше не нужна книга отзывов и предложений, покупатель вправе вернуть качественную технику, купленную дистанционно, нельзя запрещать фотографировать товар в торговом зале. Об этих и других важных изменениях читайте в нашем материале.
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Активная зима в «Патроны Парк». Как коронакризис и землетрясения повлияли на рынок загородной недвижимости [11.02.2021]Бытует мнение, что загородный рынок жилья только выиграл от пандемии. Дмитрий Кузнецов, руководитель проекта «Патроны Парк», говорит, что все не так просто: коронакризис принес не только дополнительный покупательский спрос, но и множество проблем: дефицит рабочей силы, рост цен… Что помогло справиться с ситуацией? Как изменились предпочтения покупателей загородной недвижимости? Почему растут цены и готовы ли люди платить больше? Об этом – в нашем интервью, которое мы записали на экскурсии по посёлку.
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Олег Сысуев, Альфа-Банк: «В рыночной экономике нельзя без частного бизнеса» [09.02.2021]Президент Альфы поделился своими взглядами на экономику, ответил, почему, на его взгляд, не растет ВВП, стоит ли продлевать льготную ипотеку, и что угрожает региональным бюджетам.
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Почему потребительский экстремизм вредит и застройщикам, и покупателям квартир [08.02.2021]В результате злоупотребления правом отрасль жилищного строительства в Иркутской области только в прошлом году понесла убытки на миллионы рублей. Как сложилась эта ситуация, объясняет генеральный директор иркутского юридического бюро «ВС Консалт» Алексей Черкашин.
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В Хрустальном парке заработал муниципальный детский сад [08.02.2021]В микрорайоне Хрустальный парк на Байкальском тракте заработал первый муниципальный детский сад на 110 мест. Накануне открытия его посетили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, мэр Иркутского района Леонид Фролов и другие представители власти. Запуск дошкольного учреждения в микрорайоне стал большим шагом к созданию комплексной социальной инфраструктуры.
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Рынок акций — на что обратить внимание инвесторам в 2021 году? [01.02.2021]Прогноз по ситуации на фондовых рынках на 2021 год.
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В Иркутске ждут появления крупнейших гостиничных брендов [01.02.2021]Государство решило развивать внутренний туризм – для нашего региона это отличная новость. Близость к Байкалу позволяет не только развивать туррынок, но и рассчитывать на мощные преференции от федеральных властей. Интерес к гостиничному бизнесу не падает. Несмотря на пандемию, в Иркутске открылся второй 5* отель. В ближайшие несколько лет планируется открытие еще нескольких отелей в центре города и приход четырех международных брендов. О том, какой он, ландшафт иркутского турбизнеса, на международном онлайн-форуме «Время отдыхать на Байкале – 2020» рассказал Вадим Каретников, член правления Ассоциации гостиничной индустрии «Пять звёзд», операционный директор ООО «Гранд Байкал».
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«Никогда еще нам не запрещали работать». Как четырехзвездочный отель на Байкале пережил классификацию и пандемию [28.01.2021]Известный гостиничный комплекс «Анастасия», расположенный на Байкале, в 2018 году решил подтвердить свою звездность и больше чем на год закрыл на реконструкцию половину номерного фонда. В конце 2019-го отель получил долгожданные 4 звезды и буквально «влетел» в новый, 2020 год. Впрочем, полет был недолгим: пандемия спутала все карты и вынудила снова ограничить прием гостей. Как элитный отель пережил коронакризис? Почему самые трудные времена для него наступили уже после снятия основных ограничений? Каково это – работать с вахтовиками? И с какими планами загородный комплекс встречает 2021 год? Об этом директор отеля «Анастасия» Екатерина Картавых рассказала на международном онлайн-форуме «Время отдыхать на Байкале» – 2020
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Банк «Открытие» предложил правительству Иркутской области ресурсы для реализации крупных проектов [27.01.2021]Ближайшие два-три года будут непростыми для всей бюджетной системы страны: дефицит растет и на региональном, и на федеральном уровнях, при этом развивать инфраструктуру и обеспечивать условия для ведения бизнеса властям сейчас требуется как никогда. Предоставить ресурсы для реализации крупных проектов в Иркутской области готова одна из крупнейших российских финансовых структур – банк «Открытие». «Это новый вектор развития, – сказал после подписания соглашения о сотрудничестве губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. – Самое главное, что от этого выиграют жители региона. Ведь в конечном итоге это и строительство новых объектов, и создание комфортных условий жизни»
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«Выходим на стройку отелей». Как развивается проект «Южное побережье Байкала» [18.01.2021]«Пандемийный» 2020 год оказался непростым для туристической отрасли. Несмотря на это, интерес инвесторов к развитию туризма на Байкале не снижается. Об этом рассказала Оксана Лобова, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка, подводя промежуточные итоги проекта «Южное побережье Байкала». По ее словам, очень многие инвесторы хотят вложить свои средства в туристические проекты. Так, строительство новых отелей в Иркутской области и Бурятии начнется уже в ближайшее время.