Агентство недвижимости "Слобода" предлагает объекты

Активная зима в «Патроны Парк». Как коронакризис и землетрясения повлияли на рынок загородной недвижимости

​​​​​​​Бытует мнение, что загородный рынок жилья только выиграл от пандемии. Дмитрий Кузнецов, руководитель проекта «Патроны Парк», говорит, что все не так просто: коронакризис принес не только дополнительный покупательский спрос, но и множество проблем: дефицит рабочей силы, рост цен… Что помогло справиться с ситуацией? Как изменились предпочтения покупателей загородной недвижимости? Почему растут цены и готовы ли люди платить больше? Об этом – в нашем интервью, которое мы записали на экскурсии по посёлку.